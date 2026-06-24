Nắng nóng "thiêu đốt" châu Âu, người dân tìm mọi cách giải nhiệt

VOV.VN - Nhiều gia đình gặp tình trạng điều hòa chạy liên tục nhưng vẫn không đủ mát trong những ngày nắng nóng cao điểm. “Thủ phạm” đôi khi không nằm ở dàn lạnh trong phòng mà đến từ cục nóng ngoài trời bị quá nhiệt.
VOV.VN - Nhiều gia đình gặp tình trạng điều hòa chạy liên tục nhưng vẫn không đủ mát trong những ngày nắng nóng cao điểm. “Thủ phạm” đôi khi không nằm ở dàn lạnh trong phòng mà đến từ cục nóng ngoài trời bị quá nhiệt.
VOV.VN - Đợt nắng nóng cực đoan đang bao trùm châu Âu, đẩy nhiệt độ lên mức kỷ lục và khiến người dân nhiều nước chật vật ứng phó. Ít nhất 18 người thiệt mạng tại Pháp, trong khi các chính phủ đồng loạt phát cảnh báo và triển khai biện pháp khẩn cấp.
VOV.VN - Đợt nắng nóng cực đoan đang bao trùm châu Âu, đẩy nhiệt độ lên mức kỷ lục và khiến người dân nhiều nước chật vật ứng phó. Ít nhất 18 người thiệt mạng tại Pháp, trong khi các chính phủ đồng loạt phát cảnh báo và triển khai biện pháp khẩn cấp.
VOV.VN - Nắng nóng gay gắt kéo dài cùng lúc gió mạnh và lớp thực bì khô khiến nhiều vụ cháy rừng liên tiếp xảy ra tại tỉnh Quảng Trị. Suốt nhiều giờ qua, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng tại chỗ xuyên đêm bám hiện trường, chia thành nhiều mũi, nhiều hướng để khống chế các đám cháy, ngăn lửa lan vào khu dân cư.
VOV.VN - Nắng nóng gay gắt kéo dài cùng lúc gió mạnh và lớp thực bì khô khiến nhiều vụ cháy rừng liên tiếp xảy ra tại tỉnh Quảng Trị. Suốt nhiều giờ qua, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng tại chỗ xuyên đêm bám hiện trường, chia thành nhiều mũi, nhiều hướng để khống chế các đám cháy, ngăn lửa lan vào khu dân cư.