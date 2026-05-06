中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Iran triển khai cơ chế mới để quản lý tàu thuyền qua eo biển Hormuz

Thứ Tư, 05:56, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Iran cho biết hệ thống mới đã chính thức vận hành, yêu cầu các tàu phải xin phép trước khi đi qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược của thế giới.

Theo kênh truyền hình nhà nước Press TV, Iran đã triển khai một cơ chế mới nhằm quản lý hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.

iran trien khai co che moi de quan ly tau thuyen qua eo bien hormuz hinh anh 1
Iran triển khai cơ chế mới để quản lý tàu thuyền qua eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Cụ thể, theo hệ thống này, tất cả các tàu có ý định đi qua eo biển sẽ nhận được email từ một địa chỉ liên kết với Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư (PGSA), trong đó thông báo về các quy định và thủ tục mới liên quan đến việc quá cảnh.

Các tàu thuyền được yêu cầu phải xin cấp phép trước khi đi qua tuyến đường thủy này – một trong những “điểm nghẽn” vận chuyển dầu mỏ quan trọng nhất thế giới.

Báo cáo mô tả đây là “một hệ thống quản lý mang tính chủ quyền” và hiện đã chính thức được đưa vào vận hành tại eo biển Hormuz.

Trước đó, trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, Chủ tịch Quốc hội Iran và cũng là một trong những nhân vật chủ chốt tham gia tiến trình đàm phán với Mỹ nhấn mạnh rằng việc Mỹ duy trì trạng thái hiện nay tại eo biển Hormuz là “không thể chấp nhận được”, trong khi phía Iran vẫn chưa triển khai đầy đủ các biện pháp của mình. Ông cũng chỉ trích các hành động của Mỹ và đồng minh đã làm gia tăng rủi ro đối với an ninh hàng hải trong khu vực.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục leo thang, khi cả Mỹ và Iran đều gia tăng các biện pháp kiểm soát và gây sức ép đối với hoạt động vận tải biển, đe dọa trực tiếp tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới.

Giang Bùi/VOV.VN
Tag: eo biển Hormuz Iran Mỹ đàm phán Mỹ Iran
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự nhằm vào Iran
Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự nhằm vào Iran

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 5/5 cho biết chiến dịch quân sự mang tên “Cuồng nộ” nhằm vào Iran được phát động hồi tháng 2 đã chính thức kết thúc, đồng thời nhấn mạnh Washington đang chuyển trọng tâm sang đảm bảo an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự nhằm vào Iran

Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự nhằm vào Iran

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 5/5 cho biết chiến dịch quân sự mang tên “Cuồng nộ” nhằm vào Iran được phát động hồi tháng 2 đã chính thức kết thúc, đồng thời nhấn mạnh Washington đang chuyển trọng tâm sang đảm bảo an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Ông Rubio: Nghị quyết do Mỹ hậu thuẫn về eo biển Hormuz là "phép thử" với LHQ
Ông Rubio: Nghị quyết do Mỹ hậu thuẫn về eo biển Hormuz là "phép thử" với LHQ

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng việc Liên Hợp Quốc thông qua dự thảo nghị quyết Hội đồng Bảo an liên quan đến eo biển Hormuz hay không sẽ là thước đo quan trọng đối với vai trò của tổ chức này.

Ông Rubio: Nghị quyết do Mỹ hậu thuẫn về eo biển Hormuz là "phép thử" với LHQ

Ông Rubio: Nghị quyết do Mỹ hậu thuẫn về eo biển Hormuz là "phép thử" với LHQ

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng việc Liên Hợp Quốc thông qua dự thảo nghị quyết Hội đồng Bảo an liên quan đến eo biển Hormuz hay không sẽ là thước đo quan trọng đối với vai trò của tổ chức này.

Mỹ tố Iran tấn công hơn 10 lần kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực
Mỹ tố Iran tấn công hơn 10 lần kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực

VOV.VN - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine, hôm 5/5 cho biết, Iran đã tiến hành hơn 10 vụ tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, song mức độ vẫn “chưa vượt ngưỡng” để khiến Washington phải nối lại các hoạt động tác chiến quy mô lớn.

Mỹ tố Iran tấn công hơn 10 lần kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực

Mỹ tố Iran tấn công hơn 10 lần kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực

VOV.VN - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine, hôm 5/5 cho biết, Iran đã tiến hành hơn 10 vụ tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, song mức độ vẫn “chưa vượt ngưỡng” để khiến Washington phải nối lại các hoạt động tác chiến quy mô lớn.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ