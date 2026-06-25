Mỹ triển khai lực lượng cứu hộ tới Venezuela sau động đất mạnh ở Caracas

Phát biểu với báo giới ngày 25/6, ông Rubio cho biết đã liên lạc với Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez và khẳng định Mỹ đang phối hợp triển khai hoạt động hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: Reuters

“Chúng tôi đã triển khai các đội tìm kiếm cứu nạn từ hạt Fairfax, bang Virginia và thành phố Los Angeles. Chúng tôi cũng sẽ bổ sung thêm các lực lượng khác. Nhu cầu cấp bách nhất hiện nay là công tác tìm kiếm và cứu hộ”, ông Rubio nói.

Theo Ngoại trưởng Mỹ, sân bay của Venezuela đã bị hư hại nghiêm trọng sau động đất. Do đó, Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ điều động các phương tiện và trang thiết bị cần thiết để hỗ trợ hoạt động cứu trợ. Washington cũng sẽ cung cấp hình ảnh chụp từ trên không nhằm đánh giá mức độ thiệt hại, đặc biệt tại các khu vực ven biển.

Ông Rubio nhấn mạnh, các hoạt động hỗ trợ của Mỹ sẽ được triển khai nhanh chóng, quy mô lớn và hiệu quả. Bên cạnh đó, nhiều quốc gia khác như Qatar, El Salvador và Chile cũng đã đề nghị hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất.

Trong khi đó, dữ liệu của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho thấy sau 2 trận động đất mạnh xảy ra ngoài khơi bờ biển phía Bắc Venezuela vào tối 24/6, nước này tiếp tục ghi nhận các dư chấn.

Cụ thể, một trận động đất có độ lớn 4,5 xảy ra gần thủ đô Caracas chỉ 19 phút sau hai trận động đất chính. Khoảng 7 giờ sau đó, một trận động đất khác có độ lớn 4,4 cũng được ghi nhận tại khu vực này. Cơ quan Địa chấn Venezuela cho biết đã ghi nhận hơn 10 trận động đất nhỏ sau đó.

Theo dự báo của USGS, có tới 94% khả năng Venezuela sẽ tiếp tục ghi nhận ít nhất một dư chấn mạnh 5 độ trong vòng một tuần tới.