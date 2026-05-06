Iran triển khai cơ chế mới để quản lý tàu thuyền qua eo biển Hormuz

Theo kênh truyền hình nhà nước Press TV, Iran đã triển khai một cơ chế mới nhằm quản lý hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.

Cụ thể, theo hệ thống này, tất cả các tàu có ý định đi qua eo biển sẽ nhận được email từ một địa chỉ liên kết với Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư (PGSA), trong đó thông báo về các quy định và thủ tục mới liên quan đến việc quá cảnh.

Các tàu thuyền được yêu cầu phải xin cấp phép trước khi đi qua tuyến đường thủy này – một trong những “điểm nghẽn” vận chuyển dầu mỏ quan trọng nhất thế giới.

Báo cáo mô tả đây là “một hệ thống quản lý mang tính chủ quyền” và hiện đã chính thức được đưa vào vận hành tại eo biển Hormuz.

Trước đó, trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, Chủ tịch Quốc hội Iran và cũng là một trong những nhân vật chủ chốt tham gia tiến trình đàm phán với Mỹ nhấn mạnh rằng việc Mỹ duy trì trạng thái hiện nay tại eo biển Hormuz là “không thể chấp nhận được”, trong khi phía Iran vẫn chưa triển khai đầy đủ các biện pháp của mình. Ông cũng chỉ trích các hành động của Mỹ và đồng minh đã làm gia tăng rủi ro đối với an ninh hàng hải trong khu vực.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục leo thang, khi cả Mỹ và Iran đều gia tăng các biện pháp kiểm soát và gây sức ép đối với hoạt động vận tải biển, đe dọa trực tiếp tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới.