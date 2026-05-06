Iran bác bỏ cáo buộc tấn công UAE, cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ

Ngày 5/5, Bộ chỉ huy quân sự liên hợp Khatam al-Anbiya của Iran tuyên bố lực lượng vũ trang nước này không tiến hành bất kỳ cuộc tấn công nào bằng tên lửa hoặc thiết bị bay không người lái nhằm vào Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) trong những ngày gần đây.

Bộ chỉ huy quân sự liên hợp của Iran Khatam al-Anbiya. Ảnh: X/IRNA

Ngày 5/5, Bộ chỉ huy quân sự liên hợp Khatam al-Anbiya của Iran tuyên bố lực lượng vũ trang nước này không tiến hành bất kỳ cuộc tấn công nào bằng tên lửa hoặc thiết bị bay không người lái nhằm vào Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) trong những ngày gần đây.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng UAE hôm 4/5 cáo buộc Iran phóng tên lửa và máy bay không người lái vào lãnh thổ nước này, khiến 3 người bị thương. Trước đó cùng ngày, giới chức tại tiểu vương quốc Fujairah cho biết một vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào cảng dầu đã gây hỏa hoạn, làm 3 công dân Ấn Độ bị thương.

Bộ chỉ huy Khatam al-Anbiya đồng thời cảnh báo nếu bất kỳ hành động nào nhằm vào các đảo, cảng hoặc khu vực ven biển của Iran được tiến hành từ lãnh thổ UAE, Tehran sẽ đáp trả “mạnh mẽ”.

Phía Iran cũng kêu gọi giới chức UAE không để nước này trở thành “bàn đạp” cho lực lượng và khí tài của Mỹ và Israel, Iran cho rằng điều đó sẽ đi ngược lại lợi ích của thế giới Hồi giáo.

Tuyên bố nhấn mạnh rằng việc “kích động, cáo buộc và đóng vai nạn nhân” sẽ không giúp giải quyết bất đồng, mà chỉ làm gia tăng căng thẳng quốc tế. Iran cho biết sự kiềm chế của nước này thời gian qua xuất phát từ quan ngại đối với “an ninh và phúc lợi” của cộng đồng người Hồi giáo đang sinh sống tại UAE.

Hiện phía UAE chưa đưa ra phản hồi chính thức trước các tuyên bố từ Iran.