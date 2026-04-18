中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nepal điều tra tài sản cựu Quốc vương và nhiều lãnh đạo cấp cao

Thứ Bảy, 06:23, 18/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chính phủ Nepal vừa phát động một cuộc điều tra “chưa từng có tiền lệ” quy mô lớn nhằm vào tài sản của hàng loạt lãnh đạo cấp cao, bao gồm cựu Quốc vương, 7 cựu Thủ tướng, Tổng thống và hàng trăm quan chức đương nhiệm và đã nghỉ hưu.

Theo thông báo, chính quyền Nepal do Thủ tướng Balendra Shah đứng đầu đã thành lập một hội đồng tư pháp gồm 5 thành viên để rà soát tài sản của những người từng giữ chức vụ nhà nước trong giai đoạn từ năm 2006 đến nay. Đây được xem là cuộc điều tra sâu rộng nhất nhằm vào giới tinh hoa chính trị thời kỳ hậu quân chủ của quốc gia Nam Á này.

Phạm vi điều tra bao trùm cả cựu quốc vương Gyanendra Shah, 3 tổng thống, toàn bộ các thủ tướng kể từ sau năm 2006, cùng nhiều cựu bộ trưởng, nghị sĩ quốc hội và quan chức cấp cao khác. Không chỉ dừng lại ở các cá nhân đương nhiệm hoặc đã nghỉ hưu, cuộc điều tra còn có thể mở rộng tới tài sản của các lãnh đạo đã qua đời, bao gồm cả gia đình và những người thừa kế.

Các Bộ trưởng Nepal tuyên thệ nhậm chức ngày 27/3/2026 (Ảnh: Reuters)

Đáng chú ý, phạm vi xem xét cũng liên quan tới nhiều nhân vật cấp cao đương nhiệm, là Chủ tịch Quốc hội, các Bộ trưởng và các lãnh đạo thuộc Đảng Tự lực quốc gia (RSP) - vốn có đa số ghế trong quốc hội.

Hội đồng điều tra do cựu thẩm phán Tòa án Tối cao Rajendra Kumar Bhandari đứng đầu. Động thái diễn ra trong bối cảnh người dân Nepal, đặc biệt là giới trẻ, kêu gọi chính phủ mới đẩy mạnh hoạt động chống tham nhũng. Chính phủ Nepal khẳng định, quá trình điều tra sẽ được tiến hành khách quan, dựa trên bằng chứng và theo đúng các tiêu chuẩn pháp lý, đồng thời các kết luận và khuyến nghị của hội đồng sẽ được các cơ quan chức năng triển khai thực hiện.

Cựu Thủ tướng Nepal KP Sharma Oli bị bắt giữ

VOV.VN - Ngày 28/3, cựu Thủ tướng Nepal KP Sharma Oli đã bị bắt giữ sau khi chính phủ mới quyết định thực thi các khuyến nghị của ủy ban điều tra Nepal liên quan đến các cuộc biểu tình của thế hệ Gen Z diễn ra hồi tháng 9/2025.

Đình Nam/VOV-New Delhi
Tag: nepal điều tra tài sản cựu quốc vương chính phủ nepal diều tra tài sản của nhiều lãnh đạo cấp cao
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cựu rapper Balendra Shah nhậm chức Thủ tướng Nepal

VOV.VN - Sáng 27/3, cựu rapper kiêm chính trị gia Balendra Shah đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Nepal trong 1 buổi lễ được tổ chức tại Phủ Tổng thống ở Thủ đô Kathmandu.

Đảng RSP giành chiến thắng áp đảo, chiếm đa số tại Quốc hội Nepal

VOV.VN - Kết quả kiểm phiếu sơ bộ của cuộc bầu cử Quốc hội Nepal năm 2026 được công bố sáng 10/3 cho thấy Đảng Tự lực Quốc gia (RSP) đã giành chiến thắng áp đảo; tiến gần tới khả năng giữ đa số tại Hạ viện khóa mới.

Bầu cử Quốc hội Nepal diễn ra trong trật tự, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 60%

VOV.VN - Cuộc bầu cử Quốc hội Nepal đã kết thúc chiều 5/3 trong hòa bình và trật tự, với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 60%. Thông tin được Ủy ban Bầu cử nước này công bố cùng ngày trong cuộc họp báo ở thủ đô Kathmandu.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ