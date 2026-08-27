Nepal: Ít nhất 157 người thiệt mạng, hàng trăm người mất tích vì lũ quét

Theo cập nhật từ cảnh sát Nepal, trong số người nước ngoài được xác định mất tích có 133 người Ấn Độ, 47 người Mỹ, 34 người Australia, 33 người Anh, 24 người Canada.

Các quốc gia có công dân mất tích cũng đang khẩn trương phối hợp với chính quyền Nepal. Phía Hàn Quốc cho biết 9 công dân nước này nằm trong danh sách mất tích; Malaysia thông báo nhận được tin mất liên lạc với 11 công dân đang ở Nepal, trong khi Nga cho biết 4 công dân nước này có thể đang ở khu vực bị ảnh hưởng.

Công tác cứu hộ. Ảnh: Reuters

Quân đội, cảnh sát và các lực lượng cứu hộ Nepal đang khẩn trương tìm kiếm người mất tích trong đêm, với điều kiện địa hình hiểm trở, nhiều tuyến đường và cầu bị phá hủy. Theo truyền thông địa phương, ít nhất 19 cây cầu và gần 40 km đường đã bị cuốn trôi. Lũ quét đã phá hủy nhiều làng mạc và các dự án thủy điện.

Chính phủ Nepal đã đề nghị Ấn Độ và Trung Quốc hỗ trợ công tác cứu hộ. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã điện đàm với Thủ tướng Nepal Balendra Shah, khẳng định New Delhi sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết. Ấn Độ cũng đã nhanh chóng chuyển lô hàng cứu trợ nhân đạo đầu tiên, khoảng 10 tấn vật tư thiết yếu, tới Nepal.

Hình ảnh từ Nepal. Ảnh: Reuters

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết, các cơ quan trực thuộc và các đối tác đang huy động vật tư và nhân lực để ứng phó trước nhu cầu nhân đạo rất lớn tại Nepal. Nhiều nước, trong đó có Mỹ, Canada, Hàn Quốc cùng các quốc gia châu Âu, đã bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ Nepal và đang phối hợp xác minh tình hình công dân của mình.

Trong một tuyên bố chung, Australia, Anh, Liên minh châu Âu, Phần Lan, Pháp, Na Uy và Thụy Sĩ bày tỏ sự đoàn kết với người dân Nepal, đồng thời khuyến cáo tất cả người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng tuân theo hướng dẫn của chính quyền địa phương và các khuyến cáo an toàn.

Hiện giới chức Nepal tiếp tục cảnh báo người dân tránh xa các tuyến sông Bhote Koshi, Trishuli và Narayani, do nguy cơ lũ tiếp tục dâng và xuất hiện các vụ sạt lở mới.

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