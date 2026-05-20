Mỹ trừng phạt các thực thể có liên quan đến giao dịch ngoại tệ của Iran

Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Công ty Amin Exchange có trụ sở tại Iran vì cho rằng công ty này có một mạng lưới rộng khắp các công ty bình phong trải rộng trên nhiều khu vực pháp lý, bao gồm Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Thổ Nhĩ Kỳ và Hong Kong. Mỹ cũng đã phong tỏa 19 tàu mà họ cho là có liên quan đến việc vận chuyển dầu mỏ và hóa dầu của Iran đến các khách hàng nước ngoài.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. (Ảnh: Reuters)

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ cũng đã chỉ định 7 công ty khác gồm 4 công ty có trụ sở tại Trung Quốc và 3 công ty ở Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE), mà họ cho là các công ty bình phong hỗ trợ Amin Exchange.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, các công ty chuyển đổi ngoại tệ của Iran tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch ngoại tệ trị giá hàng tỷ USD mỗi năm, cho phép chính phủ Iran né tránh các lệnh trừng phạt và tiếp cận hệ thống tài chính quốc tế. Việc bị đưa vào danh sách trừng phạt đồng nghĩa với việc mọi tài sản của các công ty này thuộc phạm vi tài phán của Mỹ sẽ bị phong tỏa và các cá nhân, doanh nghiệp Mỹ bị cấm giao dịch, làm ăn với họ.