Mỹ và Iran dừng giao tranh, 5 tàu chở khí LNG vượt eo Hormuz

Các nguồn tin khẳng định nhiều quốc gia khu vực như Pakistan, Qatar, Ai Cập, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ…, đã đồng loạt triển khai các biện pháp ngoại giao con thoi, nhằm thuyết phục Mỹ và Iran dừng giao tranh, hạ nhiệt căng thẳng, mở đường cho biện pháp ngoại giao.

Theo đó, trong 2 ngày qua, quan chức cấp cao các nước đã có hàng chục cuộc điện đàm với nhau và với 2 bên tham chiến, đề xuất một số giải pháp khôi phục đàm phán và tiếp tục thực thi thỏa thuận sơ bộ. Tuy nhiên, các nội dung trao đổi cụ thể không được đề cập.

Trong khi đó, trên thực địa, trong khoảng 36 giờ qua, các bên chưa công bố bất kỳ báo cáo nào về hành vi thù địch mới tại khu vực. Các vụ nổ ghi nhận tại một số địa điểm ở Iran hồi sáng sớm nay, được xác định là hoạt động tạo nổ có kiểm soát, không phải do tấn công thù địch gây ra.

Các tàu neo đậu tại eo biển Hormuz. Ảnh Reuters

Tuy nhiên, căng thẳng vẫn được đánh giá ở mức cao và đụng độ có thể bùng phát trở lại bất kỳ thời điểm nào. Trong 1 tuyên bố hôm nay, người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohammad Baqer Zolghadr, cảnh báo Iran có thể tập kích Israel, nhằm đáp trả các cuộc tấn công thù địch của Mỹ. Đe dọa đưa ra chỉ 1ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz khẳng định rằng Israel sẵn sàng mở lại cuộc chiến chống Iran, nếu cần thiết.

Trước đó, trong hai ngày 8-9/7, lực lượng Mỹ đã mở nhiều cuộc tập kích dữ dội vào Iran, viện lý do đáp trả việc Iran tấn công tàu thương mại tại eo Hormuz. Giới chức Iran thông báo 17 người đã thiệt mạng và hơn 80 người bị thương trong các đòn tập kích của Mỹ. Ngoài ra, ít nhất 2 cầu đường sắt cùng nhiều công trình dân sự, bị phá hủy hoặc hư hại.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đáp trả bằng nhiều cuộc tập kích tên lửa và máy bay không người lái liên tiếp vào các căn cứ Mỹ đặt tại 4 nước khu vực là Kuwait, Bahrain, Qatar và Jordan. Iran đồng thời đóng cửa trở lại eo biển Hormuz, khiến hoạt động lưu thông qua tuyến vận tải dầu huyết mạch này, gần như tê liệt.

Mặc dù vậy, một báo cáo do truyền hình TRT World của Thổ Nhĩ Kỳ công bố chiều nay (10/7) cho thấy bất chấp căng thẳng Mỹ-Iran bùng phát, trong những ngày qua, đã có ít nhất 5 tàu chở khí hỏa lỏng đi eo Hormuz. 5 tàu này gồm có GasLog Shanghai do Công ty vận tải Hy Lạp GasLog vận hành, cùng 4 tàu liên quan đến các tập đoàn năng lượng Qatar là Al Samriya, Al Dafna, Al Gattara và Al Rayyan.

Tuy nhiên, nguồn tin cũng không nói rõ các phương tiện này di chuyển theo lộ trình do Iran chỉ định, hay tuyến men theo bờ biển của Oman. Giới chức Iran nhiều lần cảnh báo chỉ có các tàu đi qua eo Hormuz theo các tuyến do Tehran chỉ định, mới được đảm bảo an toàn.