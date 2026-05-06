Iran bác bỏ cáo buộc tấn công UAE, cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ

Thứ Tư, 05:45, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ chỉ huy quân sự cấp cao của Iran khẳng định không thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào UAE trong những ngày gần đây, đồng thời phát đi cảnh báo cứng rắn nếu lợi ích của nước này bị đe dọa.

Ngày 5/5, Bộ chỉ huy quân sự liên hợp Khatam al-Anbiya của Iran tuyên bố lực lượng vũ trang nước này không tiến hành bất kỳ cuộc tấn công nào bằng tên lửa hoặc thiết bị bay không người lái nhằm vào Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) trong những ngày gần đây.

Bộ chỉ huy quân sự liên hợp của Iran Khatam al-Anbiya. Ảnh: X/IRNA

Tuyên bố được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng UAE hôm 4/5 cáo buộc Iran phóng tên lửa và máy bay không người lái vào lãnh thổ nước này, khiến 3 người bị thương. Trước đó cùng ngày, giới chức tại tiểu vương quốc Fujairah cho biết một vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào cảng dầu đã gây hỏa hoạn, làm 3 công dân Ấn Độ bị thương.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng UAE hôm 4/5 cáo buộc Iran phóng tên lửa và máy bay không người lái vào lãnh thổ nước này, khiến 3 người bị thương. Trước đó cùng ngày, giới chức tại tiểu vương quốc Fujairah cho biết một vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào cảng dầu đã gây hỏa hoạn, làm 3 công dân Ấn Độ bị thương.

Bộ chỉ huy Khatam al-Anbiya đồng thời cảnh báo nếu bất kỳ hành động nào nhằm vào các đảo, cảng hoặc khu vực ven biển của Iran được tiến hành từ lãnh thổ UAE, Tehran sẽ đáp trả “mạnh mẽ”.

Phía Iran cũng kêu gọi giới chức UAE không để nước này trở thành “bàn đạp” cho lực lượng và khí tài của Mỹ và Israel, Iran cho rằng điều đó sẽ đi ngược lại lợi ích của thế giới Hồi giáo.

Tuyên bố nhấn mạnh rằng việc “kích động, cáo buộc và đóng vai nạn nhân” sẽ không giúp giải quyết bất đồng, mà chỉ làm gia tăng căng thẳng quốc tế. Iran cho biết sự kiềm chế của nước này thời gian qua xuất phát từ quan ngại đối với “an ninh và phúc lợi” của cộng đồng người Hồi giáo đang sinh sống tại UAE.

Hiện phía UAE chưa đưa ra phản hồi chính thức trước các tuyên bố từ Iran.

Giang Bùi/VOV.VN
Tag: Iran Mỹ đàm phán Mỹ Iran chiến sự Mỹ Iran
Xuất khẩu dầu thô của Mỹ tăng mạnh trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông

VOV.VN - Theo báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 5/5, xuất khẩu dầu thô của nước này đang tăng mạnh trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn nguồn cung toàn cầu, góp phần thúc đẩy tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này lên mức kỷ lục.

VOV.VN - Theo báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 5/5, xuất khẩu dầu thô của nước này đang tăng mạnh trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn nguồn cung toàn cầu, góp phần thúc đẩy tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này lên mức kỷ lục.

Nóng thế giới ngày 6/5: Eo biển Hormuz "nóng" lên, Mỹ và Iran cảnh báo lẫn nhau

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Tổng thống Mỹ Trump lần đầu gọi xung đột Iran là “cuộc chiến”; Nga - Ukraine tuyên bố lệnh ngừng bắn "lệch nhịp"quanh lễ kỷ niệm Ngày chiến thắng; 150 người vẫn mắc kẹt trên tàu du lịch nghi có ổ dịch virus Hanta…

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Tổng thống Mỹ Trump lần đầu gọi xung đột Iran là "cuộc chiến"; Nga - Ukraine tuyên bố lệnh ngừng bắn "lệch nhịp"quanh lễ kỷ niệm Ngày chiến thắng; 150 người vẫn mắc kẹt trên tàu du lịch nghi có ổ dịch virus Hanta…

Mỹ chặn 6 tàu tìm cách vượt phong tỏa tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 4/5 cho biết, 6 tàu đã tìm cách vượt qua vòng phong tỏa của quân đội Mỹ tại các cảng Iran trong chiến dịch mở lại eo biển Hormuz, song đều bị buộc phải quay đầu.

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 4/5 cho biết, 6 tàu đã tìm cách vượt qua vòng phong tỏa của quân đội Mỹ tại các cảng Iran trong chiến dịch mở lại eo biển Hormuz, song đều bị buộc phải quay đầu.

