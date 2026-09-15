Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 15/9: Việt Nam gặp Kuwait

Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 15/9

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 15/9, U23 Việt Nam vs U23 Kuwait sẽ so tài trong trận ra quân bảng C môn bóng đá nam. Đây là trận đấu mang tính chất then chốt trong việc cạnh tranh tấm vé đi tiếp.

Chia sẻ với truyền thông trước trận đấu, HLV Đinh Hồng Vinh của U23 Việt Nam cho biết: “Chúng tôi luôn hướng đến việc đi xa nhất có thể. Tôi và các học trò sẽ nỗ lực tối đa qua từng trận đấu, luôn tôn trọng đối thủ và thi đấu hết mình để giành kết quả tốt nhất. Mục tiêu quan trọng đầu tiên là phải vượt qua vòng bảng, sau đó chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để tiến sâu hơn nữa tại giải đấu”.

Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 15/9.

Trong bảng đấu có sự góp mặt của U23 Philippines và U23 Uzbekistan thì trận đấu gặp U23 Kuwait sẽ có ý nghĩa lớn trong việc giành vé đi tiếp. Nói cách khác, nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ ở giải đấu năm nay, U23 Việt Nam không được thua U23 Kuwait ở cuộc so tài vào lúc 17h hôm nay 15/9.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 15/9, U23 Qatar vs U23 Hàn Quốc so tài, trong khi U23 Philippines sẽ đối đầu với U23 Uzbekistan.

Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu của U23 Việt Nam vs U23 Kuwait, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.