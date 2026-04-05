Iran tuyên bố phá hủy thêm "máy bay của đối thủ" khi Mỹ giải cứu phi công F-15

Một số máy bay đã bị phá hủy trong chiến dịch của Mỹ nhằm tìm kiếm một phi công bị mắc kẹt ở Iran, Lực lượng Vệ binh cách mạng cho biết hôm 5/4.

Máy bay Mỹ xuất kích từ tàu sân bay Mỹ. Ảnh: US Centcom.

“Máy bay đối phương đã bị phá hủy trong một chiến dịch chung của Không quân vũ trụ, Mặt đất, Các đơn vị Nhân dân, Basij và Bộ chỉ huy cảnh sát”, nhóm này cho biết sau khi Bộ chỉ huy cảnh sát Iran thông báo rằng một máy bay C-130 của Mỹ đã bị bắn rơi ở phía nam Isfahan.

Trước đó vào hôm 4/4, quân đội Iran cũng cho biết họ đã bắn rơi một máy bay không người lái của Israel ở cùng tỉnh này.

Theo tin tức mới nhất, Lực lượng Mỹ đã tìm thấy và sơ tán phi công phụ trách hệ thống vũ khí trên máy bay F-15E bị bắn rơi trên bầu trời Iran. Viên sĩ quan này đã mất tích sau khi máy bay chiến đấu F-15E bị bắn rơi, dẫn đến một chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ quy mô lớn trên lãnh thổ đối phương.