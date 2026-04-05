Mỹ tuyên bố giải cứu an toàn phi công thứ hai trong vụ chiến đấu cơ rơi tại Iran

Theo phía Mỹ, sĩ quan điều khiển vũ khí trong tổ bay của chiếc F15E đã được đưa ra khỏi lãnh thổ Iran an toàn vào tối 5/4 sau 2 ngày mất tích. Trước đó, phi công điều khiển chính đã được giải cứu ngay sau khi máy bay bị bắn hạ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi đây là “phép màu Lễ Phục sinh”, đồng thời ca ngợi lực lượng Mỹ đã hành động “mạnh mẽ và quyết đoán”. Ông cho biết phi công thứ hai bị thương nhưng sẽ hồi phục, đồng thời mô tả người này là một đại tá “rất đáng kính”.

Trong khi đó, truyền thông Iran, dẫn lời các quan chức quân sự khẳng định chiến dịch giải cứu của Mỹ đã thất bại, đồng thời cáo buộc Washington tìm cách gây nhiễu thông tin.

Truyền thông nhà nước Iran cho biết bức ảnh này, được chụp ở miền trung Iran và công bố vào ngày 3/4/2026, cho thấy các mảnh vỡ của một máy bay phản lực Mỹ bị bắn rơi. Ảnh Reuters

Trước đó, lực lượng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã bắn hạ chiếc F-15E bằng hệ thống phòng không tiên tiến. Nour News cho biết máy bay bị phá hủy trên bầu trời miền trung Iran. Sau vụ việc, chính quyền địa phương tại Iran được cho là đã treo thưởng để tìm kiếm phi công Mỹ.

Một quan chức cấp cao Mỹ tiết lộ việc giải cứu thành công phi công thứ hai có sự hỗ trợ quan trọng Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA). Theo đó, CIA đã triển khai chiến dịch đánh lạc hướng thông tin, khiến phía Iran tin rằng phi công đã được tìm thấy và đang được di chuyển, qua đó tạo điều kiện để lực lượng Mỹ tiếp cận mục tiêu thực sự.

Sau khi xác định được vị trí phi công, CIA đã phối hợp với Bộ Quốc phòng Mỹ và Nhà Trắng để triển khai chiến dịch giải cứu khẩn cấp. Các lực lượng đặc nhiệm và phương tiện quân sự, bao gồm trực thăng Black Hawk (trực thăng Black Hawk) và máy bay vận tải C-130 (máy bay vận tải C-130), đã được huy động.

Tổng thống Trump cho biết hàng chục máy bay chiến đấu đã tham gia hỗ trợ chiến dịch, mà ông gọi là một trong những nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn táo bạo nhất trong lịch sử quân đội Mỹ.

Tuy nhiên, phía Iran tuyên bố đã bắn hạ một số phương tiện của Mỹ trong quá trình này, bao gồm trực thăng và máy bay vận tải, song thông tin này chưa được Washington xác nhận.