Theo báo cáo của Cục Giao thông, Bộ Công an Lào, trong 11 tháng năm 2023, nước này ghi nhận 6.182 vụ tai nạn giao thông làm 833 người chết và 9.754 người bị thương. Mặc dù có giảm nhẹ so với năm 2022 nhưng vẫn ở mức cao khi tăng 15% so với năm 2021.

Các địa phương có số vụ tại nạn giao thông cao nhất trong cả nước là Thủ đô Vientiane, tỉnh Champasak và Savannakhet.

Năm 2023, Lào ghi nhận hơn 800 ca tử vong vì tai nạn giao thông. Nguồn: vientianetimeslao

Cục Giao thông, Bộ Công an Lào cho biết nguyên nhân chính là do người tham gia điều kiển phương tiện giao thông sử dụng rượu bia, chạy quá tốc độ, đột ngột thay đổi hướng đi, không đội mũ bảo hiểm và vi phạm các quy định về an toàn khi tham gia giao thông.

Thời gian qua, các ngành chức năng của Lào đã nỗ lực áp dụng nhiều biện pháp để giảm thiểu tai nạn giao thông như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm; siết chặt quản lý phương tiện nhưng kết quả chưa mấy khả quan.