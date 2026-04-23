Nhà Trắng: Các biện pháp phong toả đã bóp nghẹt nền kinh tế của Iran

Phát biểu với báo giới, Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt bác bỏ các thông tin cho rằng chính quyền Mỹ đã đặt ra hạn chót từ ba đến năm ngày để Iran đưa ra quyết định. Theo Nhà Trắng, Tổng thống Trump sẽ là người đưa ra “quyết định cuối cùng” về thời điểm kết thúc giai đoạn gia hạn ngừng bắn hiện nay, tùy thuộc vào phản ứng từ phía Iran cũng như diễn biến trên thực địa.

Theo Leavitt cho biết ông Trump đã “hào phóng thể hiện sự linh hoạt” đối với Iran sau khi công bố kéo dài ngừng bắn, song Washington muốn nhận được câu trả lời rõ ràng và thống nhất từ Tehran. Người phát ngôn Nhà Trắng cũng ám chỉ nội bộ Iran đang tồn tại chia rẽ sâu sắc về cách ứng xử đối với sức ép từ Mỹ, trong đó một bên muốn quay lại bàn đàm phán, còn phe còn lại tiếp tục duy trì lập trường đối đầu.

Trong khi chờ phản hồi từ Tehran, bà Leavitt khẳng định lệnh ngừng bắn hiện chỉ áp dụng về mặt quân sự, tức là tạm dừng các cuộc tấn công bằng vũ lực, còn chiến dịch gây sức ép kinh tế và phong tỏa hàng hải vẫn được phía Mỹ tiếp tục được duy trì ở mức tối đa.

“Chiến dịch Economic Fury vẫn được duy trì, việc phong toả hải quân đã mang lại hiệu quả và thành công đối với các tàu ra vào cảng Iran. Chúng tôi cho rằng các biện pháp này đang gây sức ép rất lớn lên kinh tế Iran”.

Washington cho rằng Tehran sẽ thất thu khoảng 500 triệu USD mỗi ngày do xuất khẩu dầu bị đình trệ. Bà Leavitt cho biết đảo Kharg, đầu mối xuất khẩu dầu lớn nhất của Iran, đang rơi vào tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng, khiến Iran không thể vận chuyển dầu ra vào như bình thường. Theo bà Leavitt, lệnh phong toả của Mỹ đang bóp nghẹt hoàn toàn nền kinh tế của Iran, khiến Tehran thậm chí không thể trả lương cho người lao động và ông Trump hài lòng với những biện pháp này.