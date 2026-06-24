Nắng nóng "thiêu đốt" châu Âu, người dân tìm mọi cách giải nhiệt

VOV.VN - Châu Âu đang đối mặt với một trong những đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua, khi nhiệt độ ở nhiều nơi thường xuyên vượt mức 40°C. Tình trạng này khiến số ca tử vong gia tăng, các cơ sở y tế rơi vào tình trạng quá tải và đời sống thường nhật của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.