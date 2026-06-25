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Châu Âu đối mặt nắng nóng kỷ lục, Ba Lan huy động lực lượng ứng phó khẩn cấp

Thứ Năm, 07:28, 25/06/2026
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VOV.VN - Châu Âu đang đối mặt với một đợt nắng nóng mạnh và bất thường với nhiệt độ ban ngày vượt quá 40 độ C. Đợt nắng nóng này không chỉ gây áp lực nặng nề lên hệ thống y tế, du lịch và hạ tầng mà còn làm dấy lên lo ngại sâu sắc về tác động ngày càng cực đoan của biến đổi khí hậu.

Tại Pháp, cơ quan khí tượng đã ghi nhận đêm nóng nhất kể từ khi bắt đầu đo đạc vào năm 1947. Hơn một nửa lãnh thổ Pháp được đặt trong tình trạng cảnh báo nắng nóng cao và cảnh báo đỏ bao trùm 54 trong tổng số 96 tỉnh, thành. Trong khi đó, ở Tây Ban Nha, cơ quan khí tượng cũng đã ban hành cảnh báo đỏ với nhiệt độ có thể chạm mốc 44 độ C tại vùng Andalusia. Các khu vực khác cũng được dự báo đạt 40 độ C, gây áp lực lớn lên hệ thống y tế và hạ tầng địa phương. 

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Châu Âu đối mặt nắng nóng kỷ lục. Ảnh: Reuters

Trong bối cảnh đó, Ba Lan đã chủ động huy động lực lượng ứng phó khẩn cấp. Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Kierwiński đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp liên bộ, tập trung vào việc phối hợp hành động giữa các cơ quan chính phủ để đối phó với đợt nắng nóng đang có xu hướng lan rộng khắp đất nước. Các biện pháp được triển khai bao gồm: Lực lượng cứu hỏa và cảnh sát được đặt trong tình trạng báo động cao nhằm ứng phó với nguy cơ cháy nổ gia tăng và các sự cố an toàn trên đường thủy do nhiệt độ cao; Bộ Y tế bắt đầu theo dõi chặt chẽ tình trạng say nắng và mất nước, chú trọng đặc biệt đến các nhóm dễ bị tổn thương như người già và trẻ em.

Các cơ quan y tế khuyến cáo người dân tránh ra ngoài trời từ 3 giờ chiều đến 6 giờ chiều và tránh di chuyển đột ngột từ môi trường có điều hòa ra ngoài trời nóng để ngăn ngừa sốc nhiệt. Các quan chức cũng cảnh báo nhiệt độ cao làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn Salmonella, đòi hỏi người dân chú ý đến công tác vệ sinh thực phẩm.

Theo các nhà khoa học, một hệ thống áp suất cao ấm áp bị mắc kẹt giữa hai vùng áp suất thấp lạnh hơn, ngăn chặn sự di chuyển của các khối khí lạnh từ tây sang đông và ức chế quá trình hình thành mây, dẫn đến thời tiết oi bức kéo dài. Những kiểu thời tiết này thường kéo dài từ 3 đến 10 ngày, tuy nhiên có thể kéo dài đến vài tuần. Các dự báo cho thấy đợt nắng nóng có thể tiếp tục duy trì hoặc thậm chí gia tăng cường độ trong những ngày tới.

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Nắng nóng "thiêu đốt" châu Âu, người dân tìm mọi cách giải nhiệt

VOV.VN - Châu Âu đang đối mặt với một trong những đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua, khi nhiệt độ ở nhiều nơi thường xuyên vượt mức 40°C. Tình trạng này khiến số ca tử vong gia tăng, các cơ sở y tế rơi vào tình trạng quá tải và đời sống thường nhật của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Như Hoa/VOV-Praha
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