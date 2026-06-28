Nóng thế giới ngày 28/6: Mỹ - Iran tập kích qua lại lần đầu sau thỏa thuận sơ bộ

Eo biển Hormuz lại dậy sóng, thỏa thuận Mỹ - Iran đứng trước thử thách: Chỉ một tuần sau khi Mỹ và Iran công bố thỏa thuận ngừng bắn cùng khuôn khổ đàm phán mới về chương trình hạt nhân, những cam kết vừa được thiết lập lại đối mặt với thử thách.

Tàu thuyền di chuyển qua Eo biển Hormuz. Ảnh: AP.

Quân đội Mỹ hôm 26/6 đã không kích các mục tiêu quân sự của Iran để đáp trả vụ tấn công trước đó một ngày nhằm vào một tàu chở hàng tại eo biển Hormuz, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ đổ vỡ của thỏa thuận còn rất mong manh.

Mỹ cảnh báo Iran: “Bạo lực sẽ bị đáp trả bằng bạo lực”: Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tuyên bố Washington sẵn sàng đối thoại với Iran để giải quyết các bất đồng liên quan đến bản ghi nhớ giữa hai bên, song cảnh báo sẽ đáp trả nếu Tehran sử dụng vũ lực.

"Iran đã ký thỏa thuận ngừng bắn và chúng tôi đã tôn trọng thỏa thuận đó. Nếu họ có bất đồng về cách thực thi bản ghi nhớ, họ có thể liên lạc để trao đổi. Nhưng nếu lựa chọn bạo lực, họ sẽ phải đối mặt với sự đáp trả bằng bạo lực", ông Vance viết trên mạng xã hội X.

Iran tuyên bố tấn công nhiều mục tiêu Mỹ tại vùng Vịnh: Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vừa thông báo đã tấn công nhiều mục tiêu của quân đội Mỹ tại khu vực vùng Vịnh. Động thái nhằm đáp trả chiến dịch tập kích của đối phương vào khu vực bờ biển của Iran đêm 26/6.

Đây là lần thứ 2 chỉ trong ít giờ, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đưa ra tuyên bố về hành động đáp trả với chiến dịch tập kích của lực lượng Mỹ. Trước đó, IRGC khẳng định đã đẩy lùi chiến dịch tập kích của quân đội Mỹ, cảnh báo sẽ giáng trả những đòn thảm khốc nếu hành vi thù địch tái diễn. Tuy nhiên, trong cả hai tuyên bố, IRGC đều không cho biết các mục tiêu cụ thể bị tập kích cũng như vũ khí sử dụng trong đòn trả đũa.

Mỹ lại không kích vào mục tiêu quân sự của Iran: Căng thẳng bùng phát tại vùng Vịnh khi lực lượng Mỹ đêm 26/6 thông báo đã tấn công các mục tiêu tại Iran để đáp trả vụ Tehran tập kích tàu hàng tại eo biển Hormuz hôm 25/6.

Hai tiêm kích F/A-18 Super Hornet cất cánh từ boong tàu sân bay lớp Nimitz USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ, hỗ trợ chiến dịch tấn công Iran mang tên Epic Fury, tại một địa điểm không được tiết lộ hồi tháng 3/2026. Ảnh minh họa: Hải quân Mỹ.

Truyền thông Iran sáng sớm 27/6 xác nhận một tiếng nổ lớn đã phát ra từ khu vực thành phố Sirik, phía Nam nước này. Tuy nhiên, bản chất vụ nổ chưa được xác định.

Ngay trước đó, Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) thông báo lực lượng Mỹ tại khu vực đã tập kích các trận địa tên lửa, radar và máy bay không người lái của Iran ở khu vực ven vịnh Ba Tư. CENTCOM khẳng định, chiến dịch nhằm đáp trả vụ máy bay không người lái Iran tấn công tàu chở hàng M/V Ever Lonely mang cờ Singapore, tại khu vực eo biển Hormuz chiều 25/6.

115 tàu cùng 2.500 thủy thủ được giải cứu khỏi vịnh Ba Tư: Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) thuộc Liên Hợp Quốc hôm 26/6 cho biết, cơ quan này đang nỗ lực phối hợp với các bên liên quan, để khởi động lại chiến dịch giải cứu 600 tàu hàng cùng 11.000 thủy thủ bị mắc kẹt tại vịnh Ba Tư do eo biển Hormuz bị đóng.

Ông Netanyahu: Thỏa thuận khung với Lebanon là "đòn giáng mạnh" vào Iran: Thủ tướng Benjamin Netanyahu gọi thỏa thuận khung Israel - Lebanon là "một đòn giáng mạnh vào Iran", đồng thời khẳng định quân đội Israel sẽ chưa rút khỏi miền nam Lebanon vì các lý do an ninh, bất chấp yêu cầu từ Tehran.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: AP.

Theo ông Netanyahu, "các cuộc đàm phán kéo dài cuối cùng đã mang lại kết quả". Ông nhấn mạnh: "Điều quan trọng nhất là Israel vẫn duy trì hiện diện trong vùng an ninh ở miền nam Lebanon. Đây là một thành tựu lớn và chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì điều đó cho đến khi Hezbollah giải giáp, cũng như chừng nào mối đe dọa đối với Israel vẫn còn tồn tại".

Lebanon, Israel và Mỹ ký thỏa thuận khung ba bên và phản ứng của các bên liên quan: Ngày 26/6, Lebanon, Israel và Mỹ đã ký một thỏa thuận khung ba bên, nhằm mở đường cho một thỏa thuận hòa bình giữa hai quốc gia đối địch lâu năm ở Trung Đông.

Thỏa thuận khung ba bên giữa Lebanon, Israel và Mỹ được ký kết sau vòng đàm phán thứ 5, giữa Lebanon và Israel diễn ra trong 4 ngày tại Mỹ, nhằm chấm dứt hàng thập kỷ thù địch và gần 4 tháng giao tranh giữa Israel và Hezbollah. Hiện nội dung chi tiết của thỏa thuận chưa được công bố.

Theo Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, thỏa thuận thiết lập một quy trình rõ ràng và có cấu trúc để khôi phục chủ quyền của Lebanon, giải giáp Hezbollah và phá hủy cơ sở hạ tầng của lực lượng này, đồng thời cho phép lực lượng Israel quay trở lại biên giới khi mối đe dọa đối với công dân của họ được loại bỏ.

Ukraine phóng tên lửa Flamingo vào Volgograd, Nga tấn công cơ sở của Naftogaz: Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 27/6 cho biết một nhà máy quốc phòng của Nga tại vùng Volgograd, nơi sản xuất các hệ thống pháo binh và linh kiện cho bệ phóng tên lửa, đã bị Ukraine tấn công bằng tên lửa Flamingo.

Theo hãng thông tấn độc lập Astra của Nga, người dân địa phương cho biết nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên và một đám cháy bùng phát tại thành phố trong bối cảnh chính quyền phát cảnh báo nguy cơ tên lửa đối với khu vực Volgograd. Ông Zelensky nói rằng cuộc tấn công đã gây hỏa hoạn tại khuôn viên nhà máy Titan-Barrikady.

Crimea ban bố tình trạng khẩn cấp, Nga cảnh báo cứng rắn với Ukraine VOV.VN - Chính quyền Ukraine theo đuổi chiến thuật dùng máy bay không người lái (UAV) để tập kích dữ dội vào bán đảo Crimea chiến lược. Moscow đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp tại đây, đồng thời gửi cảnh báo đáp trả cứng rắn đến Kiev.

Nga và Ukraine tiến hành trao đổi tù binh theo tỷ lệ 160 đổi 160: Ngày 26/6, Nga và Ukraine đã tiến hành một đợt trao đổi tù binh mới theo công thức 160 đổi 160, với sự hỗ trợ trung gian mang tính nhân đạo của Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE).

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, trong ngày 26/6, 160 quân nhân Nga đã được phía Ukraine trao trả. Đổi lại, Nga đã bàn giao 160 tù binh thuộc lực lượng vũ trang Ukraine.

Các quân nhân Nga được trao trả hiện đang có mặt trên lãnh thổ Cộng hòa Belarus. Tại đây, họ được tiếp nhận, thăm hỏi và hỗ trợ bước đầu, với sự tham gia trực tiếp của Cao ủy Nhân quyền Liên bang Nga - Yana Lantratova.

Động đất Venezuela: 920 người tử vong, hơn 50.000 người mất tích: Người dân Venezuela và các đội cứu hộ chạy đua tìm kiếm những người sống sót bị mắc kẹt dưới đống đổ nát hôm 26/6 khi số người được xác nhận chết do hai trận động đất liên tiếp tại đây gần đạt 1.000 trong bối cảnh nguồn lực từ nhà nước là hạn chế.

Các đội cứu hộ nước ngoài và viện trợ nước ngoài đã đến được những khu vực Venezuela bị ảnh hưởng nặng nề nhất gần hai ngày sau khi hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ tàn phá một phần thủ đô Caracas và các khu vực lân cận.

Tình hình cam go do động đất mạnh, Venezuela có thể quân sự hóa bang La Guaira VOV.VN - Hai trận động đất mạnh đã để lại hậu quả vô cùng nặng nề tại Venezuela - đất nước vốn đã trải qua nhiều khó khăn kinh tế từ trước đây. Bang La Guaira đang là tâm điểm trong hoạt động cứu hộ cứu trợ.

Ông Trump dọa áp thuế 100% với các nước đánh thuế dịch vụ số của doanh nghiệp Mỹ: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/6 tuyên bố sẽ áp mức thuế nhập khẩu 100% đối với hàng hóa của bất kỳ quốc gia nào áp dụng thuế dịch vụ số đối với các doanh nghiệp Mỹ, làm gia tăng nguy cơ căng thẳng thương mại mới giữa Washington và nhiều đối tác.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết mức thuế này sẽ được áp dụng ngay lập tức nếu các quốc gia tiếp tục triển khai kế hoạch đánh thuế dịch vụ số. Ông nhấn mạnh biện pháp mới sẽ được ưu tiên áp dụng, bất kể các thỏa thuận thương mại đã được ký kết hoặc đang trong quá trình thực hiện với các nước liên quan.

Nắng nóng bào mòn sức khỏe con người, làm tổn thương hạ tầng đô thị châu Âu: Tây Âu đang phải oằn mình gánh chịu những đợt nắng nóng kỷ lục và dị biệt. Nhiệt độ tại nhiều nơi thuộc Pháp, Tây Ban Nha chạm ngưỡng gay gắt từ 40°C đến gần 44°C, trong khi Vương quốc Anh và Thụy Sĩ cũng liên tục xô đổ các kỷ lục lịch sử.

Đằng sau những con số khô khan của khí tượng thủy văn là thực tế cuộc sống dân sinh đầy đảo lộn và ngột ngạt. Khác với người dân vùng nhiệt đới vốn đã quen thuộc với cái nóng, người dân Tây Âu đang phải trải qua những ngày tháng vật vã thực sự theo cách rất riêng.