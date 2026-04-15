Mỹ tiếp tục siết mua dầu Nga, gia tăng biến động trên thị trường năng lượng

Bộ Tài chính Mỹ trước đó đã áp dụng cơ chế miễn trừ trong 30 ngày, cho phép các quốc gia tiếp tục mua một lượng dầu nhất định từ Nga nhằm kiềm chế giá dầu. Tuy nhiên, thời hạn này đã hết vào ngày 11/4 mà chưa có thông báo gia hạn. Khi được hỏi về vấn đề này, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Mỹ chưa đưa ra bất kỳ quyết định mới nào liên quan đến lệnh cấm vận dầu mỏ.

Ông đồng thời khẳng định: “Nga hiện tại và trong tương lai vẫn sẽ là một trong những nhà cung cấp năng lượng đáng tin cậy nhất thế giới. Về vấn đề này, vai trò của Nga là không thể phủ nhận”.

Ảnh minh họa: Reuters.

Cùng thời điểm, Mỹ cũng đang cân nhắc chính sách đối với Iran khi giấy phép tạm thời cho phép nước này xuất khẩu dầu dự kiến hết hạn vào ngày 19/4. Những diễn biến này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông leo thang, đặc biệt liên quan đến khu vực Eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển năng lượng chiến lược của thế giới.

Giá dầu đã tăng mạnh kể từ cuối tháng 2, với mức tăng hơn 50%, phản ánh lo ngại về gián đoạn nguồn cung. Dù Mỹ từng kỳ vọng việc nới lỏng hạn chế đối với Nga và Iran có thể giúp hạ nhiệt giá năng lượng, hiệu quả thực tế còn hạn chế. Một phần nguyên nhân là do hoạt động vận chuyển dầu của Nga vẫn diễn ra thông qua các mạng lưới tàu “không chính thức” nhằm né tránh trừng phạt.

Trong bối cảnh giá năng lượng cao tiếp tục gây sức ép lên người tiêu dùng, chính quyền Mỹ đang đối mặt với bài toán cân bằng giữa mục tiêu địa chính trị và ổn định kinh tế.