Chủ tịch Trung Quốc: Đài Loan là "vấn đề quan trọng" giữa Trung Quốc và Mỹ

Nhà lãnh đạo Trung Quốc lưu ý rằng vấn đề Đài Loan là vấn đề quan trọng nhất trong quan hệ Trung Quốc – Mỹ. Nếu vấn đề này được xử lý đúng cách, quan hệ song phương sẽ ổn định toàn diện.

Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng, trong trường hợp ngược lại, nếu không được giải quyết ổn thỏa, hai nước có thể sẽ xảy ra xung đột và thậm chí mâu thuẫn, gây nguy hiểm lớn cho toàn bộ mối quan hệ. Ông Tập Cận Bình cũng lưu ý rằng “Đài Loan độc lập” và hòa bình xuyên eo biển là hai điều không thể dung hòa như lửa và nước.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại lễ đón Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Bắc Kinh (Ảnh: Reuters)

Vấn đề Đài Loan là một trong những nội dung thảo luận quan trọng nhất tại cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump diễn ra sáng 14/5. Ngay khi bắt đầu cuộc họp, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định với nhà lãnh đạo Mỹ rằng hai nước nên là “đối tác chứ không phải đối thủ”, trong khi tổng thống Mỹ gọi ông Tập là “lãnh đạo vĩ đại”.

Trong khuôn khổ cuộc hội đàm, hai bên thảo luận một loạt các vấn đề gai góc trong quan hệ song phương, bao gồm thương mại song phương, kiểm soát các khoáng sản quan trọng và xuất khẩu công nghệ, đầu tư và tiếp cận thị trường, và cam kết của Trung Quốc mua thêm hàng hóa Mỹ…

Cuộc xung đột tại Trung Đông giữa Mỹ, Israel và Iran cùng cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu cũng là chủ đề được trông đợi tại cuộc hội đàm. Ông Trump dự kiến ​​sẽ hối thúc Trung Quốc gây áp lực lên Iran - một đối tác quan trọng của Bắc Kinh, để sớm đạt được thỏa thuận hòa bình và mở lại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới.