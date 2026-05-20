Mỹ cảnh báo có thể nối lại tấn công Iran trong vài ngày tới

Thứ Tư, 05:37, 20/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/5 cho biết Mỹ có thể sẽ tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm vào Iran và tiết lộ ông từng chỉ còn “cách một giờ nữa” là ra lệnh không kích trước khi quyết định hoãn.

Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã cân nhắc nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Iran trong ngày 19/5 nhưng quyết định tạm hoãn sau khi Tehran đưa ra một đề xuất mới nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran.

Tổng thống Mỹ Donal Trump cảnh báo Mỹ có thể nối lại tấn công Iran trong vài ngày tới. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ cho rằng giới lãnh đạo Iran hiện đang rất muốn đạt thoả thuận, đồng thời cảnh báo Washington có thể sớm mở lại chiến dịch quân sự thậm chí ngay trong tuần này nếu không đạt được một thỏa thuận phù hợp. Theo ông Trump, thời gian đối với Mỹ là giới hạn bởi nước này không thể để Iran sở hữu một loại vũ khí hạt nhân mới.

Trong khi đó tại Tehran, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia Quốc hội Iran Ebrahim Aziz cho rằng việc Mỹ hoãn tấn công là do ông Trump nhận ra rằng bất kỳ hành động quân sự nào nhằm vào Iran cũng sẽ phải đối mặt với “một phản ứng quân sự quyết đoán”.

Truyền thông nhà nước Iran cho biết đề xuất hòa bình mới nhất của Tehran bao gồm việc chấm dứt các hành động thù địch trên mọi mặt trận, trong đó có Lebanon, yêu cầu lực lượng Mỹ rút khỏi các khu vực gần Iran, đồng thời bồi thường những thiệt hại do các cuộc tấn công của Mỹ và Israel gây ra.

Iran ra điều kiện, yêu cầu Mỹ bồi thường thiệt hại chiến tranh và rút quân

VOV.VN - Đề xuất hòa bình mới nhất của Iran gửi tới Mỹ bao gồm việc chấm dứt các hành động thù địch trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Lebanon, việc rút quân Mỹ khỏi các khu vực gần Iran và bồi thường cho những thiệt hại do cuộc chiến tranh của Mỹ và Israel gây ra - truyền thông nhà nước Iran đưa tin hôm 19/5.

Quang Trung/VOV-Washington
Tag: Iran Mỹ đàm phán Mỹ Iran xung đột Mỹ Iran
Ông Trump cân nhắc gói vũ khí cho Đài Loan sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc thúc đẩy gói bán vũ khí lớn cho Đài Loan, sau khi lắng nghe những quan ngại từ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp cấp cao giữa hai nhà lãnh đạo.

Ông Trump nói "có cơ hội rất lớn" đạt thỏa thuận hạt nhân với Iran sau khi hoãn tấn công
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/5 cho biết khả năng Washington và Tehran đạt được một thỏa thuận nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là “rất lớn”, chỉ vài giờ sau khi ông xác nhận đã hoãn kế hoạch tấn công quân sự nhằm vào Iran để mở đường cho đàm phán tiếp tục.

Những "lằn ranh đỏ" đẩy xung đột Mỹ - Iran vào thế bế tắc
VOV.VN - Ba tháng sau các cuộc không kích và những biện pháp phong tỏa lẫn nhau, Mỹ và Iran vẫn rơi vào thế đối đầu bế tắc, khi không bên nào sẵn sàng nhượng bộ về các “lằn ranh đỏ” chiến lược.

Những lần ông Trump dọa đánh Iran rồi quyết định hủy vào phút chót
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump đã đặt ra nhiều hạn chót để Iran đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến sự. Khi đến hạn, ông Trump lại hủy lệnh tấn công và gia hạn đình chiến. Giới phê bình gọi ông là tổng thống TACO (hàm ý vào phút chót, ông luôn rút lui). Khả năng cao, ông sẽ tiếp tục như vậy do đang gặp muôn vàn khó khăn.

