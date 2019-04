Mỹ treo thưởng 10 triệu USD cho tin giúp phá nguồn tiền của Hezbollah

Chính phủ Mỹ vừa treo thưởng lên tới 10 triệu USD cho thông tin có thể giúp phá vỡ nguồn tài chính của Hezbollah, một phong trào vũ trang của người Hồi giáo dòng Shia tại Lebanon và được Iran hậu thuẫn.

Chính phủ Mỹ vừa treo thưởng lên tới 10 triệu USD cho thông tin có thể giúp phá vỡ nguồn tài chính của Hezbollah. Ảnh: France24.

Thông báo của Chương trình Phần thưởng Công lý của Bộ Ngoại giao Mỹ được đưa ra trong bối cảnh, chính quyền Mỹ đang lo ngại về vai trò ngày càng tăng của Hezbollah trong Chính phủ Lebanon.

Lực lượng vũ trang Hezbollah của Lebanon đang đóng một vai trò quan trọng trong cuộc chiến ở quốc gia láng giềng Syria. Đây là một tổ chức dân quân nổi tiếng và được coi là lực lượng quân sự phi chính phủ mạnh nhất thế giới. Tuy bị các nước phương Tây và Israel cho là tổ chức khủng bố quốc tế, nhưng đối với nhiều người dân Lebanon thì Hezbollah lại có công đánh đuổi Israel ra khỏi khu vực miền Nam đất nước vào năm 2000 và cả năm 2006.

