Truyền thông Iran công bố hình ảnh mảnh vỡ máy bay sau chiến dịch cứu hộ của Mỹ

Chủ Nhật, 18:28, 05/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Video và hình ảnh do truyền thông nhà nước Iran công bố cho thấy các mảnh vỡ máy bay bị cháy rụi tại khu vực phía nam tỉnh Esfahan, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lực lượng Mỹ đã giải cứu một thành viên phi hành đoàn từ một máy bay chiến đấu bị bắn rơi.

Ngày 5/4 trên mạng xã hội đã xuất hiện video và các bức ảnh được cho là về các máy bay Mỹ bị Iran bắn hạ khi cố gắng giải cứu một phi công bị mắc kẹt tại Iran. Truyền hình nhà nước Iran đã phát sóng đoạn phim liên quan. Chuyên gia pháp y hình ảnh nhận thấy cánh quạt của cả trực thăng và máy bay cánh cố định.

Trong đoạn video, một khu vực rộng lớn chứa nhiều mảnh vỡ máy bay vẫn còn âm ỉ cháy. Nhiều bộ phận bị phá hủy, trong đó có những bộ phận trông giống động cơ cánh quạt. Tuy nhiên, hiện chưa xác định được những mảnh vỡ này của loại máy bay cụ thể nào.

Nguồn video: Reuters

 

Truyền thông nhà nước Iran tuyên bố, lực lượng nước này đã bắn hạ chiếc máy bay xuất hiện trong hình ảnh. Trong khi đó, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump không đề cập đến bất kỳ tổn thất máy bay nào, nhưng khẳng định không có binh sĩ Mỹ nào bị thương hoặc thiệt mạng trong chiến dịch. 

Quân đội Iran cũng cho biết lực lượng Mỹ đã sử dụng một đường băng bỏ hoang để thực hiện chiến dịch tấn công. Phân tích ảnh vệ tinh cho thấy một đường băng nhỏ gần khu vực ghi nhận các hình ảnh. Theo truyền thông, các hình ảnh được chụp tại khu vực cách thành phố Esfahan của Iran khoảng 50 km.

Hồng Anh, Trung Hiếu/VOV.VN (Tổng hợp)
Tin liên quan

Mỹ tuyên bố bắn hạ nhiều chỉ huy Iran trong cuộc tấn công quy mô lớn

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/4 cho biết nhiều chỉ huy quân sự Iran đã thiệt mạng trong một “cuộc tấn công quy mô lớn” tại thủ đô Tehran.

Israel tuyên bố phá hủy trụ cột kinh tế Iran sau loạt không kích mới

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xác nhận nước này đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy hóa dầu của Iran, sau khi phía Tehran cho biết nhiều cơ sở tại tỉnh Khuzestan, tây nam nước này, bị hư hại trong đợt không kích hôm 4/4.

Iran phản pháo lời đe dọa của ông Trump, cảnh báo "cổng địa ngục" với Mỹ và Israel

VOV.VN - Các quan chức quân sự Iran cảnh báo Mỹ và Israel sẽ phải đối mặt với "hình phạt địa ngục” nếu xung đột tiếp tục leo thang, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau những tuyên bố cứng rắn từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

