Thời sự quốc tế sáng 10/7: Iran giáng đòn trả đũa rung chuyển căn cứ Mỹ

VOV.VN - Hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA) cho biết, lực lượng Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào một số địa điểm ở tỉnh ven biển Bushehr của Iran vào khoảng giữa trưa 9/7 (giờ địa phương).
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