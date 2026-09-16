Nagoya kỳ vọng ASIAD 2026 tạo cú hích kinh tế 11,7 tỷ USD

Sự kiện thể thao lớn nhất châu lục sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 19/9 tại thành phố Nagoya và tỉnh Aichi (miền Trung Nhật Bản). Lần đầu tiên sau 32 năm Nhật Bản đăng cai một kỳ ASIAD, quy tụ hơn 15.000 đại biểu và vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 43 bộ môn kéo dài đến ngày 4/10. Bên cạnh các môn thể thao độc đáo như cầu mây, kabaddi, teqball hay padel, đại hội còn tạo sức hút lớn khi đưa thể thao điện tử (Esports) vào hệ thống thi đấu chính thức với 13 tựa game tranh huy chương.

Màn hình quảng cáo quảng cáo cho Đại hội Thể thao châu Átại ga Kanayama ở Nagoya, Nhật Bản. Ảnh: Nikkei Asia.

Dưới áp lực của lạm phát và tỷ giá, kinh phí tổ chức sự kiện đã đội lên khoảng 2,4 tỷ USD (khoảng 59.200 tỷ đồng), cao gấp 3 lần so với ước tính ban đầu. Khó khăn tài chính buộc ban tổ chức phải hủy bỏ dự án xây dựng làng vận động viên để chuyển sang tận dụng hệ thống khách sạn sẵn có và một tàu du lịch hạng sang. Dù vậy, chính quyền địa phương ước tính tác động kinh tế tích lũy sau sự kiện đến năm 2036 sẽ đạt 11,7 tỷ USD đối với riêng địa bàn đăng cai và lên tới 23,4 tỷ USD (khoảng 578.000 tỷ đồng) trên phạm vi toàn quốc.

Mục tiêu dài hạn này vô cùng cấp bách khi Nagoya - thủ phủ của những tập đoàn khổng lồ như Toyota Motor hay JR Tokai - đang đối mặt với tình trạng trì trệ kéo dài. Dự án tuyến tàu đệm từ siêu tốc kết nối Tokyo bị đình trệ và phải dời thời điểm vận hành sớm nhất tới năm 2036. Báo cáo Năng lực Cạnh tranh Đô thị năm 2026 cho thấy khoảng cách giữa Nagoya và Osaka ngày càng nới rộng; riêng về tiêu chí kinh tế và kinh doanh, thành phố 2,3 triệu dân này thậm chí đã tụt lại sau cả Osaka và Fukuoka.

Để biến di sản thể thao thành giá trị kinh tế bền vững, Nagoya đẩy mạnh mô hình khu phức hợp đa chức năng. Điển hình là nhà thi đấu IG Arena đặt mục tiêu đón 2 triệu lượt khách và tổ chức 200 sự kiện mỗi năm. Trong khi đó, sân vận động Paloma Mizuho - nơi diễn ra lễ khai mạc và bế mạc sau khi được nâng cấp với kinh phí gần 390 triệu USD (khoảng 9.600 tỷ đồng) - đang được tích hợp thêm các chuỗi thương mại, khách sạn và dịch vụ nhằm duy trì dòng tiền thương mại đều đặn cho địa phương ngay cả khi đại hội khép lại.