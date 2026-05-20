Mỹ cảnh báo có thể nối lại tấn công Iran trong vài ngày tới

Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã cân nhắc nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Iran trong ngày 19/5 nhưng quyết định tạm hoãn sau khi Tehran đưa ra một đề xuất mới nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran.

Tổng thống Mỹ cho rằng giới lãnh đạo Iran hiện đang rất muốn đạt thoả thuận, đồng thời cảnh báo Washington có thể sớm mở lại chiến dịch quân sự thậm chí ngay trong tuần này nếu không đạt được một thỏa thuận phù hợp. Theo ông Trump, thời gian đối với Mỹ là giới hạn bởi nước này không thể để Iran sở hữu một loại vũ khí hạt nhân mới.

Trong khi đó tại Tehran, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia Quốc hội Iran Ebrahim Aziz cho rằng việc Mỹ hoãn tấn công là do ông Trump nhận ra rằng bất kỳ hành động quân sự nào nhằm vào Iran cũng sẽ phải đối mặt với “một phản ứng quân sự quyết đoán”.

Truyền thông nhà nước Iran cho biết đề xuất hòa bình mới nhất của Tehran bao gồm việc chấm dứt các hành động thù địch trên mọi mặt trận, trong đó có Lebanon, yêu cầu lực lượng Mỹ rút khỏi các khu vực gần Iran, đồng thời bồi thường những thiệt hại do các cuộc tấn công của Mỹ và Israel gây ra.