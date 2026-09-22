Mỹ tính mở thêm hai căn cứ quân sự tại Greenland

Theo ba nguồn tin am hiểu vấn đề, Mỹ có kế hoạch mở lại một căn cứ quân sự cũ từ thời Chiến tranh Lạnh ở miền nam Greenland và thiết lập hiện diện quân sự tại một cơ sở ở bờ biển phía đông, hiện do lực lượng tuần tra bằng xe chó kéo Sirius của Đan Mạch sử dụng.

Căn cứ Không gian Pituffik của Mỹ ở Greenland. Ảnh: AP

Hai địa điểm được đề cập là Narsarsuaq và Mestersvig. Narsarsuaq từng là nơi đặt căn cứ quân sự Bluie West One của Mỹ. Sau khi Washington đóng cửa căn cứ này vào những năm 1950, dân số tại đây giảm dần và hiện chỉ còn vài chục người. Trong khi đó, Mestersvig là một tiền đồn quân sự ở phía đông Greenland, hiện được lực lượng tuần tra bằng xe chó kéo Sirius, một đơn vị đặc nhiệm của Đan Mạch, sử dụng.

Theo kế hoạch, Đan Mạch, Greenland và Mỹ sẽ ký thỏa thuận mới tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York vào 10h30 ngày 22/9 theo giờ miền Đông nước Mỹ, tức 14h30 GMT.

Nội dung thỏa thuận chưa được công bố. Ba nguồn tin giấu tên am hiểu vấn đề cho biết các điều khoản cuối cùng vẫn có thể thay đổi cho đến khi văn kiện chính thức được ký kết.

Chính phủ Đan Mạch và Greenland chưa phản hồi đề nghị bình luận. Nhà Trắng cũng chưa lên tiếng về thông tin liên quan tới căn cứ quân sự. Tuy nhiên, phía Đan Mạch cho biết thỏa thuận mới với Mỹ sẽ đặt vấn đề an ninh Bắc Cực trong khuôn khổ giám sát và trách nhiệm chung của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), thay vì chỉ do Mỹ và Đan Mạch đảm nhiệm.

Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Mỹ từng duy trì 17 cơ sở quân sự với hơn 10.000 quân nhân tại Greenland. Hiện nay, Washington chỉ còn duy trì Căn cứ Không gian Pituffik, với khoảng 150 quân nhân Mỹ đồn trú.