Iran tiếp tục bị tập kích, Israel tuyên bố sẵn sàng tham chiến

Theo truyền thông nhà nước Iran, nhiều tiếng nổ lớn được nghe thấy phát ra từ nhiều khu vực ở phía Nam Iran, trong đó có thành phố Bushehr, nơi đặt nhà máy điện hạt nhân do Nga xây dựng, cùng các thành phố Konarak và Choghadak. Tuy nhiên, bản chất các vụ nổ chưa được xác định.

Israel và Mỹ tiến hành các cuộc tấn công vào Iran, tại Tehran hôm 28/2. Ảnh: Reuters

Cùng lúc, đài CNN dẫn lời một quan chức Mỹ khẳng định lực lượng Mỹ tại khu vực đang không tiến hành bất kỳ hoạt động quân sự nào ở Iran. Điều này làm dấy lên hoài nghi trong dư luận về khả năng Israel có thể đã tấn công Iran.

Bởi trước đó, trong một tuyên bố chiều qua, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz khẳng định quân đội nước này sẵn sàng mở lại chiến dịch tấn công chống Iran, nếu cần thiết. Ông Katz nhấn mạnh quân đội Israel vẫn đang trong trạng thái cảnh giác cao độ, sẵn sàng mở lại cuộc chiến vào Iran để giành lại ưu thế không quân tuyệt đối và loại bỏ các mối đe dọa. Tuy nhiên, cho đến sáng sớm nay, truyền thông cũng như giới chức Israel, chưa đưa ra bình luận về nghi vấn quân đội nước này đã tấn công vào Iran.

Liên quan đến phản ứng của Iran với chiến dịch tập kích liên tiếp trong 2 ngày 8-9/7 của lực lượng Mỹ, Bộ Ngoại giao Iran chiều qua ra tuyên bố cực lực lên án việc quân đội Mỹ tấn công hạ tầng dân sự tại Iran. Tehran gọi đây là những cuộc tấn công tàn ác, bệnh hoạn và cấu thành tội ác chiến tranh nghiêm trọng.

Trước đó, truyền thông nhà nước Iran đưa tin các cuộc không kích của quân đội Mỹ đã làm hư hại 2 cây cầu đường sắt nối giữa thủ đô Tehran và thành phố thánh địa Mashhad ở phía Đông nước này. Ngoài ra, hàng loạt công trình dân sự tại khu vực ven biển phía Nam Iran đã bị oanh tạc, gây hư hại, một số bị phá hủy hoàn toàn.

Về thương vong, Bộ Y tế Iran cho biết các cuộc không kích của lực lượng Mỹ vào Iran khiến tổng cộng 14 người chết và 78 người bị thương. Đây là thương vong nghiêm trọng nhất do hoạt động tấn công của quân đội Mỹ gây ra tại Iran trong 3 tuần qua, kể từ sau khi hai bên đạt được thỏa thuận sơ bộ hôm 17/6.

Theo thông báo hồi trưa qua của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM), lực lượng Mỹ đã phát động đợt tập kích quy mô lớn mới trong sáng 9/7, đánh phá 90 cơ sở quân sự trên khắp Iran. Trước đó, CENTCOM cho biết đã tấn công và phá hủy hơn 80 mục tiêu tại Iran trong loạt cuộc không kích ngày 8/7. CENTCOM khẳng định chiến dịch oanh tạc nhằm đáp trả việc Iran tấn công các tàu hàng tại eo biển Hormuz, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đã ký kết giữa hai bên.