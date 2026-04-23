Ấn Độ bác bỏ thông tin trả tiền cho Iran để qua eo biển Hormuz

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Cảng, Vận tải và Đường thủy Ấn Độ Mukesh Mangal cho biết các thông tin lan truyền gần đây là không chính xác. Trước đó, xuất hiện thông tin cho rằng tàu Sanmar Herald treo cờ Ấn Độ đã trả tiền cho những người tự xưng là đại diện của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) để được cấp quyền đi qua eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, ông Mangal khẳng định cơ quan chức năng đã trực tiếp làm việc với chủ tàu và xác nhận không có bất kỳ giao dịch nào như vậy. Ông nhấn mạnh hoạt động hàng hải của Ấn Độ tại khu vực vẫn tuân thủ đầy đủ luật pháp quốc tế, đồng thời bác bỏ các thông tin thiếu căn cứ.

Liên quan đến các tin đồn về việc thanh toán bằng tiền điện tử, giới chức Ấn Độ cảnh báo đây có thể là các hành vi lừa đảo. Một số đối tượng đã lợi dụng tình hình căng thẳng để tiếp cận chủ tàu, đưa ra lời hứa “bảo đảm hành trình an toàn” qua eo biển Hormuz nếu được thanh toán bằng tiền số. Chính phủ khẳng định những đề nghị này không có cơ sở và khuyến cáo doanh nghiệp vận tải cần nâng cao cảnh giác.

Trước đó, phía Iran cũng nhiều lần bác bỏ thông tin thu phí đối với các tàu thuộc nhóm quốc gia được coi là “thân thiện”, trong đó có Ấn Độ. Điều này cho thấy hai bên vẫn duy trì phối hợp nhất định nhằm bảo đảm an toàn hàng hải trong bối cảnh khu vực còn nhiều bất ổn.