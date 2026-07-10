Thời sự quốc tế sáng 10/7: Iran giáng đòn trả đũa rung chuyển căn cứ Mỹ

Xung đột Iran mở màn cuộc "chia tay" âm thầm giữa Mỹ và vùng Vịnh?

VOV.VN - Cuộc đối đầu với Iran không chỉ làm rung chuyển Trung Đông mà còn phơi bày những rạn nứt trong quan hệ giữa Washington và các đồng minh vùng Vịnh. Khi lợi ích chiến lược ngày càng khác biệt, các quốc gia Arab đang từng bước giảm phụ thuộc vào Mỹ và tìm kiếm những đối tác an ninh mới.