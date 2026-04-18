Nepal điều tra tài sản cựu Quốc vương và nhiều lãnh đạo cấp cao

Theo thông báo, chính quyền Nepal do Thủ tướng Balendra Shah đứng đầu đã thành lập một hội đồng tư pháp gồm 5 thành viên để rà soát tài sản của những người từng giữ chức vụ nhà nước trong giai đoạn từ năm 2006 đến nay. Đây được xem là cuộc điều tra sâu rộng nhất nhằm vào giới tinh hoa chính trị thời kỳ hậu quân chủ của quốc gia Nam Á này.

Phạm vi điều tra bao trùm cả cựu quốc vương Gyanendra Shah, 3 tổng thống, toàn bộ các thủ tướng kể từ sau năm 2006, cùng nhiều cựu bộ trưởng, nghị sĩ quốc hội và quan chức cấp cao khác. Không chỉ dừng lại ở các cá nhân đương nhiệm hoặc đã nghỉ hưu, cuộc điều tra còn có thể mở rộng tới tài sản của các lãnh đạo đã qua đời, bao gồm cả gia đình và những người thừa kế.

Các Bộ trưởng Nepal tuyên thệ nhậm chức ngày 27/3/2026 (Ảnh: Reuters)

Đáng chú ý, phạm vi xem xét cũng liên quan tới nhiều nhân vật cấp cao đương nhiệm, là Chủ tịch Quốc hội, các Bộ trưởng và các lãnh đạo thuộc Đảng Tự lực quốc gia (RSP) - vốn có đa số ghế trong quốc hội.

Hội đồng điều tra do cựu thẩm phán Tòa án Tối cao Rajendra Kumar Bhandari đứng đầu. Động thái diễn ra trong bối cảnh người dân Nepal, đặc biệt là giới trẻ, kêu gọi chính phủ mới đẩy mạnh hoạt động chống tham nhũng. Chính phủ Nepal khẳng định, quá trình điều tra sẽ được tiến hành khách quan, dựa trên bằng chứng và theo đúng các tiêu chuẩn pháp lý, đồng thời các kết luận và khuyến nghị của hội đồng sẽ được các cơ quan chức năng triển khai thực hiện.