Đội tuyển U23 Việt Nam đã có mặt tại Nhật Bản vào rạng sáng 13/9 để bước vào hành trình tại ASIAD 2026. Dù chủ yếu sử dụng lứa cầu thủ ở độ tuổi U21, đội hình vẫn sở hữu nhiều gương mặt từng tạo dấu ấn ở cấp độ châu lục.

U23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp U23 Kuwait vào ngày 15/9. (Ảnh: VFF)

Sau một số thay đổi lực lượng, đặc biệt là việc tiền vệ Nguyễn Công Phương và thủ môn Phạm Đình Hải rút lui, danh sách hiện tại chỉ còn 12 cầu thủ từng giành hạng Ba tại VCK U23 châu Á 2026 gồm Thanh Nhàn, Quốc Việt, Lê Phát, Ngọc Mỹ, Văn Thuận, Xuân Bắc, Quốc Cường, Phi Hoàng, Minh Phúc, Lý Đức, Đức Anh và Văn Bình. Đây là nhóm nòng cốt gồm những cái tên giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế trong thời gian gần đây.

Đội hình tối ưu của đội tuyển U23 Việt Nam tại ASIAD 2026

Ở vị trí thủ môn, Cao Văn Bình gần như chắc chắn đảm nhiệm vai trò bắt chính. Thủ thành đang thi đấu trong màu áo SLNA từng có màn trình diễn xuất sắc ở trận tranh hạng Ba U23 châu Á 2026 với 10 pha cứu thua và góp công lớn giúp U23 Việt Nam giành huy chương đồng.

Bộ ba trung vệ được dự đoán gồm Lê Nguyên Hoàng, Đinh Quang Kiệt và Phạm Lý Đức. Cả ba đều đã có thời gian thi đấu tốt tại V-League và thường xuyên góp mặt trong các đợt tập trung cùng U23 Việt Nam trong suốt một năm qua.

Đội hình tối ưu của đội tuyển U23 Việt Nam tại ASIAD 2026.

Ở hai biên, Nguyễn Phi Hoàng nhiều khả năng đảm nhiệm hành lang trái, trong khi cánh phải thuộc về Phạm Minh Phúc. Đây là những lựa chọn mang lại sự cân bằng giữa phòng ngự và hỗ trợ tấn công.

Tuyến giữa được xem là khu vực ổn định nhất với bộ đôi Xuân Bắc và Nguyễn Thái Quốc Cường. Cả hai đã nhiều lần được HLV Kim Sang Sik sử dụng như cặp tiền vệ trung tâm chính của U23 Việt Nam.

Trên hàng công, U23 Việt Nam sở hữu những phương án giàu tốc độ và kỹ thuật như Lê Văn Thuận, Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Lê Phát. Trong đó, Lê Phát đá lệch phải, Văn Thuận hoạt động bên cánh trái, còn Quốc Việt đảm nhận vai trò trung phong.

Với bộ khung này, U23 Việt Nam được kỳ vọng duy trì sự cân bằng giữa sức trẻ và kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Lịch thi đấu của đội tuyển U23 Việt Nam tại bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026 15/9 17h00 U23 Việt Nam vs U23 Kuwait 18/9 13h30 U23 Philippines vs U23 Việt Nam 22/9 12h00 U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan