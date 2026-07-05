NATO chuẩn bị họp thượng đỉnh tại Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh an ninh được thắt chặt

Theo giới chức Thổ Nhĩ Kỳ, hội nghị dự kiến quy tụ lãnh đạo 32 quốc gia thành viên NATO cùng các nước đối tác được mời tham dự, đưa Ankara trở thành tâm điểm của các hoạt động ngoại giao và an ninh quốc tế.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters.

Để bảo đảm an ninh, khoảng 56.300 nhân viên, gồm gần 48.900 cảnh sát và hơn 7.400 hiến binh, sẽ được triển khai tại Khu phức hợp Tổng thống, trung tâm hội nghị, các khách sạn nơi các đoàn đại biểu lưu trú, sân bay và các tuyến giao thông trọng điểm. Thổ Nhĩ Kỳ cũng tăng cường năng lực an ninh mạng với hơn 600 nhân viên giám sát trực tuyến 24/24 giờ nhằm phát hiện và ngăn chặn nguy cơ tấn công mạng trong thời gian diễn ra hội nghị.

Cơ quan Quản lý sân bay nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ sẽ áp dụng các biện pháp hạn chế tạm thời đối với hoạt động hàng không tại sân bay quốc tế Ankara Esenboga trong các khung giờ cao điểm, đồng thời điều chỉnh giao thông trên một số tuyến đường chính quanh khu vực diễn ra hội nghị. Các chuyến bay chở nguyên thủ quốc gia và các đoàn đại biểu chính thức sẽ được miễn trừ. Song song với công tác bảo đảm an ninh, chính quyền Ankara cũng đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, nâng cấp hạ tầng giao thông, cải thiện cảnh quan, lắp đặt các bảng quảng bá về hội nghị và điểm đến du lịch nhằm quảng bá hình ảnh đất nước.

Trước thềm hội nghị, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã bác bỏ các thông tin lan truyền trên mạng xã hội về nguy cơ xảy ra khủng bố tại Ankara, khẳng định đây là những thông tin sai lệch nhằm gây hoang mang dư luận. Nhà chức trách cho biết các cơ quan chức năng đang triển khai đầy đủ các biện pháp bảo vệ và sẽ xử lý nghiêm các hành vi phát tán thông tin thất thiệt.

Tướng Lê Văn Cương: Bản chất NATO không thay đổi dù nâng cấp lên phiên bản 3.0 VOV.VN - Thời Tổng thống Mỹ Donald Trump, nội dung phiên bản NATO 3.0 gồm những gì? Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Công an, mổ xẻ thuật ngữ này và nhận định bản chất của khối quân sự lớn nhất thế giới vẫn không thay đổi với mô hình mới.

Trong khi đó, các nước thành viên NATO tiếp tục tăng cường tham vấn trước hội nghị. Tổng thống Litva Gitanas Nauseda kêu gọi Mỹ tái khẳng định cam kết đối với nguyên tắc phòng thủ tập thể theo Điều 5 của NATO, đồng thời cảnh báo liên minh có nguy cơ bị chia rẽ nếu các thành viên không đạt được mục tiêu nâng chi tiêu quốc phòng. Trong bối cảnh đó, ông Charles Kupchan, chuyên gia nghiên cứu cấp cao tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Mỹ (CFR), cho rằng dù xuất hiện nhiều lo ngại về khả năng Mỹ thay đổi lập trường, kịch bản Washington rút khỏi NATO là khó xảy ra, bởi Mỹ vẫn thu được nhiều lợi ích từ liên minh.

Chuyên gia Kypchan nói: “Đó là một lý do nữa khiến tôi dự đoán rằng đây chỉ là lời đe dọa mà Tổng thống Donald Trump sẽ không hành động. Vì vậy, tôi có thể tự tin nói rằng NATO vẫn sẽ tiếp tục hoạt động. Quân đội Mỹ sẽ có mặt ở châu Âu vào thời điểm ông Trump rời nhiệm sở. Nhưng, một điều quan trọng, ông Trump là người khó đoán. Và vì vậy, khi tôi nói có cơ sở để tin là vậy thì đó cũng vừa là sự tự tin nhưng cũng là hy vọng”.

Về phía Đức, Thủ tướng Friedrich Merz khẳng định nước này sẵn sàng đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn đối với an ninh châu Âu. Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Merz nhấn mạnh Đức sẽ tiếp tục tăng cường năng lực quốc phòng và phối hợp với các đồng minh nhằm củng cố vai trò của NATO trong bối cảnh môi trường an ninh quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp. Theo dự kiến, các nhà lãnh đạo NATO sẽ tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến tăng cường năng lực phòng thủ, chia sẻ gánh nặng quốc phòng giữa các đồng minh, hợp tác công nghiệp quốc phòng cũng như tái khẳng định cam kết đối với nguyên tắc phòng thủ tập thể của liên minh.