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Hứng chịu thảm họa động đất mạnh nhất hơn 100 năm, Venezuela gấp rút ứng phó

Thứ Năm, 15:46, 25/06/2026
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VOV.VN - Hai trận động đất mạnh liên tiếp xảy ra chỉ trong vòng 40 giây đã gây nên thảm họa địa chấn nghiêm trọng nhất tại Venezuela trong hơn một thế kỷ. Theo thống kê bạn đầu, động đất kép đã khiến hàng chục người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương, nhiều cơ sở hạ tầng bị đổ sập.

Khu vực phía Bắc Venezuela đã hứng chịu hai trận động đất mạnh xảy ra liên tiếp chỉ trong vòng một phút vào ngày 24/6, được xem là những trận động đất lớn nhất tại quốc gia Nam Mỹ này trong hơn một thế kỷ.

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Lực lượng cứu hộ Venezuela tìm kiếm người mất tích trong đống đổ nát. Ảnh: AP

Giới chức Venezuela cho biết, ít nhất 32 người đã thiệt mạng và khoảng 700 người bị thương, đồng thời  cảnh báo số thương vong có thể tiếp tục tăng khi hoạt động tìm kiếm, cứu nạn vẫn đang được triển khai tại nhiều khu vực bị ảnh hưởng nặng nề. Chính phủ đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc và tiếp nhận sự hỗ trợ từ nhiều nước.

Diễn biến động đất

Theo các báo cáo ban đầu, trận động đất đầu tiên có độ lớn 7,2 xảy ra gần thành phố San Felipe, thủ phủ bang Yaracuy, vào khoảng 18h04 ngày 24/6 (giờ địa phương). Chỉ khoảng 40 giây sau, một trận động đất mạnh hơn với độ lớn 7,5 tiếp tục xảy ra, tâm chấn nằm cách thị trấn Yumare (bang Yaracuy) 23 km về phía đông nam. Khu vực này là nơi tập trung một số nhà máy lọc dầu lớn nhất của Venezuela.

Do thời điểm xảy ra động đất trùng với ngày nghỉ lễ, nhiều người dân được cho là đang ở nhà hoặc tham gia các hoạt động cộng đồng. Rung chấn được ghi nhận tại nhiều bang trên khắp Venezuela, đồng thời lan sang nước láng giềng Colombia, cách tâm chấn hàng trăm km.

Các đoạn video đăng tải trên truyền thông cho thấy người dân nhanh chóng sơ tán khỏi các tòa nhà và tập trung ngoài đường phố. Một cư dân tại thủ đô Caracas mô tả khung cảnh sau động đất là "giống như trong một bộ phim kinh dị". Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Mỹ cho biết hiện không có nguy cơ xảy ra sóng thần sau các trận động đất này.

Thương vong và thiệt hại

Giới chức Venezuela lo ngại con số thương vong sẽ tiếp tục tăng khi lực lượng cứu hộ tiếp cận thêm các khu vực bị cô lập. Hàng chục công trình đã bị sập hoặc hư hại nghiêm trọng. Bang ven biển La Guaira được xác định là khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất và đã được tuyên bố là vùng thảm họa.

"Chúng tôi đang tiến hành các hoạt động cứu hộ trong điều kiện hết sức khó khăn nhằm tìm kiếm và cứu sống nhiều người nhất có thể. Đây thực sự là một thảm kịch", Tổng thống lâm thời Venezuela, bà Delcy Rodríguez nói.

Nhiều hình ảnh và video từ hiện trường cho thấy thiệt hại nghiêm trọng đối với nhà cửa, khách sạn và cơ sở hạ tầng tại nhiều địa phương, trong đó có cả thủ đô Caracas. Tại thành phố ven biển Macuto thuộc bang La Guaira, một khách sạn lớn đã bị phá hủy hoàn toàn. Trong khi đó, tại thị trấn Catia La Mar, nhiều tòa nhà bị sập hoặc hư hại nặng.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) đã phát đi hai cảnh báo đỏ liên tiếp thông qua hệ thống PAGER, cảnh báo nguy cơ thương vong cao và thiệt hại trên diện rộng. Theo cơ quan này, phần lớn dân cư trong khu vực sinh sống trong các công trình dễ bị tổn thương trước rung chấn mạnh. Tổ chức giám sát internet NetBlocks cho biết kết nối internet trên toàn Venezuela đã suy giảm đáng kể sau khi hệ thống điện và viễn thông bị ảnh hưởng bởi động đất.

Các biện pháp ứng phó

Chính phủ Venezuela đã ban bố tình trạng khẩn cấp và thành lập lực lượng đặc nhiệm cấp cao để điều phối công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez cho biết sân bay quốc tế Simón Bolívar gần Caracas đã tạm thời đóng cửa do hư hại cơ sở vật chất. Hoạt động giảng dạy trên toàn quốc sẽ tạm dừng trong một tuần, trong khi các tuyến đường sắt và nhiều hoạt động không thiết yếu cũng bị đình chỉ.

Theo Bộ Truyền thông và Thông tin Venezuela, lực lượng an ninh đã được triển khai trên phạm vi cả nước. Chính quyền cũng tạm ngừng cấp khí đốt trực tiếp cho một số tòa nhà nhằm phòng ngừa nguy cơ cháy nổ trong quá trình kiểm tra kết cấu công trình.

Nhiều quốc gia đã cam kết hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả thiên tai. Các đội cứu hộ từ Mỹ dự kiến sẽ tới Venezuela vào sáng 26/6. Ngoài ra, Cộng hòa Dominica, El Salvador, Mexico và Qatar cũng đã cử lực lượng cứu hộ đến hỗ trợ. Một số quốc gia khác, trong đó có Trung Quốc, Brazil và các nước Caribe, đã đề xuất cung cấp viện trợ nhân đạo cho Venezuela.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
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