Nắng nóng lan rộng khắp thế giới

Tại Đông Bắc Á, Nhật Bản không phải là nước duy nhất đang trải qua đợt nắng nóng. Hàn Quốc cũng đang có mức nhiệt cao kỷ lục, trong khi nắng nóng cũng đang bao trùm các nước Bắc Âu và Mỹ, gây hạn hán và các hậu quả khác.

Nhiệt độ ngoài trời cao kỷ lục tại thành phố Kumagaya, phía Bắc Tokyo hôm 23/7/2018. Ảnh: CNN

Ngày 23/7 tại Hàn Quốc, nhiệt độ ban ngày lên tới 39.9 độ C ở tỉnh Bắc Gyeongsang, và 35,7 độ C ở thủ đô Seoul. Vào ban đêm, nhiệt độ xuống thấp nhất tại Seoul cũng đã 29,2 độ C. Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, một số đoạn đường ray nóng đến hơn 60 độ C nên tốc độ chạy tàu bị hạn chế dưới 70 kilômét/giờ, nhằm đảm bảo an toàn.

Thụy Điển có mức nhiệt trên 30 độ C trong 1 tuần qua, cao hơn 10 độ C so với mức trung bình của tháng 7 hàng năm. Nhiệt độ cao đã gây hạn hán nghiêm trọng và cháy rừng. Chính phủ Thụy Điển đề nghị Pháp, Đức và một số nước hỗ trợ lực lượng cứu hỏa để dập tắt cháy rừng.

Trong khi đó tại Mỹ, nhiều vùng ở phía Tây và phía Nam nước này tiếp tục nắng nóng dữ dội. Hôm 8/ 7, nhiệt độ tại Thung lũng Chết, bang California lên tới 52 độ C. Một số địa phương Mỹ đã dựng nhà tạm để cho người dân không có máy điều hòa đến ở vì đã có một số trường hợp tử vong do say nắng./.