Mỹ tuyên bố giải cứu an toàn phi công thứ hai trong vụ chiến đấu cơ rơi tại Iran

Chủ Nhật, 23:49, 05/04/2026
VOV.VN - Giới chức Mỹ cho biết lực lượng nước này đã giải cứu an toàn thành viên thứ hai của phi hành đoàn chiếc máy bay tiêm kích F-15E bị rơi tại Iran, sau nhiều giờ triển khai chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn.

Theo phía Mỹ, sĩ quan điều khiển vũ khí trong tổ bay của chiếc F15E đã được đưa ra khỏi lãnh thổ Iran an toàn vào tối 5/4 sau 2 ngày mất tích. Trước đó, phi công điều khiển chính đã được giải cứu ngay sau khi máy bay bị bắn hạ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi đây là “phép màu Lễ Phục sinh”, đồng thời ca ngợi lực lượng Mỹ đã hành động “mạnh mẽ và quyết đoán”. Ông cho biết phi công thứ hai bị thương nhưng sẽ hồi phục, đồng thời mô tả người này là một đại tá “rất đáng kính”. 

Trong khi đó, truyền thông Iran, dẫn lời các quan chức quân sự khẳng định chiến dịch giải cứu của Mỹ đã thất bại, đồng thời cáo buộc Washington tìm cách gây nhiễu thông tin. 

my tuyen bo giai cuu an toan phi cong thu hai trong vu chien dau co roi tai iran hinh anh 1
Truyền thông nhà nước Iran cho biết bức ảnh này, được chụp ở miền trung Iran và công bố vào ngày 3/4/2026, cho thấy các mảnh vỡ của một máy bay phản lực Mỹ bị bắn rơi. Ảnh Reuters

Trước đó, lực lượng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã bắn hạ chiếc F-15E bằng hệ thống phòng không tiên tiến. Nour News cho biết máy bay bị phá hủy trên bầu trời miền trung Iran. Sau vụ việc, chính quyền địa phương tại Iran được cho là đã treo thưởng để tìm kiếm phi công Mỹ.

Một quan chức cấp cao Mỹ tiết lộ việc giải cứu thành công phi công thứ hai có sự hỗ trợ quan trọng Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA). Theo đó, CIA đã triển khai chiến dịch đánh lạc hướng thông tin, khiến phía Iran tin rằng phi công đã được tìm thấy và đang được di chuyển, qua đó tạo điều kiện để lực lượng Mỹ tiếp cận mục tiêu thực sự.

Sau khi xác định được vị trí phi công, CIA đã phối hợp với Bộ Quốc phòng Mỹ và Nhà Trắng để triển khai chiến dịch giải cứu khẩn cấp. Các lực lượng đặc nhiệm và phương tiện quân sự, bao gồm trực thăng Black Hawk (trực thăng Black Hawk) và máy bay vận tải C-130 (máy bay vận tải C-130), đã được huy động.

 Tổng thống Trump cho biết hàng chục máy bay chiến đấu đã tham gia hỗ trợ chiến dịch, mà ông gọi là một trong những nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn táo bạo nhất trong lịch sử quân đội Mỹ.

Tuy nhiên, phía Iran tuyên bố đã bắn hạ một số phương tiện của Mỹ trong quá trình này, bao gồm trực thăng và máy bay vận tải, song thông tin này chưa được Washington xác nhận.

Quang Trung/VOV-Washington
Máy bay quân sự không người lái của Mỹ bị Houthi bắn rơi gần Yemen

VOV.VN - Một máy bay quân sự không người lái của Mỹ đã bị các tay súng Houthi bắn rơi gần Yemen ngày 19/2.

Truyền thông Iran công bố hình ảnh mảnh vỡ máy bay sau chiến dịch cứu hộ của Mỹ

VOV.VN - Video và hình ảnh do truyền thông nhà nước Iran công bố cho thấy các mảnh vỡ máy bay bị cháy rụi tại khu vực phía nam tỉnh Esfahan, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lực lượng Mỹ đã giải cứu một thành viên phi hành đoàn từ một máy bay chiến đấu bị bắn rơi.

Iran tuyên bố phá hủy thêm "máy bay của đối thủ" khi Mỹ giải cứu phi công F-15

VOV.VN - Hãng tin Tasnim hôm 5/4 dẫn nguồn Vệ binh cách mạng Hồi giáo cho biết, một số "máy bay của đối thủ" đã bị phá hủy trong quá trình chiến dịch giải cứu phi công Mỹ trong một chiếc máy bay chiến đấu bị bắn rơi ở Iran.

Toàn cảnh quốc tế trưa 5/4: Máy bay Mỹ bị bắn hạ, Iran không từ chối đàm phán

VOV.VN - Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói việc Iran bắn hạ chiến đấu cơ Mỹ chỉ là chuyện của chiến tranh thì Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố Tehran “chưa bao giờ từ chối” đàm phán tại Islamabad (Pakistan).

