中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mỹ và Trung Quốc thảo luận kiểm soát AI tại thượng đỉnh ở Bắc Kinh

Thứ Năm, 22:57, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các phái đoàn Mỹ và Trung Quốc đang thảo luận về các biện pháp kiểm soát trí tuệ nhân tạo (AI) trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh tại Bắc Kinh, trong đó hai bên dự kiến xây dựng một bộ quy tắc ứng xử nhằm ngăn chặn các tổ chức phi nhà nước lợi dụng các mô hình AI tiên tiến để gây bất ổn toàn cầu.

Phát biểu với báo giới ngày 14/5, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết việc Mỹ duy trì vị thế dẫn đầu trước Trung Quốc trong lĩnh vực AI là “vô cùng quan trọng”, đồng thời khẳng định đây là lý do khiến Bắc Kinh quan tâm tới các cuộc thảo luận về kiểm soát công nghệ này.

my va trung quoc thao luan kiem soat ai tai thuong dinh o bac kinh hinh anh 1
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (bên phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay trước khi bước vào hội đàm. Ảnh: Reuters 

Các cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh mô hình AI mới mang tên Mythos của Anthropic được cho là đã phát hiện nhiều lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trong phần mềm của các tổ chức tài chính và doanh nghiệp lớn, buộc nhiều ngân hàng phải khẩn cấp nâng cấp hệ thống. Giới chức Mỹ cảnh báo các tổ chức phi nhà nước, tội phạm hoặc khủng bố có thể lợi dụng những công nghệ AI tiên tiến như Mythos để gây rối loạn thị trường tài chính và hệ thống kinh tế toàn cầu.

CEO NVIDIA Jensen Huang hiện cũng có mặt tại Bắc Kinh để tham dự hội nghị thượng đỉnh. Theo các thông tin trên truyền thông Mỹ, Washington đã cho phép khoảng 10 công ty Trung Quốc mua chip H200 - dòng chip AI mạnh thứ hai của Nvidia.

Tuy nhiên, ông Bessent cho biết ông không nắm thông tin về quyết định phê duyệt này và nhấn mạnh các vấn đề xuất khẩu chip thuộc thẩm quyền của Bộ Thương mại Mỹ, không phải Bộ Tài chính.

Theo ông Bessent, ngoài Mythos của Anthropic, các mô hình AI khác từ Google thuộc tập đoàn Alphabet Inc. và OpenAI cũng sẽ sớm tạo ra những bước tiến “đột phá”. Ông cho biết chính phủ Mỹ hiện đang tham vấn chặt chẽ với cả ba công ty công nghệ này và coi họ là “những đối tác rất tốt”.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ cũng tiết lộ Bộ Tài chính đang phối hợp với 11 ngân hàng lớn nhất nước Mỹ để khắc phục các lỗ hổng bảo mật do AI phát hiện, đồng thời sẽ mở rộng hỗ trợ sang các ngân hàng khu vực và ngân hàng cộng đồng nhỏ hơn.

Ông Bessent bày tỏ tin tưởng rằng Mỹ sẽ có “một quá trình chuyển đổi suôn sẻ” sang kỷ nguyên AI mới, đồng thời cho rằng Washington hiện có đủ lợi thế để định hình các tiêu chuẩn toàn cầu về công nghệ này.

Quang Trung/VOV-Washington
Tag: Mỹ Trung cạnh tranh AI tiêu chuẩn công nghệ AI toàn cầu hội nghị thượng đỉnh tại Bắc Kinh các mô hình AI tiên tiến
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mỹ tìm kiếm gì khi 16 "gã khổng lồ" kinh tế tháp tùng ông Trump tới Trung Quốc
Mỹ tìm kiếm gì khi 16 "gã khổng lồ" kinh tế tháp tùng ông Trump tới Trung Quốc

VOV.VN - Sự xuất hiện của 16 CEO hàng đầu nước Mỹ trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng cho sức mạnh kinh tế Mỹ, mà còn được xem là một quân bài chiến lược nhằm tái định hình trật tự thương mại và xử lý các điểm nóng địa chính trị toàn cầu.

Mỹ tìm kiếm gì khi 16 "gã khổng lồ" kinh tế tháp tùng ông Trump tới Trung Quốc

Mỹ tìm kiếm gì khi 16 "gã khổng lồ" kinh tế tháp tùng ông Trump tới Trung Quốc

VOV.VN - Sự xuất hiện của 16 CEO hàng đầu nước Mỹ trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng cho sức mạnh kinh tế Mỹ, mà còn được xem là một quân bài chiến lược nhằm tái định hình trật tự thương mại và xử lý các điểm nóng địa chính trị toàn cầu.

Trung Quốc và Mỹ nhất trí “cạnh tranh có kiểm soát”
Trung Quốc và Mỹ nhất trí “cạnh tranh có kiểm soát”

VOV.VN - Lãnh đạo cấp cao Trung Quốc và Mỹ đã đạt được đồng thuận về việc tăng cường hợp tác, giàn xếp các bất đồng và tranh chấp trong cuộc gặp thượng đỉnh ở Bắc Kinh sáng 14/5.

Trung Quốc và Mỹ nhất trí “cạnh tranh có kiểm soát”

Trung Quốc và Mỹ nhất trí “cạnh tranh có kiểm soát”

VOV.VN - Lãnh đạo cấp cao Trung Quốc và Mỹ đã đạt được đồng thuận về việc tăng cường hợp tác, giàn xếp các bất đồng và tranh chấp trong cuộc gặp thượng đỉnh ở Bắc Kinh sáng 14/5.

Chủ tịch Trung Quốc: Đài Loan là "vấn đề quan trọng" giữa Trung Quốc và Mỹ
Chủ tịch Trung Quốc: Đài Loan là "vấn đề quan trọng" giữa Trung Quốc và Mỹ

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc hội đàm cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Bắc Kinh sáng 14/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, bảo vệ hòa bình và ổn định xuyên eo biển Đài Loan là điểm chung lớn nhất giữa Trung Quốc và Mỹ.

Chủ tịch Trung Quốc: Đài Loan là "vấn đề quan trọng" giữa Trung Quốc và Mỹ

Chủ tịch Trung Quốc: Đài Loan là "vấn đề quan trọng" giữa Trung Quốc và Mỹ

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc hội đàm cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Bắc Kinh sáng 14/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, bảo vệ hòa bình và ổn định xuyên eo biển Đài Loan là điểm chung lớn nhất giữa Trung Quốc và Mỹ.

Chủ tịch Trung Quốc: Năm 2026 sẽ là "cột mốc lịch sử" trong quan hệ Trung - Mỹ
Chủ tịch Trung Quốc: Năm 2026 sẽ là "cột mốc lịch sử" trong quan hệ Trung - Mỹ

VOV.VN - Sáng 14/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tổ chức hội đàm tại thủ đô Bắc Kinh.

Chủ tịch Trung Quốc: Năm 2026 sẽ là "cột mốc lịch sử" trong quan hệ Trung - Mỹ

Chủ tịch Trung Quốc: Năm 2026 sẽ là "cột mốc lịch sử" trong quan hệ Trung - Mỹ

VOV.VN - Sáng 14/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tổ chức hội đàm tại thủ đô Bắc Kinh.

Trung Quốc bắn 21 loạt đại bác chào mừng Tổng thống Mỹ Donald Trump
Trung Quốc bắn 21 loạt đại bác chào mừng Tổng thống Mỹ Donald Trump

VOV.VN - Sáng 14/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì lễ đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, với 21 loạt đại bác chào mừng.

Trung Quốc bắn 21 loạt đại bác chào mừng Tổng thống Mỹ Donald Trump

Trung Quốc bắn 21 loạt đại bác chào mừng Tổng thống Mỹ Donald Trump

VOV.VN - Sáng 14/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì lễ đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, với 21 loạt đại bác chào mừng.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ