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Nắng nóng "thiêu đốt" châu Âu, người dân tìm mọi cách giải nhiệt

Thứ Tư, 15:28, 24/06/2026

VOV.VN - Châu Âu đang đối mặt với một trong những đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua, khi nhiệt độ ở nhiều nơi thường xuyên vượt mức 40°C. Tình trạng này khiến số ca tử vong gia tăng, các cơ sở y tế rơi vào tình trạng quá tải và đời sống thường nhật của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Theo AP
Tag: VOV châu Âu nắng nóng tại châu Âu nhiệt độ ở châu Âu
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Nhiệt độ ngoài trời đo được là 43 độ C tại Rennes, miền Tây nước Pháp hôm 22/6. 
nang nong thieu dot chau Au, nguoi dan tim moi cach giai nhiet hinh anh 2
Du khách đội mũ để che nắng khi chiêm ngưỡng một trong những mặt tiền của nhà thờ Sagrada Familia ở Barcelona, ​​Tây Ban Nha, ngày 28/5/2026. 
nang nong thieu dot chau Au, nguoi dan tim moi cach giai nhiet hinh anh 3
Một người đàn ông đang kéo những chai nước nhựa trong một ngày nắng nóng ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
nang nong thieu dot chau Au, nguoi dan tim moi cach giai nhiet hinh anh 4
Trẻ em và người lớn tắm mát tại kênh đào Saint-Martin ở Paris, Pháp.
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Các công nhân làm việc dưới trời nắng ở London ngày 23/6.
nang nong thieu dot chau Au, nguoi dan tim moi cach giai nhiet hinh anh 6
Người dân Paris tắm mát tại kênh đào Saint-Martin ở Paris ngày 23/6.
nang nong thieu dot chau Au, nguoi dan tim moi cach giai nhiet hinh anh 7
Nhiều người tụ tập quanh đài phun nước ở Rome ngày 23/6/2026. 
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Người dân đi bộ dưới bóng râm tại nhà thờ Hồi giáo Yeni ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 22/6/2026.
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Một người phụ nữ cầm theo quạt khi đi trên đường phố ở London, Anh, ngày 23/6/2026.
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Du khách dùng ô che nắng khi đi dạo trong khu vườn của Cung điện Versailles, ngoại ô Paris, trong đợt nắng nóng với nhiệt độ lên tới trên 40 độ C ngày 22/6. 

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