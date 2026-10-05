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Mỹ đề xuất Nga, Ukraine đàm phán 3 bên vào cuối tháng 10

Thứ Hai, 07:41, 05/10/2026
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VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 4/10 cho biết Mỹ đang thúc đẩy Nga và Ukraine tổ chức một cuộc đàm phán 3 bên ở cấp kỹ thuật vào cuối tháng 10, trong nỗ lực mới nhằm nối lại tiến trình đàm phán và tìm giải pháp cho xung đột Nga - Ukraine.

Theo Tổng thống Zelensky, Mỹ hiện đang liên hệ với cả Nga và Ukraine để đề xuất tổ chức cuộc gặp 3 bên ở cấp kỹ thuật trước khi tháng 10 kết thúc.

"Phía Mỹ hiện đang liên hệ với Ukraine và Nga, đồng thời đề xuất tổ chức một cuộc gặp nào đó ở cấp kỹ thuật theo hình thức 3 bên trước cuối tháng 10", ông Zelensky nói tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Friedrich Merz.

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Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff. Ảnh: AP

Tổng thống Ukraine cho biết ông đã trao đổi trực tiếp với nhóm đàm phán của Mỹ hôm 3/10, nhưng không thể công bố toàn bộ chi tiết về quá trình chuẩn bị hiện nay. Ông khẳng định Ukraine sẵn sàng tham gia cuộc đàm phán 3 bên.

"Chúng tôi cởi mở với UAE hoặc bất kỳ quốc gia nào khác do phía Mỹ đề xuất", ông Zelensky nói, đồng thời cho biết Washington có thể cũng đã đưa đề xuất này tới phía Nga, song ông không chắc về trình tự các cuộc tiếp xúc.

Đề xuất đàm phán mới được đưa ra trong bối cảnh Washington đang tăng cường các nỗ lực ngoại giao nhằm nối lại tiến trình hòa bình Nga - Ukraine. Động thái này diễn ra sau chuyến thăm Kiev và Moscow hồi đầu tháng 9 của các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner.

Sau các chuyến thăm, Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu thúc đẩy Nga và Ukraine ngừng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng của nhau.

Ukraine cho biết sẵn sàng tham gia một thỏa thuận ngừng tấn công cơ sở năng lượng, nhưng với điều kiện Nga cũng phải đình chỉ các cuộc tấn công tương tự.

Trong khi đó, Moscow chưa phát đi tín hiệu cho thấy sẵn sàng tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống điện của Ukraine. Theo các nguồn tin nắm rõ vấn đề, Tổng thống Trump trong các cuộc trao đổi riêng cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ đồng ý với thỏa thuận ngừng tấn công cơ sở năng lượng trước mùa Đông.

Sáng kiến về ngừng tấn công cơ sở năng lượng, cùng khả năng mở lại hành lang xuất khẩu ngũ cốc trên Biển Đen, dự kiến có thể được đưa vào chương trình nghị sự của cuộc đàm phán 3 bên sắp tới.

Theo ông Zelensky, UAE có thể là địa điểm tổ chức cuộc gặp, dù địa điểm cuối cùng chưa được xác nhận.

Trong khi Washington thúc đẩy ngoại giao, Nga tiếp tục gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine, với nhiều ngày liên tiếp tập kích Kiev và các thành phố khác.

Ông Zelensky ngày 3/10 cáo buộc Tổng thống Putin đã đưa ra một "học thuyết mới", cho phép Nga cố ý nhằm vào dân thường Ukraine trong những tháng tới.

"Chúng tôi đã thấy các tài liệu và biết rằng họ cho phép tấn công cơ sở hạ tầng..., hậu cần..., đường sá, trường học, bệnh viện, nhằm gây sức ép buộc người dân rời thủ đô và rời khỏi các thành phố khác", ông Zelensky nói.

Theo Tổng thống Ukraine, các cuộc đàm phán cấp kỹ thuật nếu được tổ chức sẽ là một bước đi mới trong nỗ lực của Mỹ nhằm đưa Nga và Ukraine trở lại bàn đàm phán sau thời gian tiến trình hòa bình đình trệ.

Giang Bùi/VOV.VN
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