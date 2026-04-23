Ấn Độ bác bỏ thông tin trả tiền cho Iran để qua eo biển Hormuz

Thứ Năm, 05:18, 23/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ ngày 22/4 đã chính thức phủ nhận thông tin cho rằng các tàu của nước này phải thanh toán bằng tiền mặt hoặc tiền điện tử cho Iran để được phép đi qua eo biển Hormuz.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Cảng, Vận tải và Đường thủy Ấn Độ Mukesh Mangal cho biết các thông tin lan truyền gần đây là không chính xác. Trước đó, xuất hiện thông tin cho rằng tàu Sanmar Herald treo cờ Ấn Độ đã trả tiền cho những người tự xưng là đại diện của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) để được cấp quyền đi qua eo biển Hormuz.

An Do bac bo thong tin tra tien cho iran de qua eo bien hormuz hinh anh 1
Ảnh minh họa: ANI

Tuy nhiên, ông Mangal khẳng định cơ quan chức năng đã trực tiếp làm việc với chủ tàu và xác nhận không có bất kỳ giao dịch nào như vậy. Ông nhấn mạnh hoạt động hàng hải của Ấn Độ tại khu vực vẫn tuân thủ đầy đủ luật pháp quốc tế, đồng thời bác bỏ các thông tin thiếu căn cứ.

Liên quan đến các tin đồn về việc thanh toán bằng tiền điện tử, giới chức Ấn Độ cảnh báo đây có thể là các hành vi lừa đảo. Một số đối tượng đã lợi dụng tình hình căng thẳng để tiếp cận chủ tàu, đưa ra lời hứa “bảo đảm hành trình an toàn” qua eo biển Hormuz nếu được thanh toán bằng tiền số. Chính phủ khẳng định những đề nghị này không có cơ sở và khuyến cáo doanh nghiệp vận tải cần nâng cao cảnh giác.

Trước đó, phía Iran cũng nhiều lần bác bỏ thông tin thu phí đối với các tàu thuộc nhóm quốc gia được coi là “thân thiện”, trong đó có Ấn Độ. Điều này cho thấy hai bên vẫn duy trì phối hợp nhất định nhằm bảo đảm an toàn hàng hải trong bối cảnh khu vực còn nhiều bất ổn.

Lê Dũng/VOV-New Delhi
Tag: Ấn Độ Ấn Độ bác bỏ eo biển Hormuz cuộc chiến Iran thu phí qua eo biển Hormuz trả tiền cho Iran
Ông Trump đặt "hạn chót" buộc Iran đưa đề xuất, gây sức ép trước giờ G
Ông Trump đặt “hạn chót” buộc Iran đưa đề xuất, gây sức ép trước giờ G

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump dự định cho Iran một khoảng thời gian giới hạn để đưa ra một đề xuất thống nhất nhằm khôi phục các cuộc đàm phán, CNN dẫn hai nguồn thạo tin cho biết. Hiện chưa rõ thông điệp này đã được chuyển tới phía Iran hay chưa.

Iran tuyên bố tấn công 3 tàu tại eo biển Hormuz
Iran tuyên bố tấn công 3 tàu tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Bất chấp lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump gia hạn, căng thẳng tại eo biển Hormuz vẫn không thuyên giảm. Chỉ trong ít giờ sáng 22/4, Iran thông báo tấn công 3 tàu chở hàng vì không tuân thủ hợp tác.

EU nhất trí mở rộng trừng phạt Iran
EU nhất trí mở rộng trừng phạt Iran

VOV.VN - Ngày 21/4 Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí mở rộng các biện pháp trừng phạt liên quan đến Iran, trong đó bao gồm việc nhắm tới các cá nhân và thực thể bị cho là có vai trò trong việc cản trở hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz.

