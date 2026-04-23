  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Nhà Trắng: Các biện pháp phong toả đã bóp nghẹt nền kinh tế của Iran

Thứ Năm, 05:39, 23/04/2026
VOV.VN - Nhà Trắng ngày 22/4 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa đưa ra thời hạn cụ thể cho việc gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran, đồng thời nhấn mạnh Washington đang chờ một phản hồi thống nhất từ giới lãnh đạo Tehran đối với các điều khoản mà Mỹ đề xuất cho một thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Phát biểu với báo giới, Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt bác bỏ các thông tin cho rằng chính quyền Mỹ đã đặt ra hạn chót từ ba đến năm ngày để Iran đưa ra quyết định. Theo Nhà Trắng, Tổng thống Trump sẽ là người đưa ra “quyết định cuối cùng” về thời điểm kết thúc giai đoạn gia hạn ngừng bắn hiện nay, tùy thuộc vào phản ứng từ phía Iran cũng như diễn biến trên thực địa.

Ảnh minh họa: AP

Theo Leavitt cho biết ông Trump đã “hào phóng thể hiện sự linh hoạt” đối với Iran sau khi công bố kéo dài ngừng bắn, song Washington muốn nhận được câu trả lời rõ ràng và thống nhất từ Tehran. Người phát ngôn Nhà Trắng cũng ám chỉ nội bộ Iran đang tồn tại chia rẽ sâu sắc về cách ứng xử đối với sức ép từ Mỹ, trong đó một bên muốn quay lại bàn đàm phán, còn phe còn lại tiếp tục duy trì lập trường đối đầu.

Trong khi chờ phản hồi từ Tehran, bà Leavitt khẳng định lệnh ngừng bắn hiện chỉ áp dụng về mặt quân sự, tức là tạm dừng các cuộc tấn công bằng vũ lực, còn chiến dịch gây sức ép kinh tế và phong tỏa hàng hải vẫn được phía Mỹ tiếp tục được duy trì ở mức tối đa.

“Chiến dịch Economic Fury vẫn được duy trì, việc phong toả hải quân đã mang lại hiệu quả và thành công đối với các tàu ra vào cảng Iran. Chúng tôi cho rằng các biện pháp này đang gây sức ép rất lớn lên kinh tế Iran”.

Washington cho rằng Tehran sẽ thất thu khoảng 500 triệu USD mỗi ngày do xuất khẩu dầu bị đình trệ. Bà Leavitt cho biết đảo Kharg, đầu mối xuất khẩu dầu lớn nhất của Iran, đang rơi vào tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng, khiến Iran không thể vận chuyển dầu ra vào như bình thường. Theo bà Leavitt, lệnh phong toả của Mỹ đang bóp nghẹt hoàn toàn nền kinh tế của Iran, khiến Tehran thậm chí không thể trả lương cho người lao động và ông Trump hài lòng với những biện pháp này.

Quang Trung/VOV-Washington
Tin liên quan

Ấn Độ bác bỏ thông tin trả tiền cho Iran để qua eo biển Hormuz

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ ngày 22/4 đã chính thức phủ nhận thông tin cho rằng các tàu của nước này phải thanh toán bằng tiền mặt hoặc tiền điện tử cho Iran để được phép đi qua eo biển Hormuz.

Ông Trump cho rằng lệnh phong toả của Mỹ khiến Iran lo sợ

VOV.VN - Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, việc quân đội Mỹ phong tỏa các cảng của Iran hiện nay đã mang lại hậu quả và khiến các nhà lãnh đạo nước này lo sợ.

Ông Trump đặt “hạn chót” buộc Iran đưa đề xuất, gây sức ép trước giờ G

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump dự định cho Iran một khoảng thời gian giới hạn để đưa ra một đề xuất thống nhất nhằm khôi phục các cuộc đàm phán, CNN dẫn hai nguồn thạo tin cho biết. Hiện chưa rõ thông điệp này đã được chuyển tới phía Iran hay chưa.

