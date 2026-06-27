Nắng nóng bào mòn sức khỏe con người, làm tổn thương hạ tầng đô thị châu Âu

Đằng sau những con số khô khan của khí tượng thủy văn là thực tế cuộc sống dân sinh đầy đảo lộn và ngột ngạt. Khác với người dân vùng nhiệt đới vốn đã quen thuộc với cái nóng, người dân Tây Âu đang phải trải qua những ngày tháng vật vã thực sự theo cách rất riêng.

Cái nóng gay gắt cũng đẩy người dân vào cuộc tìm kiếm mọi cách để hạ nhiệt, kéo theo nhiều hệ lụy khó lường. Ảnh: Reuters

Nỗi khổ lớn nhất của người dân Tây Âu lại bắt đầu từ chính nơi họ ở. Suốt hàng trăm năm, nhà cửa tại đây được xây bằng tường gạch dày, cửa kính kín, chủ yếu để giữ nhiệt và chống chọi với mùa đông băng giá. Tỷ lệ hộ gia đình lắp điều hòa tại các nước như Pháp, Đức hay Anh vẫn rất thấp, chỉ dưới 10%. Khi những khối khí nóng tràn về, các căn hộ chung cư trở thành những lò giữ nhiệt khổng lồ.

Ban ngày hấp thụ hơi nóng, ban đêm tiếp tục tỏa nhiệt, khiến không gian bên trong ngột ngạt đến khó thở. Hiện tượng đêm nhiệt đới xuất hiện khi nhiệt độ ban đêm tại nhiều thành phố lớn không thể giảm xuống dưới 25°C khiến người dân mất ngủ. Không ít người phải mang chăn chiếu ra các công viên mở cửa xuyên đêm hoặc tìm đến bờ sông để chợp mắt qua đêm.

Ông Valentin Bouchas, một người dân chia sẻ: "Hôm nay ở Marseille trời rất nóng. Với những người phải ngủ ngoài trời, cái nóng trở thành thử thách thực sự: ban đêm họ phải chịu nền nhiệt khắc nghiệt, còn ban ngày lại phải đi tìm từng bóng râm để tránh nắng, nhưng không phải lúc nào cũng tìm được".

Cái nóng cũng biến những thói quen thường nhật thành các thử thách về thể lực. Những người lao động ngoài trời, công nhân xây dựng hay nông dân trên các cánh đồng ở Italy và Tây Ban Nha là nhóm chịu tác động nặng nề nhất. Đã có trường hợp công nhân đột quỵ và tử vong ngay tại công trường, buộc nhiều doanh nghiệp phải chuyển giờ làm sang rạng sáng, bắt đầu từ 4 giờ, rồi nghỉ hẳn từ trưa đến chiều muộn. Theo báo cáo mới nhất, khoảng 130 triệu lao động trên khắp châu Âu đang phải đối mặt với tình trạng căng thẳng nhiệt tại nơi làm việc, kéo theo khoảng 277.000 ca bị thương và 230 trường hợp tử vong mỗi năm.

Ông Andreas Flouris, giáo sư sinh lý học tại Đại học Thessaly, cho biết: "Khu vực chịu tác động nghiêm trọng nhất tất nhiên vẫn là Nam Âu, nơi chúng tôi ghi nhận phần lớn các vụ tai nạn. Nhưng cùng lúc đó, số vụ tai nạn lại đang tăng nhanh nhất ở Trung và Bắc Âu. Nói cách khác, Nam Âu chịu tác động nặng nhất, còn Trung và Bắc Âu đang nóng lên rất nhanh. Nhiệt độ lý tưởng để làm việc vào khoảng 16°C. Khi vượt ngưỡng này, cứ tăng thêm 1°C thì năng suất lao động trung bình giảm khoảng 2%".

Hàng nghìn trường học vốn không có hệ thống làm mát cũng buộc phải cho học sinh nghỉ sớm hoặc hủy các kỳ thi vì phòng học quá nóng. Tại các siêu thị điện máy, quạt máy và điều hòa di động có thời điểm rơi vào cảnh cháy hàng cục bộ. Giá điện tăng vọt do nhu cầu làm mát tăng cao nhất trong vòng nhiều thập kỷ khiến áp lực kinh tế đè nặng lên các gia đình thu nhập thấp.

Nắng nóng không chỉ bào mòn sức khỏe con người, mà còn làm tổn thương cả hạ tầng đô thị. Nhựa đường chảy mềm, đường ray tàu hỏa giãn nở và cong vênh khi nhiệt độ bề mặt có nơi lên tới 60°C. Nhiều hãng đường sắt lớn phải giảm tốc độ tàu chạy hoặc hủy chuyến vì lo ngại nguy cơ trật bánh, khiến hàng triệu người đi làm mắc kẹt tại các nhà ga oi bức. Hệ thống y tế cũng rơi vào trạng thái căng thẳng khi các cuộc gọi cấp cứu tăng vọt; người già, trẻ nhỏ và người có bệnh nền đổ về bệnh viện do sốc nhiệt, mất nước hoặc suy hô hấp.

Ông Rollen Curtis, tình nguyện viên y tế nhấn mạnh: "Tình hình tại các bệnh viện ở Paris cũng như trên toàn nước Pháp đang trở nên rất căng thẳng. Nhiều cơ sở y tế đã ở sát ngưỡng quá tải. Riêng trong tuần này, tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp lực lượng cấp cứu tại Paris phải can thiệp để hỗ trợ những người gục ngã vì nắng nóng".

Việc người dân đồng loạt sử dụng thiết bị làm mát còn khiến lưới điện quá tải, gây mất điện diện rộng tại một số khu vực. Đồng thời, một số lò phản ứng hạt nhân phải giảm công suất do nước sông dùng để làm mát đã quá nóng, nếu xả ngược lại sẽ làm chết hệ sinh thái.

Cái nóng gay gắt cũng đẩy người dân vào cuộc tìm kiếm mọi cách để hạ nhiệt, kéo theo nhiều hệ lụy khó lường. Việc tìm đến sông, hồ hay kênh rạch để tắm mát đã dẫn tới nhiều vụ đuối nước thương tâm chỉ trong thời gian ngắn. Đáng lo hơn, thời tiết khô hanh biến các cánh rừng quanh Địa Trung Hải thành những “kho bùi nhùi” khổng lồ, với nguy cơ cháy rừng luôn thường trực, buộc hàng nghìn người phải sơ tán. Người dân Tây Âu đang phải học cách thích nghi một cách đau đớn với thực tế rằng mùa hè của họ giờ đây không còn là những ngày nắng ấm áp để nghỉ ngơi, mà đã trở thành một cuộc chiến sinh tồn trước sự cực đoan của biến đổi khí hậu.