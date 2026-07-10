English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mỹ và Iran dừng giao tranh, 5 tàu chở khí LNG vượt eo Hormuz

Thứ Sáu, 22:20, 10/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 10/7, truyền thông khu vực và quốc tế cho biết các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng Mỹ - Iran đang được thúc đẩy. Hai bên bước đầu chấp nhận ngừng giao tranh để tạo điều kiện cho đối thoại, trong khi hoạt động qua eo biển Hormuz dần được khôi phục.

Các nguồn tin khẳng định nhiều quốc gia khu vực như Pakistan, Qatar, Ai Cập, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ…, đã đồng loạt triển khai các biện pháp ngoại giao con thoi, nhằm thuyết phục Mỹ và Iran dừng giao tranh, hạ nhiệt căng thẳng, mở đường cho biện pháp ngoại giao.

Theo đó, trong 2 ngày qua, quan chức cấp cao các nước đã có hàng chục cuộc điện đàm với nhau và với 2 bên tham chiến, đề xuất một số giải pháp khôi phục đàm phán và tiếp tục thực thi thỏa thuận sơ bộ. Tuy nhiên, các nội dung trao đổi cụ thể không được đề cập.

Trong khi đó, trên thực địa, trong khoảng 36 giờ qua, các bên chưa công bố bất kỳ báo cáo nào về hành vi thù địch mới tại khu vực. Các vụ nổ ghi nhận tại một số địa điểm ở Iran hồi sáng sớm nay, được xác định là hoạt động tạo nổ có kiểm soát, không phải do tấn công thù địch gây ra.

my va iran dung giao tranh, 5 tau cho khi lng vuot eo hormuz hinh anh 1
Các tàu neo đậu tại eo biển Hormuz. Ảnh Reuters

Tuy nhiên, căng thẳng vẫn được đánh giá ở mức cao và đụng độ có thể bùng phát trở lại bất kỳ thời điểm nào. Trong 1 tuyên bố hôm nay, người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohammad Baqer Zolghadr, cảnh báo Iran có thể tập kích Israel, nhằm đáp trả các cuộc tấn công thù địch của Mỹ. Đe dọa đưa ra chỉ 1ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz khẳng định rằng Israel sẵn sàng mở lại cuộc chiến chống Iran, nếu cần thiết.

Trước đó, trong hai ngày 8-9/7, lực lượng Mỹ đã mở nhiều cuộc tập kích dữ dội vào Iran, viện lý do đáp trả việc Iran tấn công tàu thương mại tại eo Hormuz. Giới chức Iran thông báo 17 người đã thiệt mạng và hơn 80 người bị thương trong các đòn tập kích của Mỹ. Ngoài ra, ít nhất 2 cầu đường sắt cùng nhiều công trình dân sự, bị phá hủy hoặc hư hại.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đáp trả bằng nhiều cuộc tập kích tên lửa và máy bay không người lái liên tiếp vào các căn cứ Mỹ đặt tại 4 nước khu vực là Kuwait, Bahrain, Qatar và Jordan. Iran đồng thời đóng cửa trở lại eo biển Hormuz, khiến hoạt động lưu thông qua tuyến vận tải dầu huyết mạch này, gần như tê liệt.

Mặc dù vậy, một báo cáo do truyền hình TRT World của Thổ Nhĩ Kỳ công bố chiều nay (10/7) cho thấy bất chấp căng thẳng Mỹ-Iran bùng phát, trong những ngày qua, đã có ít nhất 5 tàu chở khí hỏa lỏng đi eo Hormuz. 5 tàu này gồm có GasLog Shanghai do Công ty vận tải Hy Lạp GasLog vận hành, cùng 4 tàu liên quan đến các tập đoàn năng lượng Qatar là Al Samriya, Al Dafna, Al Gattara và Al Rayyan.

Tuy nhiên, nguồn tin cũng không nói rõ các phương tiện này di chuyển theo lộ trình do Iran chỉ định, hay tuyến men theo bờ biển của Oman. Giới chức Iran nhiều lần cảnh báo chỉ có các tàu đi qua eo Hormuz theo các tuyến do Tehran chỉ định, mới được đảm bảo an toàn.

 

Bá Thi/VOV-Cairo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mỹ cấp phép cho Ukraine sản xuất Patriot: Chuyên gia cảnh báo điều đáng lo ngại
Mỹ cấp phép cho Ukraine sản xuất Patriot: Chuyên gia cảnh báo điều đáng lo ngại

VOV.VN - Các chuyên gia quốc phòng nhận định, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump cấp phép cho Ukraine sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot là bước đi mang ý nghĩa dài hạn, song khó có thể đáp ứng nhu cầu cấp bách của Kiev trong thời gian tới.

Mỹ cấp phép cho Ukraine sản xuất Patriot: Chuyên gia cảnh báo điều đáng lo ngại

Mỹ cấp phép cho Ukraine sản xuất Patriot: Chuyên gia cảnh báo điều đáng lo ngại

VOV.VN - Các chuyên gia quốc phòng nhận định, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump cấp phép cho Ukraine sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot là bước đi mang ý nghĩa dài hạn, song khó có thể đáp ứng nhu cầu cấp bách của Kiev trong thời gian tới.

Mỹ và Iran tiếp tục ăn miếng trả miếng: Ai thực sự nắm lợi thế?
Mỹ và Iran tiếp tục ăn miếng trả miếng: Ai thực sự nắm lợi thế?

VOV.VN - Sau khi Mỹ và Iran tiến hành các đợt không kích, tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa nhằm vào hàng chục mục tiêu của đối phương trong 48 giờ qua, triển vọng của tiến trình hòa bình càng trở nên khó đoán định.

Mỹ và Iran tiếp tục ăn miếng trả miếng: Ai thực sự nắm lợi thế?

Mỹ và Iran tiếp tục ăn miếng trả miếng: Ai thực sự nắm lợi thế?

VOV.VN - Sau khi Mỹ và Iran tiến hành các đợt không kích, tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa nhằm vào hàng chục mục tiêu của đối phương trong 48 giờ qua, triển vọng của tiến trình hòa bình càng trở nên khó đoán định.

Thời sự quốc tế sáng 10/7: Iran giáng đòn trả đũa rung chuyển căn cứ Mỹ
Thời sự quốc tế sáng 10/7: Iran giáng đòn trả đũa rung chuyển căn cứ Mỹ

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Iran Baqer Qalibaf vừa đăng một thông điệp mang nội dung ám chỉ eo biển Hormuz đã bị đóng cửa trở lại. Động thái đưa ra chỉ vài giờ sau khi lực lượng Mỹ phát động chiến dịch tập kích mới chống Iran, viện lý do đáp trả vụ Tehran tấn công tàu hàng tại eo Hormuz.

Thời sự quốc tế sáng 10/7: Iran giáng đòn trả đũa rung chuyển căn cứ Mỹ

Thời sự quốc tế sáng 10/7: Iran giáng đòn trả đũa rung chuyển căn cứ Mỹ

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Iran Baqer Qalibaf vừa đăng một thông điệp mang nội dung ám chỉ eo biển Hormuz đã bị đóng cửa trở lại. Động thái đưa ra chỉ vài giờ sau khi lực lượng Mỹ phát động chiến dịch tập kích mới chống Iran, viện lý do đáp trả vụ Tehran tấn công tàu hàng tại eo Hormuz.

Iran tiếp tục bị tập kích, Israel tuyên bố sẵn sàng tham chiến
Iran tiếp tục bị tập kích, Israel tuyên bố sẵn sàng tham chiến

VOV.VN - Đêm 9/7 là đêm thứ 3 liên tiếp, nổ lớn tiếp tục được ghi nhận tại một số địa điểm ven biển phía Nam Iran. Truyền thông khu vực nghi ngờ đây có thể là các cuộc tập kích do Israel tiến hành, dù nhận định chưa được các bên xác thực.

Iran tiếp tục bị tập kích, Israel tuyên bố sẵn sàng tham chiến

Iran tiếp tục bị tập kích, Israel tuyên bố sẵn sàng tham chiến

VOV.VN - Đêm 9/7 là đêm thứ 3 liên tiếp, nổ lớn tiếp tục được ghi nhận tại một số địa điểm ven biển phía Nam Iran. Truyền thông khu vực nghi ngờ đây có thể là các cuộc tập kích do Israel tiến hành, dù nhận định chưa được các bên xác thực.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ