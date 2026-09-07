Nepal tưởng niệm các nạn nhân trong trận lũ quét

Ngày 7/9 là ngày thứ 13 kể từ khi trận lũ quét xảy ra. Theo Cơ quan Quản lý Thiên tai Nepal, thảm họa thiên nhiên này đã khiến hơn 1.300 người tại Nepal và Tây Tạng thiệt mạng, đồng thời khoảng 5.000 người vẫn mất tích, trong đó có hơn 500 người nước ngoài. Trước đó, chính phủ Nepal tuyên bố lấy ngày 7/9 là ngày tưởng niệm chính thức, yêu cầu các cơ quan công sở treo cờ rủ.

Các nhà sư chuẩn bị cho buổi lễ cầu siêu cho các nạn nhân của trận lũ quét kinh hoàng ngày 26/8 tại Nepal. Nguồn: AP

Tại Nepal, nơi phần lớn dân số theo đạo Hindu, thời gian để tang truyền thống kéo dài 13 ngày. Trong ngày cuối cùng, các gia đình tổ chức nghi lễ cầu nguyện cho linh hồn người đã khuất. Một số gia đình dù chưa xác định được tung tích hay tìm được thi thể người thân cũng đã thực hiện tang lễ tượng trưng, qua đó phần nào giải tỏa những đau thương về tinh thần.

Những ngọn đèn dầu được thắp sáng trong lễ cầu siêu cho các nạn nhân. Nguồn: AP

Trong khi đó, các lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục hoạt động tìm kiếm tại 12 dự án thủy điện, nơi khoảng 900 công nhân mất tích và khoảng 500 người được cho là mắc kẹt trong các đường hầm. Các đội cứu hộ chuyên trách của nước ngoài từ Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc và Mỹ cũng đang tích cực tìm kiếm trong đống đổ nát, các công trình hư hại nhằm tìm kiếm người còn sống sót hoặc thi thể các nạn nhân.