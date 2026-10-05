Mỹ rút máy bay ném bom khỏi căn cứ Anh do nghi ngờ khủng bố

Một quan chức Lầu Năm Góc cho biết các máy bay ném bom đã được điều chuyển về những căn cứ ở Mỹ. Quan chức này không được phép công khai về các hoạt động di chuyển quân sự nhạy cảm và đề nghị giấu tên khi trao đổi với báo chí hôm 4/10.

Máy bay ném bom B-1 của Mỹ cất cánh từ căn cứ không quân RAF Fairford ở Fairford, ANh, Ảnh: AP

Theo các nhóm theo dõi hoạt động hàng không quân sự, trong đó có Military Air Tracking Alliance, hàng chục máy bay ném bom B-52 và B-1 đã hoạt động tại RAF Fairford kể từ những ngày đầu cuộc chiến Mỹ - Iran. Hôm 5/10, các nhà quan sát nhận thấy nhiều máy bay B-1 đã rời căn cứ này.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc các phương án cho chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran, trong đó có khả năng tiến hành thêm các cuộc không kích, bất chấp việc trước đó ông từng cam kết với người dân Mỹ rằng chiến dịch sẽ chỉ kéo dài vài tuần.

"Chúng ta sẽ có những quyết định về Iran mà tôi sẽ đưa ra. Iran đã bị tàn phá. Vì vậy, câu hỏi duy nhất là - mọi việc sẽ diễn ra theo cách dễ dàng hay khó khăn", ông Trump nói với phóng viên hôm 3/10.

Trước đó, một công dân mang hai quốc tịch Anh - Iran đã bị bắt tại trung tâm London với cáo buộc lên kế hoạch thực hiện một vụ tấn công khủng bố, sau một sự cố an ninh xảy ra tại RAF Fairford vào cuối tháng 9. Tổng cộng 6 người đã bị bắt giữ rồi được tại ngoại trong quá trình điều tra.

Giới chức Anh cho rằng vụ việc có liên quan đến Iran. Tehran phủ nhận mọi liên quan, song trước đây từng tuyên bố bất kỳ căn cứ nào được sử dụng để tấn công lãnh thổ Iran đều có thể được xem là mục tiêu hợp pháp.

Các quan chức Anh cáo buộc những lực lượng ủy nhiệm có liên hệ với Iran đứng sau một loạt vụ phóng hỏa và các cuộc tấn công khác tại Anh cũng như một số quốc gia khác. Nhiều vụ việc nhắm vào cộng đồng Do Thái và được cho là nhằm gây tâm lý sợ hãi.

Giới chức Anh trước đó cảnh báo Tehran có thể mở rộng phạm vi mục tiêu tại Anh nếu các cuộc xung đột ở Trung Đông tiếp diễn. Nằm cách London khoảng 160 km về phía Tây, RAF Fairford đã được Không quân Mỹ sử dụng trong nhiều thập kỷ làm căn cứ cho các máy bay ném bom tham gia các chiến dịch quân sự tại Trung Đông.