Nhật Bản “oằn mình” chống chọi với đợt nắng nóng kỷ lục trong lịch sử

Hôm nay (23/7), nhiệt độ trên hầu hết các tỉnh thành từ khu vực Đông Bắc cho tới khu vực phía Nam Nhật Bản đều tăng cao, với mức nhiệt dao động từ 37 độ C đến 40 độ C.

Nắng nóng kỷ lục tại Nhật Bản. Ảnh: Kyodo.

Tại tỉnh Saitama, nhiệt độ ở mức hơn 41,1 độ C, cao kỷ lục trong lịch sử khí tượng Nhật Bản. Mức kỷ lục trước đó là 41 độ C vào tháng 8/2013.

Nhiệt độ ở Thủ đô Tokyo cũng cao kỷ lục với 40,8 độ C. Và đây cũng là lần đầu trong lịch sử khí tượng, nhiệt độ ở Tokyo vượt mức 40 độ C. Trong khi đó các tỉnh lân cận Tokyo như Gifu, Tochigi cũng đạt ở mức trên 40 độ C. Các tỉnh thành như Nagoya, Kyoto ở mức 38 độ C đến 39 độ C.

Cục Khí tượng Nhật Bản cảnh báo ở mức độ cao nhất đối với việc người dân bị sốc nhiệt. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong tăng trong mấy ngày qua. Đồng thời những ngày tiếp theo nhiệt độ vẫn tăng cao, chỉ cho đến cuối tuần nhiệt độ sẽ giảm nhưng vẫn ở mức 32 độ C đến 33 độ C.

Cục Khí tượng cũng lo ngại rằng nếu tình trạng nắng nóng kéo dài, số người chết có thể sẽ tăng cao hơn. Chính vì lẽ đó, người dân nên chủ động có những biện pháp phòng tránh nắng nóng như dùng đồ chống nóng, bật điều hòa, hạn chế ra đường khi nhiệt độ ngoài trời cao. Tính đến ngày 23/7, đã có hàng chục người chết do nắng nóng./.