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Mỹ tiếp tục không kích vào Iran, lưu thông qua eo Hormuz vẫn tê liệt

Thứ Sáu, 05:58, 17/07/2026
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VOV.VN - Đêm 16/7, quân đội Mỹ tiếp tục tấn công vào Iran. Đây là đêm thứ 6 liên tiếp, không quân Mỹ tập kích quốc gia Hồi giáo, đánh dấu đợt đụng độ dài ngày và ác liệt nhất giữa hai bên trong thời gian ngừng bắn.

Truyền thông nhà nước Iran xác nhận nhiều vụ nổ lớn ra xảy ra tại các khu vực ven bờ, trên vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz, cũng như nằm sâu trong lãnh thổ nước này. Trong đó, hãng thông tấn Mehr cho biết vũ khí Mỹ đã đánh trúng các mục tiêu trên đảo Qeshm, gần eo Hormuz, trong đó có làng Masan. Khu vực cảng Bandar Abbas ở gần đó cũng bị tập kích bởi các tên lửa Mỹ, gây ra nhiều tiếng nổ dữ dội.

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Eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Truyền hình nhà nước Iran cũng đưa tin về ít nhất 6 vụ nổ lớn tại khu vực thành phố Hamidiyeh, tỉnh Khuzestan, Tây Nam Iran. Nguồn tin khẳng định đây là địa điểm nằm sâu nhất trong lãnh thổ Iran bị không quân Mỹ đánh phá trong đợt không kích đêm qua.

Đáng chú ý, các nguồn tin tiếp tục báo cáo về các vụ nổ lớn tại khu vực Bushehr, nơi đặt nhà máy điện hạt nhân duy nhất của Iran. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác, không được đề cập.   

Cho đến đầu giờ sáng 17/7, quân đội Mỹ chưa công bố danh danh các mục tiêu tại Iran đã bị tập kích. Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM), chỉ đưa một thông điệp ngắn trên mạng xã hội X, thông báo về việc mở đợt tấn công mới vào Iran.  

Các lực lượng vũ trang Iran cũng chưa công bố biện pháp đáp trả các đợt không kích mới của quân đội Mỹ. Tuy nhiên, truyền thông và giới phân tích khu vực nhận định Tehran chắc chắn sẽ đáp trả. Mục tiêu trả đũa sẽ tiếp tục là loạt căn cứ Mỹ đặt tại 3 nước Kuwait, Bahrain và Jordan. Đây là những cơ sở đã bị Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và quân đội Iran liên tục nhắm đến trong những ngày đụng độ vừa qua.

Về tình hình eo Hormuz, một số nguồn tin khu vực cho biết, hoạt động lưu thông của tàu thuyền qua khu vực này vẫn rất hạn chế. Nhiều khả năng số tàu đi qua eo Hormuz trong ngày 16/7, chỉ tương đương thậm chí thấp hơn hôm 15/7, tức chưa đến 10 tàu.

Mỹ áp đặt trở lại phong tỏa hải quân với các cảng của Iran từ sáng sớm 15/7, gần 1 tháng sau khi dỡ bỏ biện pháp này. Bước đi nhằm gia tăng sức ép lên Iran, buộc quốc gia Hồi giáo phải nhượng bộ, chấp nhận cho các tàu thương mại được tự do đi qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, động thái đã khiến lưu thông qua eo Hormuz bị ảnh hưởng nghiêm. Theo Kpler, trong ngày 15/7, chỉ có 7 tàu các loại đi qua eo Hormuz, giảm mạnh so với 13 tàu trong ngày trước đó.

Bá Thi/VOV-Cairo
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