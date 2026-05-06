Mỹ xác định các “lằn ranh đỏ” của Iran trong đàm phán

Thứ Tư, 06:33, 06/05/2026
VOV.VN - Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Mỹ đang nỗ lực xác định những nội dung mà Iran sẵn sàng đưa ra thương lượng và coi đây là bước đi cần thiết hướng tới giải pháp ngoại giao.

Phát biểu trước báo giới, ông Rubio cho biết các đại diện của Mỹ đang tìm cách đạt được “mức độ hiểu biết nhất định” về những vấn đề mà Iran sẵn sàng đàm phán. Theo ông, một thỏa thuận trong giai đoạn đầu có thể chỉ dừng ở các nguyên tắc cấp cao.

Mỹ xác định các “lằn ranh đỏ” của Iran trong đàm phán. Ảnh minh họa: Reuters

“Chúng ta không nhất thiết phải có ngay một văn bản thỏa thuận hoàn chỉnh, nhưng cần một giải pháp ngoại giao làm rõ các chủ đề mà họ sẵn sàng thương lượng, cũng như phạm vi và mức độ nhượng bộ ban đầu để các cuộc đàm phán trở nên có ý nghĩa”, ông Rubio nói.

Ngoại trưởng Mỹ cũng bày tỏ hoài nghi về tuyên bố lâu nay của Iran rằng nước này không theo đuổi vũ khí hạt nhân. Theo ông, Tehran “nói như vậy nhưng không thực sự có ý định đó”.

Ông Rubio cáo buộc Iran đang tiến hành “mọi bước đi” mà một quốc gia sẽ thực hiện nếu muốn phát triển chương trình vũ khí hạt nhân, bao gồm thúc đẩy phát triển tên lửa tầm xa và xây dựng các cơ sở máy ly tâm ngầm phục vụ hoạt động làm giàu.

Theo ông, hiện nay là cơ hội để Tehran “làm rõ” rằng họ không có ý định sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng cho biết chiến dịch quân sự mang tên “Epic Fury” nhằm vào Iran được phát động hồi tháng 2 đã chính thức kết thúc, đồng thời nhấn mạnh Washington đang chuyển trọng tâm sang đảm bảo an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Hiện tại, Washington đang tập trung vào “Dự án Tự do”, sáng kiến do Tổng thống Donald Trump đề xuất nhằm hộ tống tàu thương mại và khôi phục lưu thông qua eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới. Ông Rubio cho biết đây là ưu tiên hàng đầu của Mỹ trong giai đoạn hiện nay, song cũng lưu ý rằng diễn biến tiếp theo của tình hình vẫn còn khó dự đoán.

Giang Bùi/VOV.VN
Chiến lược của Iran ở Hormuz: Từ “đòn cũ” thập niên 1980 đến sức mạnh UAV

VOV.VN - Bốn thập kỷ trước, Iran và Mỹ từng tiến gần tới đối đầu trực diện liên quan đến hoạt động vận chuyển dầu mỏ ở eo biển Hormuz - một giai đoạn có nhiều điểm tương đồng, dù không hoàn toàn trùng khớp, với cuộc khủng hoảng hiện nay.

Iran triển khai cơ chế mới để quản lý tàu thuyền qua eo biển Hormuz

VOV.VN - Iran cho biết hệ thống mới đã chính thức vận hành, yêu cầu các tàu phải xin phép trước khi đi qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược của thế giới.

Iran bác bỏ cáo buộc tấn công UAE, cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ

VOV.VN - Bộ chỉ huy quân sự cấp cao của Iran khẳng định không thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào UAE trong những ngày gần đây, đồng thời phát đi cảnh báo cứng rắn nếu lợi ích của nước này bị đe dọa.

