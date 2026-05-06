Phát biểu trước báo giới, ông Rubio cho biết các đại diện của Mỹ đang tìm cách đạt được “mức độ hiểu biết nhất định” về những vấn đề mà Iran sẵn sàng đàm phán. Theo ông, một thỏa thuận trong giai đoạn đầu có thể chỉ dừng ở các nguyên tắc cấp cao.

Mỹ xác định các “lằn ranh đỏ” của Iran trong đàm phán. Ảnh minh họa: Reuters

“Chúng ta không nhất thiết phải có ngay một văn bản thỏa thuận hoàn chỉnh, nhưng cần một giải pháp ngoại giao làm rõ các chủ đề mà họ sẵn sàng thương lượng, cũng như phạm vi và mức độ nhượng bộ ban đầu để các cuộc đàm phán trở nên có ý nghĩa”, ông Rubio nói.

Ngoại trưởng Mỹ cũng bày tỏ hoài nghi về tuyên bố lâu nay của Iran rằng nước này không theo đuổi vũ khí hạt nhân. Theo ông, Tehran “nói như vậy nhưng không thực sự có ý định đó”.

Ông Rubio cáo buộc Iran đang tiến hành “mọi bước đi” mà một quốc gia sẽ thực hiện nếu muốn phát triển chương trình vũ khí hạt nhân, bao gồm thúc đẩy phát triển tên lửa tầm xa và xây dựng các cơ sở máy ly tâm ngầm phục vụ hoạt động làm giàu.

Theo ông, hiện nay là cơ hội để Tehran “làm rõ” rằng họ không có ý định sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng cho biết chiến dịch quân sự mang tên “Epic Fury” nhằm vào Iran được phát động hồi tháng 2 đã chính thức kết thúc, đồng thời nhấn mạnh Washington đang chuyển trọng tâm sang đảm bảo an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Hiện tại, Washington đang tập trung vào “Dự án Tự do”, sáng kiến do Tổng thống Donald Trump đề xuất nhằm hộ tống tàu thương mại và khôi phục lưu thông qua eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới. Ông Rubio cho biết đây là ưu tiên hàng đầu của Mỹ trong giai đoạn hiện nay, song cũng lưu ý rằng diễn biến tiếp theo của tình hình vẫn còn khó dự đoán.