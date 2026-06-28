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Mỹ tiếp tục tấn công Iran

Chủ Nhật, 06:26, 28/06/2026
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VOV.VN - Lực lượng Mỹ tại khu vực vừa tuyên bố đã phát động đợt tập kích mới nhắm vào các mục tiêu Iran. Chiến dịch nhằm đáp trả vụ Iran tấn công một tàu dầu tại eo Hormuz chiều qua.

Thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) cho biết, lực lượng này đã tấn công các hạ tầng giám sát quân sự, hệ thống liên lạc, trận địa phòng không, kho chứa máy bay không người lái và thiết bị rải mìn của Iran tại khu vực ven vịnh Ba Tư. CENTCOM khẳng định đòn tập kích nhằm đáp vụ Iran tấn công tàu chở dầu tại eo Hormuz hồi chiều qua.

Đây là đêm thứ 2 liên tiếp lực lượng Mỹ tấn công các mục tiêu tại khu vực ven biển phía Nam Iran với lý do trả đũa hành động của Iran nhằm vào tàu thương mại tại eo Hormuz. Tuy nhiên, cho đến sáng sớm nay, Iran chưa công bố thông tin về hoạt động tấn công mới nhất của lực lượng Mỹ nhằm vào nước này.

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Khói bốc lên sau các vụ oanh tạc của lực lượng Mỹ - Israel nhằm vào Tehran (Iran) ngày 28/2/2026 (Ảnh: ANI/TTXVN)

Trước đó, sáng sớm qua, chỉ ít phút sau thông báo tấn công của CENTCOM, Iran đã lên tiếng xác nhận, đồng thời tuyên bố sẽ tiến hành hành động trả đũa mạnh mẽ. Vài giờ sau đó, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo đã tập kích các căn cứ Mỹ tại vùng Vịnh, dù không nêu danh sách cụ thể.

Truyền thông và giới phân tích nhận định, nếu Tehran xác nhận đòn tấn công mới của Mỹ, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran chắc chắn sẽ tiến hành giáng trả. Mục tiêu trả đũa nhiều khả năng sẽ tiếp tục là các căn cứ Mỹ đặt tại vùng Vịnh.

Bá Thi/VOV-Cairo
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