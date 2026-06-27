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Nắng nóng đỉnh điểm, Séc kích hoạt cảnh báo mức cao nhất

Thứ Bảy, 08:46, 27/06/2026
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VOV.VN - Viện Khí tượng Thủy văn Séc (ČHMÚ) đã ban hành cảnh báo đỏ, mức cảnh báo cao nhất, khi nhiệt độ ở Praha và vùng đồng bằng Bohemia dự kiến ​​sẽ đạt từ 35°C đến 40°C vào cuối tuần này.

Nắng nóng gay gắt nhất dự kiến ​​sẽ xảy ra vào cuối tuần này ở miền Trung Bohemia và Nam Moravia. Chính quyền ở thành phố và khu vực đã phản ứng bằng cách ban hành lệnh cấm hoàn toàn đối với việc đốt lửa ngoài trời, hút thuốc và nướng thịt trong tất cả các khu rừng, công viên và trong phạm vi 50 mét tính từ thảm thực vật.

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Người dân châu Âu tìm cách làm mát khi nhiệt độ tăng cao. Ảnh: AP

Trên khắp cả nước, các đơn vị tổ chức sự kiện phải hủy bỏ hoặc thu hẹp quy mô các hoạt động ngoài trời để bảo vệ an toàn công cộng. Tình trạng thiếu cây xanh trên một số tuyến phố trung tâm càng làm trầm trọng thêm hiện tượng này.

Trong điều kiện nắng nóng khắc nghiệt hiện nay, các hoạt động ngoài trời thường diễn ra vào buổi sáng và buổi tối, tránh nắng nóng vào giờ cao điểm ban ngày.

Cơ quan chức năng cũng cảnh báo hạn chế di chuyển vào khung giờ từ 11h-15h. Nếu bắt buộc phải ra ngoài, người dân cần sử dụng các biện pháp chống nắng cần thiết.

Thay vì cách điều chỉnh hoặc sử dụng hệ thống làm mát cơ học, Praha tính đến một hệ thống quản lý nhiệt khác như sử dụng các không gian ngầm, nội thất mát mẻ tự nhiên và điều chỉnh nhịp sống hàng ngày để hạn chế hoạt động vào những lúc nóng nhất trong ngày.

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Nắng nóng "thiêu đốt" châu Âu, người dân tìm mọi cách giải nhiệt

VOV.VN - Châu Âu đang đối mặt với một trong những đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua, khi nhiệt độ ở nhiều nơi thường xuyên vượt mức 40°C. Tình trạng này khiến số ca tử vong gia tăng, các cơ sở y tế rơi vào tình trạng quá tải và đời sống thường nhật của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Hải Đăng/VOV-Praha
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