Mỹ trì hoãn giao vũ khí cho một số nước châu Âu do xung đột Iran

Các nguồn tin giấu tên này cho biết một số quốc gia châu Âu sẽ bị ảnh hưởng, bao gồm cả khu vực Baltic và Scandinavia.

Vũ khí khí tài Mỹ. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Một số vũ khí được đề cập đã được các nước châu Âu mua theo chương trình Bán hàng quân sự cho nước ngoài (FMS), nhưng vẫn chưa được giao, các nguồn tin cho biết thêm. Theo các nguồn tin này, các quan chức Mỹ đã nói với các quan chức châu Âu trong các thông điệp song phương những ngày gần đây rằng các lô hàng đó có thể sẽ bị trì hoãn.

Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ đã chuyển các câu hỏi đến Lầu Năm Góc, nơi không trả lời yêu cầu bình luận.

Những sự chậm trễ này cho thấy mức độ căng thẳng về nguồn cung một số loại vũ khí và đạn dược quan trọng của Mỹ do cuộc chiến ở Iran. Các quan chức châu Âu phàn nàn rằng sự chậm trễ này đang đặt họ vào tình thế khó khăn.

Trong khuôn khổ chương trình FMS, các quốc gia nước ngoài mua vũ khí do Mỹ sản xuất với sự hỗ trợ hậu cần và sự đồng ý của chính phủ Mỹ. Washington đã thúc đẩy các đối tác NATO châu Âu mua nhiều vật tư do Mỹ sản xuất hơn dưới thời Tổng thống Donald Trump, bao gồm cả thông qua chương trình FMS, như một phần trong nỗ lực chuyển trách nhiệm phòng thủ thông thường của châu Âu từ Mỹ sang các đối tác châu Âu. Nhưng hoạt động giao vũ khí thường bị trì hoãn, khiến châu Âu thất vọng và ngày càng phải tính đến nhiều hơn việc sản xuất các hệ thống vũ khí trong nước.

Ngay cả trước cuộc chiến với Iran, Mỹ đã sử dụng kho vũ khí trị giá hàng tỷ USD, bao gồm các hệ thống pháo, đạn dược và tên lửa chống tăng để viện trợ quân sự cho Ukraine và hỗ trợ Israel.