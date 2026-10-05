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Mỹ vẫn tin tưởng an ninh tại các căn cứ sau vụ rút máy bay B-1 khỏi Anh

Thứ Hai, 21:33, 05/10/2026
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VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 5/10 cho biết, Washington vẫn tin tưởng vào an ninh tại tất cả căn cứ của Mỹ, sau khi một số nghi phạm bị bắt gần căn cứ không quân RAF Fairford ở miền nam nước Anh vì nghi chuẩn bị thực hiện hành vi khủng bố khiến Mỹ phải rút các máy bay ném bom chiến lược B-1 khỏi căn cứ.

 

Trả lời về quyết định rút các máy bay B-1 khỏi căn cứ của Anh, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ thường xuyên điều chỉnh và phân bổ lại nguồn lực tới những nơi cần thiết, đồng thời không trực tiếp liên hệ vụ bắt giữ với việc tái triển khai máy bay. Ông cũng nhấn mạnh, các nhà chức trách Anh đã phối hợp rất tích cực với phía Mỹ trong vụ việc.

Theo ông Rubio, Washington vẫn duy trì niềm tin vào năng lực bảo đảm an ninh của các căn cứ và vào sự hợp tác của Anh trong xử lý các mối đe dọa an ninh.

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Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: Reuters

Trước đó, Không quân Mỹ đã rút toàn bộ máy bay ném bom B-1 đang đồn trú tại RAF Fairford về các căn cứ tại Mỹ, sau khi nhà chức trách Anh điều tra một âm mưu tấn công khủng bố. Một quan chức Lầu Năm Góc cho biết, các máy bay đã được tái triển khai về Mỹ, nhưng không được phép công khai thảo luận về các hoạt động điều chuyển quân sự nhạy cảm.

Căn cứ RAF Fairford, nằm cách London khoảng 160 km về phía tây, là căn cứ không quân của Anh thường được lực lượng Mỹ sử dụng trong các chiến dịch ở Trung Đông, trong đó có các hoạt động liên quan tới Iran. Các nhóm theo dõi hàng không quân sự cho biết, nhiều máy bay ném bom B-52 và B-1 đã hoạt động tại căn cứ này kể từ giai đoạn đầu của cuộc chiến Iran, và nhiều chiếc B-1 được ghi nhận cất cánh khỏi căn cứ này trong ngày 4/10.

Tuần trước, một công dân mang hai quốc tịch Anh - Iran đã bị bắt tại trung tâm London vì nghi liên quan tới âm mưu tấn công khủng bố, sau một sự cố an ninh tại RAF Fairford vào cuối tháng 9. Tổng cộng, 6 người đã bị bắt trong quá trình điều tra, sau đó được tại ngoại trong khi nhà chức trách tiếp tục làm rõ vụ việc. Phía Anh cho rằng, âm mưu này có liên hệ với Tehran, trong khi Iran bác bỏ cáo buộc.

Quang Trung/VOV-Washington
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