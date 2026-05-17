Cảnh sát Trung Quốc, Mỹ và UAE bắt giữ 276 nghi phạm lừa đảo viễn thông

Chủ Nhật, 18:51, 17/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cảnh sát Trung Quốc, Mỹ và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã bắt giữ 276 nghi phạm lừa đảo viễn thông trong một chiến dịch phối hợp nhằm trấn áp các băng nhóm lừa đảo hoạt động tại Dubai, UAE. Đây là chiến dịch hợp tác đầu tiên thuộc loại này giữa ba quốc gia.

Chiến dịch đã triệt phá thành công 9 ổ nhóm lừa đảo, chuyên dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào các dự án tiền mã hóa không có thật. Các đối tượng bị cáo buộc sử dụng hình thức lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia để chiếm đoạt tài sản thông qua những lời mời gọi đầu tư lợi nhuận cao.

Bộ Công an Trung Quốc khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác thực chất với nhiều quốc gia nhằm trấn áp tội phạm lừa đảo viễn thông và gian lận trực tuyến.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc cũng đã phối hợp với Myanmar để dẫn độ số lượng lớn nghi phạm liên quan đến các đường dây lừa đảo mạng xuyên quốc gia hoạt động tại khu vực biên giới.

 

Thiều Dương/VOV1 biên dịch 
Theo Reuters
Tag: Hợp tác cảnh sát triệt phá lừa đảo lừa đảo viễn thông
Tin liên quan

Trùm lừa đảo Campuchia Trần Chí trỗi dậy và sụp đổ thế nào?
VOV.VN - Tập ​​đoàn Prince Group tuyên bố sở hữu “hơn 100 doanh nghiệp tại Campuchia” trải rộng trên nhiều lĩnh vực ngoài bất động sản. Trần Chí - ông trùm của tập đoàn vừa bị bắt giữ. Cùng nhìn lại sự trỗi dậy và sụp đổ của trùm lừa đảo khét tiếng này.

VOV.VN - Tập ​​đoàn Prince Group tuyên bố sở hữu "hơn 100 doanh nghiệp tại Campuchia" trải rộng trên nhiều lĩnh vực ngoài bất động sản. Trần Chí - ông trùm của tập đoàn vừa bị bắt giữ. Cùng nhìn lại sự trỗi dậy và sụp đổ của trùm lừa đảo khét tiếng này.

Ba Lan thông qua luật về tiền điện tử giữa bê bối lừa đảo hàng triệu USD
VOV.VN - Trong một bước đi quan trọng nhằm thắt chặt quản lý thị trường tài sản số, các nhà lập pháp Ba Lan ngày đã chính thức thông qua dự luật triển khai Quy định về Thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA) của Liên minh châu Âu.

VOV.VN - Trong một bước đi quan trọng nhằm thắt chặt quản lý thị trường tài sản số, các nhà lập pháp Ba Lan ngày đã chính thức thông qua dự luật triển khai Quy định về Thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA) của Liên minh châu Âu.

Campuchia bắt giữ hơn 5.500 người liên quan đến lừa đảo trực tuyến
VOV.VN - Campuchia đang tiếp tục thực hiện chiến dịch triệt phá hoạt động lừa đảo trực tuyến trên khắp cả nước với sự chỉ đạo quyết liệt từ lãnh đạo các cấp nhằm khôi phục hình ảnh quốc gia.

VOV.VN - Campuchia đang tiếp tục thực hiện chiến dịch triệt phá hoạt động lừa đảo trực tuyến trên khắp cả nước với sự chỉ đạo quyết liệt từ lãnh đạo các cấp nhằm khôi phục hình ảnh quốc gia.

