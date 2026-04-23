Mỹ tuyên bố chặn 2 siêu tàu chở dầu của Iran tại eo biển Hormuz

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo trên nền tảng X hôm 22/4 rằng hai tàu chở dầu cỡ lớn Hedy và Hero II hiện đang neo tại cảng Chabahar (Iran), sau khi bị chặn lại hồi đầu tuần. Trước đó, theo công ty phân tích Vortexa, hai tàu này đã di chuyển vào Biển Arab, dường như nhằm “thử phản ứng” đối với lệnh phong tỏa mà Mỹ triển khai từ đầu tuần trước.

Các động thái cưỡng chế nói trên cho thấy dòng chảy dầu mỏ qua tuyến vận tải quan trọng bậc nhất thế giới đang bị siết chặt đáng kể. Trước khi các biện pháp trừng phạt có hiệu lực, Iran gần như là quốc gia duy nhất vẫn duy trì xuất khẩu với quy mô đáng kể qua hành lang này trong bối cảnh xung đột.

Lực lượng Mỹ tuần tra gần tàu chở hàng M/V Touska mang cờ Iran. Ảnh minh hoạ: Reuters

Cùng ngày, Tehran tiếp tục khả năng gây sức ép trên thực địa khi tấn công ít nhất 3 tàu thương mại và buộc 2 chiếc trong số đó phải chuyển hướng vào vùng biển do mình kiểm soát, qua đó phát đi thông điệp răn đe rõ ràng đối với hoạt động hàng hải quốc tế.

Đến sáng 23/4, lưu lượng vận tải qua eo biển Hormuz vẫn thấp hơn đáng kể so với thời bình, làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt nguồn cung vốn đã lên tới hàng trăm triệu thùng dầu.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh Hàng hóa Toàn cầu của Financial Times tổ chức ở Lausanne tuần này, ông Russell Hardy, Giám đốc điều hành tập đoàn thương mại năng lượng Vitol, cảnh báo rằng thị trường có thể phải đối mặt với khoảng thiếu hụt lên tới 1 tỷ thùng dầu. Nguyên nhân không chỉ đến từ gián đoạn hiện tại, mà còn từ độ trễ đáng kể trong việc khôi phục hoàn toàn dòng chảy khi eo biển được mở lại.

CENTCOM cũng cho biết thêm, ngoài Hedy và Hero II, một tàu chở dầu khác mang tên Dorena hiện đang được tàu khu trục Hải quân Mỹ hộ tống trên Ấn Độ Dương, sau khi trước đó tìm cách vượt qua vòng phong tỏa.

Lệnh phong tỏa của Washington nhắm trực tiếp vào hoạt động hàng hải của Iran, đồng thời mở rộng phạm vi thực thi ra ngoài khu vực Vịnh Ba Tư.

Trong khi đó, TankerTrackers.com - chuyên trang theo dõi dòng chảy dầu mỏ của Iran bằng dữ liệu vệ tinh, cho biết họ đã ghi nhận ít nhất sáu tàu chở dầu bị Mỹ chặn giữ dưới nhiều hình thức khác nhau.