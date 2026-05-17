Cảnh sát Trung Quốc, Mỹ và UAE bắt giữ 276 nghi phạm lừa đảo viễn thông
VOV.VN - Cảnh sát Trung Quốc, Mỹ và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã bắt giữ 276 nghi phạm lừa đảo viễn thông trong một chiến dịch phối hợp nhằm trấn áp các băng nhóm lừa đảo hoạt động tại Dubai, UAE. Đây là chiến dịch hợp tác đầu tiên thuộc loại này giữa ba quốc gia.
Chiến dịch đã triệt phá thành công 9 ổ nhóm lừa đảo, chuyên dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào các dự án tiền mã hóa không có thật. Các đối tượng bị cáo buộc sử dụng hình thức lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia để chiếm đoạt tài sản thông qua những lời mời gọi đầu tư lợi nhuận cao.
Bộ Công an Trung Quốc khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác thực chất với nhiều quốc gia nhằm trấn áp tội phạm lừa đảo viễn thông và gian lận trực tuyến.
Trong những năm gần đây, Trung Quốc cũng đã phối hợp với Myanmar để dẫn độ số lượng lớn nghi phạm liên quan đến các đường dây lừa đảo mạng xuyên quốc gia hoạt động tại khu vực biên giới.