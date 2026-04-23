  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Mỹ tuyên bố chặn 2 siêu tàu chở dầu của Iran tại eo biển Hormuz

Thứ Năm, 21:57, 23/04/2026
VOV.VN - Quân đội Mỹ mới đây cho biết đã chặn hai siêu tàu chở dầu của Iran khi chúng tìm cách né tránh lệnh phong tỏa, trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Iran tại eo biển Hormuz vẫn tiếp diễn.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo trên nền tảng X hôm 22/4 rằng hai tàu chở dầu cỡ lớn Hedy và Hero II hiện đang neo tại cảng Chabahar (Iran), sau khi bị chặn lại hồi đầu tuần. Trước đó, theo công ty phân tích Vortexa, hai tàu này đã di chuyển vào Biển Arab, dường như nhằm “thử phản ứng” đối với lệnh phong tỏa mà Mỹ triển khai từ đầu tuần trước.

Các động thái cưỡng chế nói trên cho thấy dòng chảy dầu mỏ qua tuyến vận tải quan trọng bậc nhất thế giới đang bị siết chặt đáng kể. Trước khi các biện pháp trừng phạt có hiệu lực, Iran gần như là quốc gia duy nhất vẫn duy trì xuất khẩu với quy mô đáng kể qua hành lang này trong bối cảnh xung đột.

Lực lượng Mỹ tuần tra gần tàu chở hàng M/V Touska mang cờ Iran. Ảnh minh hoạ: Reuters

Cùng ngày, Tehran tiếp tục khả năng gây sức ép trên thực địa khi tấn công ít nhất 3 tàu thương mại và buộc 2 chiếc trong số đó phải chuyển hướng vào vùng biển do mình kiểm soát, qua đó phát đi thông điệp răn đe rõ ràng đối với hoạt động hàng hải quốc tế.

Đến sáng 23/4, lưu lượng vận tải qua eo biển Hormuz vẫn thấp hơn đáng kể so với thời bình, làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt nguồn cung vốn đã lên tới hàng trăm triệu thùng dầu.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh Hàng hóa Toàn cầu của Financial Times tổ chức ở Lausanne tuần này, ông Russell Hardy, Giám đốc điều hành tập đoàn thương mại năng lượng Vitol, cảnh báo rằng thị trường có thể phải đối mặt với khoảng thiếu hụt lên tới 1 tỷ thùng dầu. Nguyên nhân không chỉ đến từ gián đoạn hiện tại, mà còn từ độ trễ đáng kể trong việc khôi phục hoàn toàn dòng chảy khi eo biển được mở lại.

CENTCOM cũng cho biết thêm, ngoài Hedy và Hero II, một tàu chở dầu khác mang tên Dorena hiện đang được tàu khu trục Hải quân Mỹ hộ tống trên Ấn Độ Dương, sau khi trước đó tìm cách vượt qua vòng phong tỏa.

Lệnh phong tỏa của Washington nhắm trực tiếp vào hoạt động hàng hải của Iran, đồng thời mở rộng phạm vi thực thi ra ngoài khu vực Vịnh Ba Tư.

Trong khi đó, TankerTrackers.com - chuyên trang theo dõi dòng chảy dầu mỏ của Iran bằng dữ liệu vệ tinh, cho biết họ đã ghi nhận ít nhất sáu tàu chở dầu bị Mỹ chặn giữ dưới nhiều hình thức khác nhau.

Nhà Trắng: Các biện pháp phong toả đã bóp nghẹt nền kinh tế của Iran

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 22/4 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa đưa ra thời hạn cụ thể cho việc gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran, đồng thời nhấn mạnh Washington đang chờ một phản hồi thống nhất từ giới lãnh đạo Tehran đối với các điều khoản mà Mỹ đề xuất cho một thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Diệp Thảo/VOV.VN (tổng hợp)
Tag: eo biển Hormuz chặn tàu dầu iran căng thẳng mỹ-iran
Toàn cảnh quốc tế trưa 23/4: Ông Trump hoãn binh, tính kế "câu giờ" với Iran
Toàn cảnh quốc tế trưa 23/4: Ông Trump hoãn binh, tính kế "câu giờ" với Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tự tạo thêm thời gian để tìm kiếm một thỏa thuận với Iran, nhưng giới quan sát tỏ ra hoài nghi về triển vọng kết thúc xung đột Trung Đông trong tương lai gần.

Iran đặt “quân bài mới” vào thế trận, sẵn sàng đối đầu Mỹ nếu ngừng bắn sụp đổ
Iran đặt “quân bài mới” vào thế trận, sẵn sàng đối đầu Mỹ nếu ngừng bắn sụp đổ

VOV.VN - Iran cảnh báo rằng nước này đã chuẩn bị “những quân bài mới” để sử dụng nếu thỏa thuận ngừng bắn mong manh với Mỹ sụp đổ.

Ấn Độ bác bỏ thông tin trả tiền cho Iran để qua eo biển Hormuz
Ấn Độ bác bỏ thông tin trả tiền cho Iran để qua eo biển Hormuz

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ ngày 22/4 đã chính thức phủ nhận thông tin cho rằng các tàu của nước này phải thanh toán bằng tiền mặt hoặc tiền điện tử cho Iran để được phép đi qua eo biển Hormuz.

