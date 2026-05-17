Cảnh sát Trung Quốc, Mỹ và UAE bắt giữ 276 nghi phạm lừa đảo viễn thông

Chiến dịch đã triệt phá thành công 9 ổ nhóm lừa đảo, chuyên dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào các dự án tiền mã hóa không có thật. Các đối tượng bị cáo buộc sử dụng hình thức lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia để chiếm đoạt tài sản thông qua những lời mời gọi đầu tư lợi nhuận cao.

Bộ Công an Trung Quốc khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác thực chất với nhiều quốc gia nhằm trấn áp tội phạm lừa đảo viễn thông và gian lận trực tuyến.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc cũng đã phối hợp với Myanmar để dẫn độ số lượng lớn nghi phạm liên quan đến các đường dây lừa đảo mạng xuyên quốc gia hoạt động tại khu vực biên giới.