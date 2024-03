Mỹ và các đồng minh bắn rơi ít nhất 28 máy bay không người lái ở Biển Đỏ

Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ ở Trung Đông cho biết cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái đêm ngày 8/3 là đợt tấn công mới nhất của Houthi nhắm tới các tàu thương mại và tàu hải quân ở Biển Đỏ.

Lực lượng Houthi hoạt động tại Biển Đỏ (Ảnh: Reuters)

Các lực lượng Mỹ và liên quân đã xác định các máy bay không người lái của Houthi và coi đó là mối đe dọa đối với các tàu thương mại và tàu liên quân trong khu vực. Do đó, lực lượng hải quân Mỹ và liên quân đã quyết định bắn rơi các máy bay này nhằm bảo vệ tự do hàng hải và đảm bảo an toàn cho các tuyến vận chuyển trong khu vực. Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ cho biết không có tàu hải quân hay tàu thương mại nào bị hư hại trong vụ tấn công.

Trong khi đó, một phát ngôn viên của Houthi xác nhận phong trào này đã sử dụng 37 máy bay không người lái nhắm tới một tàu chở hàng của Mỹ và một số tàu khu vực của Mỹ ở Biển Đỏ và Vịnh Aden.

