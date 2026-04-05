  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Iran tuyên bố phá hủy thêm "máy bay của đối thủ" khi Mỹ giải cứu phi công F-15

Chủ Nhật, 15:58, 05/04/2026
VOV.VN - Hãng tin Tasnim hôm 5/4 dẫn nguồn Vệ binh cách mạng Hồi giáo cho biết, một số "máy bay của đối thủ" đã bị phá hủy trong quá trình chiến dịch giải cứu phi công Mỹ trong một chiếc máy bay chiến đấu bị bắn rơi ở Iran.

Một số máy bay đã bị phá hủy trong chiến dịch của Mỹ nhằm tìm kiếm một phi công bị mắc kẹt ở Iran, Lực lượng Vệ binh cách mạng cho biết hôm 5/4.

Máy bay Mỹ xuất kích từ tàu sân bay Mỹ. Ảnh: US Centcom.

“Máy bay đối phương đã bị phá hủy trong một chiến dịch chung của Không quân vũ trụ, Mặt đất, Các đơn vị Nhân dân, Basij và Bộ chỉ huy cảnh sát”, nhóm này cho biết sau khi Bộ chỉ huy cảnh sát Iran thông báo rằng một máy bay C-130 của Mỹ đã bị bắn rơi ở phía nam Isfahan.

Trước đó vào hôm 4/4, quân đội Iran cũng cho biết họ đã bắn rơi một máy bay không người lái của Israel ở cùng tỉnh này.

Theo tin tức mới nhất, Lực lượng Mỹ đã tìm thấy và sơ tán phi công phụ trách hệ thống vũ khí trên máy bay F-15E bị bắn rơi trên bầu trời Iran. Viên sĩ quan này đã mất tích sau khi máy bay chiến đấu F-15E bị bắn rơi, dẫn đến một chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ quy mô lớn trên lãnh thổ đối phương.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Tag: Iran phá hủy máy bay đối phương giải cứu phi công lãnh thổ Iran máy bay Mỹ xung đột Mỹ Iran
Thông tấn Kuwait: UAV Iran tấn công trụ sở các bộ, tập đoàn và nhà máy điện
Thông tấn Kuwait: UAV Iran tấn công trụ sở các bộ, tập đoàn và nhà máy điện

VOV.VN - Sáng 5/4, hãng thông tấn nhà nước Kuwait đưa tin, UAV Iran đã tấn công trụ sở các bộ trong chính phủ Kuwait, trụ sở tập đoàn dầu khí nước này và các nhà máy điện và khử muối, gây thiệt hại đáng kể.

Kịch bản Mỹ đổ quân đánh chiếm đảo Kharg và sự đáp trả của Iran
Kịch bản Mỹ đổ quân đánh chiếm đảo Kharg và sự đáp trả của Iran

VOV.VN - Cựu sĩ quan lục quân Mỹ, Stanislav Krapivnik, cho rằng một cuộc tiến công trên bộ của Mỹ nhằm vào đảo Kharg - trung tâm dầu mỏ của Iran trong vịnh Ba Tư - sẽ khiến lực lượng Mỹ hứng chịu tổn thất nặng nề và đối mặt ác mộng về hậu cần.

Mỹ xác nhận chiến đấu cơ đầu tiên rơi tại Iran, một phi công được giải cứu
Mỹ xác nhận chiến đấu cơ đầu tiên rơi tại Iran, một phi công được giải cứu

VOV.VN - Giới chức Mỹ cho biết, một máy bay tiêm kích F-15E đã rơi tại Iran, và lực lượng Mỹ đang triển khai chiến dịch tìm kiếm cứu nạn nhằm xác định số phận của các phi công.

