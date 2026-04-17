Mỹ trì hoãn giao vũ khí cho một số nước châu Âu do xung đột Iran

Thứ Sáu, 11:40, 17/04/2026
VOV.VN - Các quan chức Mỹ đã thông báo với một số đối tác châu Âu rằng việc bàn giao một số lô hàng vũ khí đã ký hợp đồng trước đó có thể bị trì hoãn do xung đột vũ trang ở Iran tiếp tục làm cạn kiệt kho dự trữ vũ khí, theo 5 nguồn tin quen thuộc với vấn đề này.

Các nguồn tin giấu tên này cho biết một số quốc gia châu Âu sẽ bị ảnh hưởng, bao gồm cả khu vực Baltic và Scandinavia.

Vũ khí khí tài Mỹ. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Một số vũ khí được đề cập đã được các nước châu Âu mua theo chương trình Bán hàng quân sự cho nước ngoài (FMS), nhưng vẫn chưa được giao, các nguồn tin cho biết thêm. Theo các nguồn tin này, các quan chức Mỹ đã nói với các quan chức châu Âu trong các thông điệp song phương những ngày gần đây rằng các lô hàng đó có thể sẽ bị trì hoãn.

Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ đã chuyển các câu hỏi đến Lầu Năm Góc, nơi không trả lời yêu cầu bình luận.

Những sự chậm trễ này cho thấy mức độ căng thẳng về nguồn cung một số loại vũ khí và đạn dược quan trọng của Mỹ do cuộc chiến ở Iran. Các quan chức châu Âu phàn nàn rằng sự chậm trễ này đang đặt họ vào tình thế khó khăn.

Trong khuôn khổ chương trình FMS, các quốc gia nước ngoài mua vũ khí do Mỹ sản xuất với sự hỗ trợ hậu cần và sự đồng ý của chính phủ Mỹ. Washington đã thúc đẩy các đối tác NATO châu Âu mua nhiều vật tư do Mỹ sản xuất hơn dưới thời Tổng thống Donald Trump, bao gồm cả thông qua chương trình FMS, như một phần trong nỗ lực chuyển trách nhiệm phòng thủ thông thường của châu Âu từ Mỹ sang các đối tác châu Âu. Nhưng hoạt động giao vũ khí thường bị trì hoãn, khiến châu Âu thất vọng và ngày càng phải tính đến nhiều hơn việc sản xuất các hệ thống vũ khí trong nước.

Ngay cả trước cuộc chiến với Iran, Mỹ đã sử dụng kho vũ khí trị giá hàng tỷ USD, bao gồm các hệ thống pháo, đạn dược và tên lửa chống tăng để viện trợ quân sự cho Ukraine và hỗ trợ Israel.

 

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Mỹ đẩy mạnh sản xuất vũ khí trong bối cảnh căng thẳng Iran leo thang
Mỹ đẩy mạnh sản xuất vũ khí trong bối cảnh căng thẳng Iran leo thang

VOV.VN - Lầu Năm Góc đã đạt được thỏa thuận với các tập đoàn quốc phòng nhằm mở rộng sản xuất đạn dược và hệ thống quân sự trong bối cảnh xung đột liên quan Iran leo thang.

Mỹ đẩy mạnh sản xuất vũ khí trong bối cảnh căng thẳng Iran leo thang

Mỹ đẩy mạnh sản xuất vũ khí trong bối cảnh căng thẳng Iran leo thang

VOV.VN - Lầu Năm Góc đã đạt được thỏa thuận với các tập đoàn quốc phòng nhằm mở rộng sản xuất đạn dược và hệ thống quân sự trong bối cảnh xung đột liên quan Iran leo thang.

Ukraine nuôi tham vọng xuất khẩu vũ khí hiện đại sang Mỹ
Ukraine nuôi tham vọng xuất khẩu vũ khí hiện đại sang Mỹ

VOV.VN - Dù là bên yếu thế hơn trong xung đột với Nga, Ukraine vẫn sở hữu một nền công nghiệp quốc phòng đáng nể. Hiện Ukraine đi tiên phong trong nghiên cứu, phát triển UAV quân sự. Xuất khẩu vũ khí hiện đại sang Mỹ là một trong các mục tiêu của Kiev trong những năm tới.

Ukraine nuôi tham vọng xuất khẩu vũ khí hiện đại sang Mỹ

Ukraine nuôi tham vọng xuất khẩu vũ khí hiện đại sang Mỹ

VOV.VN - Dù là bên yếu thế hơn trong xung đột với Nga, Ukraine vẫn sở hữu một nền công nghiệp quốc phòng đáng nể. Hiện Ukraine đi tiên phong trong nghiên cứu, phát triển UAV quân sự. Xuất khẩu vũ khí hiện đại sang Mỹ là một trong các mục tiêu của Kiev trong những năm tới.

Hải quân Mỹ huy động vũ khí và lực lượng “khủng” cho chiến dịch Caribe
Hải quân Mỹ huy động vũ khí và lực lượng “khủng” cho chiến dịch Caribe

VOV.VN - Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ Gerald R. Ford trang bị vũ khí hùng hậu đã tiến vào biển Caribe. Tư lệnh hải quân Mỹ phụ trách vùng Caribe và Mỹ Latin tuyên bố, các lực lượng Mỹ “đã sẵn sàng tác chiến chống lại các mối đe dọa xuyên quốc gia gây bất ổn khu vực của chúng ta”.

Hải quân Mỹ huy động vũ khí và lực lượng “khủng” cho chiến dịch Caribe

Hải quân Mỹ huy động vũ khí và lực lượng “khủng” cho chiến dịch Caribe

VOV.VN - Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ Gerald R. Ford trang bị vũ khí hùng hậu đã tiến vào biển Caribe. Tư lệnh hải quân Mỹ phụ trách vùng Caribe và Mỹ Latin tuyên bố, các lực lượng Mỹ “đã sẵn sàng tác chiến chống lại các mối đe dọa xuyên quốc gia gây bất ổn khu vực của chúng ta”.

