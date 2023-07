Nắng nóng diện rộng tại Trung Quốc, nhu cầu sử dụng điện tiếp tục tăng cao

Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục đưa ra cảnh báo nhiệt độ cao màu cam vào ngày 10/7, dự báo nhiệt độ ban ngày ở các địa phương như Đông Nam Bắc Kinh, Nam Hà Bắc, Bắc Hà Nam, Đông Chiết Giang và Đông Phúc Kiến có thể lên tới trên 40 độ C.

Người dân Thượng Hải trùm đầu kín mít khi ra đường ngày 11/7. Ảnh: Reuters

Theo The Paper, so với miền Bắc, thời gian chờ nhiệt độ cao ở miền Nam Trung Quốc sẽ kéo dài hơn. Trong tuần tới, hầu hết Giang Nam và Nam Trung Quốc sẽ tiếp tục trải qua thời tiết nhiệt độ cao 35-37 độ C, nhiệt độ cao nhất ở một số khu vực ở Giang Nam lên tới 38-40 độ C.

Phó Giám đốc Trung tâm Thống kê và Dữ liệu điện lực Trung Quốc Tưởng Đức Bân cho biết, nhiệt độ cao liên tục đã khiến mức tiêu thụ điện năng tăng nhanh và sản lượng phát điện giảm, điều này sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng cung cầu điện eo hẹp ở một số khu vực và làm tăng thêm khó khăn trong việc duy trì cung cấp điện.

Tính đến ngày 7/7, mức tải sử dụng điện cao nhất của mạng lưới điện phương Nam đạt 222 triệu kw, tiến gần đến kỷ lục cao nhất trong lịch sử. Để đảm bảo cung cấp điện trong thời gian tiêu thụ điện cao điểm vào mùa hè, Công ty Lưới điện Phương Nam Trung Quốc đã đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án lưới điện trọng điểm, thực hiện sản xuất điện an toàn và cung ứng điện cho 5 tỉnh, khu vực phía Nam.

Mạng lưới điện Quốc gia Trung Quốc ngày 8/7 tuyên bố trước tình trạng phụ tải sử dụng điện vào mùa hè năm nay, việc vận hành thuận lợi các dự án cao điểm mùa hè trên cả nước đã tạo nền tảng vững chắc giữ ổn định mạng lưới điện. Tính đến ngày 30/6, 239 dự án trọng điểm cao điểm mùa hè của công ty đều đã xây dựng hoàn thành và đi vào hoạt động.