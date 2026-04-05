Truyền thông Iran công bố hình ảnh mảnh vỡ máy bay sau chiến dịch cứu hộ của Mỹ

Ngày 5/4 trên mạng xã hội đã xuất hiện video và các bức ảnh được cho là về các máy bay Mỹ bị Iran bắn hạ khi cố gắng giải cứu một phi công bị mắc kẹt tại Iran. Truyền hình nhà nước Iran đã phát sóng đoạn phim liên quan. Chuyên gia pháp y hình ảnh nhận thấy cánh quạt của cả trực thăng và máy bay cánh cố định.

Trong đoạn video, một khu vực rộng lớn chứa nhiều mảnh vỡ máy bay vẫn còn âm ỉ cháy. Nhiều bộ phận bị phá hủy, trong đó có những bộ phận trông giống động cơ cánh quạt. Tuy nhiên, hiện chưa xác định được những mảnh vỡ này của loại máy bay cụ thể nào.

Nguồn video: Reuters

Truyền thông nhà nước Iran tuyên bố, lực lượng nước này đã bắn hạ chiếc máy bay xuất hiện trong hình ảnh. Trong khi đó, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump không đề cập đến bất kỳ tổn thất máy bay nào, nhưng khẳng định không có binh sĩ Mỹ nào bị thương hoặc thiệt mạng trong chiến dịch.

Quân đội Iran cũng cho biết lực lượng Mỹ đã sử dụng một đường băng bỏ hoang để thực hiện chiến dịch tấn công. Phân tích ảnh vệ tinh cho thấy một đường băng nhỏ gần khu vực ghi nhận các hình ảnh. Theo truyền thông, các hình ảnh được chụp tại khu vực cách thành phố Esfahan của Iran khoảng 50 km.