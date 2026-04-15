中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mỹ tiếp tục siết mua dầu Nga, gia tăng biến động trên thị trường năng lượng

Thứ Tư, 07:10, 15/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã không gia hạn lệnh miễn trừ trừng phạt cho phép một số giao dịch dầu mỏ với Nga. Động thái được cho là có thể làm gia tăng biến động trên thị trường năng lượng toàn cầu.

Bộ Tài chính Mỹ trước đó đã áp dụng cơ chế miễn trừ trong 30 ngày, cho phép các quốc gia tiếp tục mua một lượng dầu nhất định từ Nga nhằm kiềm chế giá dầu. Tuy nhiên, thời hạn này đã hết vào ngày 11/4 mà chưa có thông báo gia hạn. Khi được hỏi về vấn đề này, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Mỹ chưa đưa ra bất kỳ quyết định mới nào liên quan đến lệnh cấm vận dầu mỏ.

Ông đồng thời khẳng định: “Nga hiện tại và trong tương lai vẫn sẽ là một trong những nhà cung cấp năng lượng đáng tin cậy nhất thế giới. Về vấn đề này, vai trò của Nga là không thể phủ nhận”.

Ảnh minh họa: Reuters.

Cùng thời điểm, Mỹ cũng đang cân nhắc chính sách đối với Iran khi giấy phép tạm thời cho phép nước này xuất khẩu dầu dự kiến hết hạn vào ngày 19/4. Những diễn biến này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông leo thang, đặc biệt liên quan đến khu vực Eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển năng lượng chiến lược của thế giới.

Giá dầu đã tăng mạnh kể từ cuối tháng 2, với mức tăng hơn 50%, phản ánh lo ngại về gián đoạn nguồn cung. Dù Mỹ từng kỳ vọng việc nới lỏng hạn chế đối với Nga và Iran có thể giúp hạ nhiệt giá năng lượng, hiệu quả thực tế còn hạn chế. Một phần nguyên nhân là do hoạt động vận chuyển dầu của Nga vẫn diễn ra thông qua các mạng lưới tàu “không chính thức” nhằm né tránh trừng phạt.

Trong bối cảnh giá năng lượng cao tiếp tục gây sức ép lên người tiêu dùng, chính quyền Mỹ đang đối mặt với bài toán cân bằng giữa mục tiêu địa chính trị và ổn định kinh tế.

Thu Hoài/VOV1
Tag: Mỹ Nga trừng phạt dầu Nga 2026 giá dầu thế giới biến động giá dầu hôm nay
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mỹ triển khai hơn 10.000 binh sĩ tham gia phong tỏa cảng Iran
Mỹ triển khai hơn 10.000 binh sĩ tham gia phong tỏa cảng Iran

VOV.VN - Quân đội Mỹ ngày 14/4 cho biết chiến dịch phong tỏa các cảng của Iran đã huy động hơn 10 nghìn binh sĩ cùng nhiều tàu chiến và máy bay.

Mỹ triển khai hơn 10.000 binh sĩ tham gia phong tỏa cảng Iran

Mỹ triển khai hơn 10.000 binh sĩ tham gia phong tỏa cảng Iran

VOV.VN - Quân đội Mỹ ngày 14/4 cho biết chiến dịch phong tỏa các cảng của Iran đã huy động hơn 10 nghìn binh sĩ cùng nhiều tàu chiến và máy bay.

Lệnh phong tỏa của ông Trump đặt ra phép thử: Mỹ hay Iran chịu đòn đau lâu hơn?

VOV.VN - Quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump phong tỏa toàn bộ hoạt động vận chuyển hàng hóa của Iran qua eo biển Hormuz từ sáng 13/4 đang mở ra một phép thử mới trong cuộc chiến hiện nay: Đó là liệu giới lãnh đạo của Tehran hay ông Trump chịu áp lực kinh tế tốt hơn.

Lệnh phong tỏa của ông Trump đặt ra phép thử: Mỹ hay Iran chịu đòn đau lâu hơn?

Lệnh phong tỏa của ông Trump đặt ra phép thử: Mỹ hay Iran chịu đòn đau lâu hơn?

VOV.VN - Quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump phong tỏa toàn bộ hoạt động vận chuyển hàng hóa của Iran qua eo biển Hormuz từ sáng 13/4 đang mở ra một phép thử mới trong cuộc chiến hiện nay: Đó là liệu giới lãnh đạo của Tehran hay ông Trump chịu áp lực kinh tế tốt hơn.

Mỹ - Iran có thể nối lại đàm phán trong vài ngày tới

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/4 cho biết các cuộc đàm phán với Iran có thể được nối lại trong vòng hai ngày tới, trong bối cảnh hai bên vẫn duy trì tiếp xúc hậu trường và thị trường dầu mỏ có dấu hiệu hạ nhiệt.

Mỹ - Iran có thể nối lại đàm phán trong vài ngày tới

Mỹ - Iran có thể nối lại đàm phán trong vài ngày tới

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/4 cho biết các cuộc đàm phán với Iran có thể được nối lại trong vòng hai ngày tới, trong bối cảnh hai bên vẫn duy trì tiếp xúc hậu trường và thị trường dầu mỏ có dấu hiệu hạ nhiệt.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ