  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Mỹ trừng phạt các thực thể có liên quan đến giao dịch ngoại tệ của Iran

Thứ Tư, 10:21, 20/05/2026
VOV.VN - Chính quyền Mỹ ngày 19/5 đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với một công ty đổi ngoại tệ của Iran và 7 công ty khác mà Mỹ cho là bình phong giám sát các giao dịch thay mặt cho các ngân hàng Iran.

Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Công ty Amin Exchange có trụ sở tại Iran vì cho rằng công ty này có một mạng lưới rộng khắp các công ty bình phong trải rộng trên nhiều khu vực pháp lý, bao gồm Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Thổ Nhĩ Kỳ và Hong Kong. Mỹ cũng đã phong tỏa 19 tàu mà họ cho là có liên quan đến việc vận chuyển dầu mỏ và hóa dầu của Iran đến các khách hàng nước ngoài.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. (Ảnh: Reuters)

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ cũng đã chỉ định 7 công ty khác gồm 4 công ty có trụ sở tại Trung Quốc và 3 công ty ở Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE), mà họ cho là các công ty bình phong hỗ trợ Amin Exchange. 

Theo Bộ Tài chính Mỹ, các công ty chuyển đổi ngoại tệ của Iran tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch ngoại tệ trị giá hàng tỷ USD mỗi năm, cho phép chính phủ Iran né tránh các lệnh trừng phạt và tiếp cận hệ thống tài chính quốc tế. Việc bị đưa vào danh sách trừng phạt đồng nghĩa với việc mọi tài sản của các công ty này thuộc phạm vi tài phán của Mỹ sẽ bị phong tỏa và các cá nhân, doanh nghiệp Mỹ bị cấm giao dịch, làm ăn với họ.

Nho Biền/VOV1 (biên dịch)
Theo Reuters
Phía sau cảnh báo của Iran nhằm vào tuyến cáp ngầm ở Hormuz
VOV.VN - Sau những căng thẳng liên quan đến việc phong tỏa eo biển Hormuz, Iran đang chuyển sự chú ý sang hệ thống cáp ngầm dưới đáy biển.

Mỹ lao vào cuộc đua vũ khí giá rẻ sau bài học đắt giá tại Ukraine và Iran

VOV.VN - Cuộc xung đột tại Ukraine và những tổn thất trong đối đầu với Iran đang buộc Mỹ phải thay đổi tư duy quân sự. Thay vì tiếp tục phụ thuộc vào các hệ thống vũ khí đắt đỏ, Lầu Năm Góc nay đẩy mạnh phát triển tên lửa và UAV giá rẻ, nhằm chuẩn bị cho các cuộc chiến tiêu hao kéo dài trong tương lai.

Tên lửa Iran bứt phá: Từ vũ khí răn đe đến phương tiện tấn công chính xác cao

VOV.VN - Iran đã đáp trả các cuộc tấn công của Israel và Mỹ bằng việc phóng hàng loạt tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái nhằm vào Israel, các quốc gia vùng Vịnh và một số cơ sở của Mỹ trong khu vực, gây áp lực lớn cho mạng lưới phòng thủ của những nước này.

