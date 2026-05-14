Mỹ và Trung Quốc thảo luận kiểm soát AI tại thượng đỉnh ở Bắc Kinh

Phát biểu với báo giới ngày 14/5, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết việc Mỹ duy trì vị thế dẫn đầu trước Trung Quốc trong lĩnh vực AI là “vô cùng quan trọng”, đồng thời khẳng định đây là lý do khiến Bắc Kinh quan tâm tới các cuộc thảo luận về kiểm soát công nghệ này.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (bên phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay trước khi bước vào hội đàm. Ảnh: Reuters

Các cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh mô hình AI mới mang tên Mythos của Anthropic được cho là đã phát hiện nhiều lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trong phần mềm của các tổ chức tài chính và doanh nghiệp lớn, buộc nhiều ngân hàng phải khẩn cấp nâng cấp hệ thống. Giới chức Mỹ cảnh báo các tổ chức phi nhà nước, tội phạm hoặc khủng bố có thể lợi dụng những công nghệ AI tiên tiến như Mythos để gây rối loạn thị trường tài chính và hệ thống kinh tế toàn cầu.

CEO NVIDIA Jensen Huang hiện cũng có mặt tại Bắc Kinh để tham dự hội nghị thượng đỉnh. Theo các thông tin trên truyền thông Mỹ, Washington đã cho phép khoảng 10 công ty Trung Quốc mua chip H200 - dòng chip AI mạnh thứ hai của Nvidia.

Tuy nhiên, ông Bessent cho biết ông không nắm thông tin về quyết định phê duyệt này và nhấn mạnh các vấn đề xuất khẩu chip thuộc thẩm quyền của Bộ Thương mại Mỹ, không phải Bộ Tài chính.

Theo ông Bessent, ngoài Mythos của Anthropic, các mô hình AI khác từ Google thuộc tập đoàn Alphabet Inc. và OpenAI cũng sẽ sớm tạo ra những bước tiến “đột phá”. Ông cho biết chính phủ Mỹ hiện đang tham vấn chặt chẽ với cả ba công ty công nghệ này và coi họ là “những đối tác rất tốt”.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ cũng tiết lộ Bộ Tài chính đang phối hợp với 11 ngân hàng lớn nhất nước Mỹ để khắc phục các lỗ hổng bảo mật do AI phát hiện, đồng thời sẽ mở rộng hỗ trợ sang các ngân hàng khu vực và ngân hàng cộng đồng nhỏ hơn.

Ông Bessent bày tỏ tin tưởng rằng Mỹ sẽ có “một quá trình chuyển đổi suôn sẻ” sang kỷ nguyên AI mới, đồng thời cho rằng Washington hiện có đủ lợi thế để định hình các tiêu chuẩn toàn cầu về công nghệ này.