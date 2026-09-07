English
/ CUỘC SỐNG ĐÓ ĐÂY
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Người phụ nữ Nepal được tìm thấy sống sót thần kỳ sau khi gia đình đã làm tang lễ

Thứ Hai, 14:03, 07/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tin rằng bà Kumari Shrestha đã thiệt mạng trong trận lũ lụt kinh hoàng tại Nepal (xảy ra hôm 26/8), gia đình của bà đã bắt đầu thực hiện các nghi thức tang lễ cho người phụ nữ lớn tuổi này.

Mười ngày sau, lực lượng cứu hộ Nepal tìm thấy bà Shrestha còn sống bên trong ngôi nhà đã sập tại ngôi làng Betrawati bị tàn phá nặng nề. Bà đã sống sót nhờ một khoảng không gian hẹp còn sót lại giữa dòng nước và bùn lầy.

nguoi phu nu nepal duoc tim thay song sot than ky sau khi gia dinh da lam tang le hinh anh 1
Ngôi nhà đã sập của người phụ nữ Nepal tên Shrestha. Ảnh: Reuters.

“Ngôi nhà bốn tầng đã bị lũ cuốn trôi và nằm lại giữa vùng cát lún. Khi đi quanh khu vực đó, chúng tôi nghe thấy tiếng kêu cứu ‘Hãy cứu tôi với’”, viên cảnh sát Mahendra Darnal cho biết.

Trong một chiến dịch giải cứu kéo dài 45 phút vào 5/9, ông Darnal cùng đội của mình đã tìm thấy bà Shrestha trong một không gian chật hẹp và đưa bà đến bệnh viện quân đội.

“Tôi đã liên lạc với gia đình bà ấy. Họ thậm chí đã bắt đầu nghi lễ để tang kéo dài 11 ngày”, ông Darnal nói.

Bà Shrestha nằm trong số hàng trăm người mất tích tại Betrawati - một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi lũ lụt ở Nepal, nơi hiện bị bao phủ bởi lớp trầm tích trắng cô đặc gần như bê tông. Các đội cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm và thu hồi nhiều thi thể.

Clip của Cảnh sát Nepal và Văn phòng Thủ tướng Nepal về cuộc giải cứu thần kỳ này:

 

Khu chợ của thị trấn và hầu hết các tòa nhà dân cư - một số cao tới 4 tầng - gần như bị chôn vùi hoàn toàn dưới đống đổ nát do dòng lũ quét qua thung lũng; đây là một phần của thảm họa đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.300 người trên khắp Nepal, trong khi hàng ngàn người khác vẫn chưa rõ tung tích.

Người ta thấy các nhân viên cứu hộ đội mũ bảo hộ đang đào bới bằng xẻng, trong khi một số người khác bò qua các khe hở của những tòa nhà bị sập và thỉnh thoảng thổi còi để thu hút sự chú ý của bất kỳ ai còn sống sót đang bị mắc kẹt.

Ông Darnal cho biết, 5 ngày trước đó, 24 thi thể đã được tìm thấy trong tình trạng phân hủy tại khu vực chợ Betrawati, bên trong một tòa nhà từng là một cửa hiệu nhỏ.

Tiếp tục tìm kiếm sự sống

11 ngày sau khi vụ sập băng gây ra trận lũ lụt tàn khốc, vẫn còn gần 5.000 người mất tích.

Hàng trăm thi thể đã bị cuốn trôi, dạt lên bờ sông ở những nơi cách xa huyện Rasuwa bị tàn phá. Tại Chitwan, cách đó hàng trăm km, nhiều đợt chôn cất tập thể đã được tiến hành cho những thi thể không xác định được danh tính và đang trong tình trạng phân hủy nặng. Ngay cả khi hy vọng đang dần tắt, giới chức Nepal vẫn tiếp tục nỗ lực tìm kiếm những người mắc kẹt trong các đường hầm và dưới những lớp bùn dày đã đông cứng bao phủ các tòa nhà.

Kể từ 4/9, họ đã giải cứu được ba người khỏi các đường hầm, trong đó có một công dân Trung Quốc tại khu vực sông Trishuli - nơi ước tính có hơn 900 người đang bị mắc kẹt.

Những người khác, như Shrestha, đã sống sót trong những hoàn cảnh phi thường; trong số đó có một bé trai 8 tuổi đã được đoàn tụ với mẹ mình.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Nguồn: Reuters
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lũ quét Nepal: Hơn 1.000 người chết, rác thải vượt ngưỡng 2,2 triệu tấn
Lũ quét Nepal: Hơn 1.000 người chết, rác thải vượt ngưỡng 2,2 triệu tấn

VOV.VN - Liên hợp quốc hôm 1/9 cho biết công tác ứng phó hậu quả lũ quét tại Nepal đang bước sang giai đoạn mới khi số người chết và mất tích gia tăng, đồng thời các đánh giá sơ bộ ước tính lượng rác thải lên tới hơn 2,2 triệu tấn.

Lũ quét Nepal: Hơn 1.000 người chết, rác thải vượt ngưỡng 2,2 triệu tấn

Lũ quét Nepal: Hơn 1.000 người chết, rác thải vượt ngưỡng 2,2 triệu tấn

VOV.VN - Liên hợp quốc hôm 1/9 cho biết công tác ứng phó hậu quả lũ quét tại Nepal đang bước sang giai đoạn mới khi số người chết và mất tích gia tăng, đồng thời các đánh giá sơ bộ ước tính lượng rác thải lên tới hơn 2,2 triệu tấn.

Nepal “rút nước” tại 4 hồ băng - chuyên gia cảnh báo chưa đủ giảm nguy cơ lũ
Nepal “rút nước” tại 4 hồ băng - chuyên gia cảnh báo chưa đủ giảm nguy cơ lũ

VOV.VN - Sau trận lũ nghiêm trọng ngày (26/8), Nepal đang triển khai kế hoạch hạ mực nước tại 4 hồ băng được xác định có nguy cơ cao. Tuy nhiên, các nhà khoa học cảnh báo, biện pháp này chưa đủ để bảo vệ người dân và các công trình ở khu vực hạ lưu.

Nepal “rút nước” tại 4 hồ băng - chuyên gia cảnh báo chưa đủ giảm nguy cơ lũ

Nepal “rút nước” tại 4 hồ băng - chuyên gia cảnh báo chưa đủ giảm nguy cơ lũ

VOV.VN - Sau trận lũ nghiêm trọng ngày (26/8), Nepal đang triển khai kế hoạch hạ mực nước tại 4 hồ băng được xác định có nguy cơ cao. Tuy nhiên, các nhà khoa học cảnh báo, biện pháp này chưa đủ để bảo vệ người dân và các công trình ở khu vực hạ lưu.

Công tác tìm kiếm nạn nhân lũ quét tại Nepal vẫn tiếp diễn khẩn trương
Công tác tìm kiếm nạn nhân lũ quét tại Nepal vẫn tiếp diễn khẩn trương

VOV.VN - Hơn một tuần sau trận sạt lở đất kinh hoàng xảy ra ở khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc hôm 26/8, công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn tiếp diễn khẩn trương tại Nepal. Những người sống sót quay trở lại ngôi nhà đã bị tàn phá của mình để cố gắng thu hồi bất cứ thứ gì còn sót lại từ đống đổ nát.

Công tác tìm kiếm nạn nhân lũ quét tại Nepal vẫn tiếp diễn khẩn trương

Công tác tìm kiếm nạn nhân lũ quét tại Nepal vẫn tiếp diễn khẩn trương

VOV.VN - Hơn một tuần sau trận sạt lở đất kinh hoàng xảy ra ở khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc hôm 26/8, công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn tiếp diễn khẩn trương tại Nepal. Những người sống sót quay trở lại ngôi nhà đã bị tàn phá của mình để cố gắng thu hồi bất cứ thứ gì còn sót lại từ đống đổ nát.

Giải cứu người sống sót sau 10 ngày thảm họa lũ quét ở Nepal
Giải cứu người sống sót sau 10 ngày thảm họa lũ quét ở Nepal

VOV.VN - Ngày 5/9, một công dân Trung Quốc đã được giải cứu khỏi một đường hầm ở Nepal, sau 10 ngày mắc kẹt do trận lũ lụt và sạt lở nghiêm trọng tại khu vực Himalaya khiến hơn 1.300 người thiệt mạng.

Giải cứu người sống sót sau 10 ngày thảm họa lũ quét ở Nepal

Giải cứu người sống sót sau 10 ngày thảm họa lũ quét ở Nepal

VOV.VN - Ngày 5/9, một công dân Trung Quốc đã được giải cứu khỏi một đường hầm ở Nepal, sau 10 ngày mắc kẹt do trận lũ lụt và sạt lở nghiêm trọng tại khu vực Himalaya khiến hơn 1.300 người thiệt mạng.

Lũ quét Nepal hé lộ hiểm họa từ dãy Himalaya đang ấm lên
Lũ quét Nepal hé lộ hiểm họa từ dãy Himalaya đang ấm lên

VOV.VN - Các nhà khoa học cảnh báo tình trạng ấm lên nhanh chóng ở dãy Himalaya có thể làm gia tăng những hiểm họa chết người như trận lũ quét ở khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc.

Lũ quét Nepal hé lộ hiểm họa từ dãy Himalaya đang ấm lên

Lũ quét Nepal hé lộ hiểm họa từ dãy Himalaya đang ấm lên

VOV.VN - Các nhà khoa học cảnh báo tình trạng ấm lên nhanh chóng ở dãy Himalaya có thể làm gia tăng những hiểm họa chết người như trận lũ quét ở khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc.

Nepal tổ chức quốc tang tưởng niệm các nạn nhân vụ lũ quét
Nepal tổ chức quốc tang tưởng niệm các nạn nhân vụ lũ quét

VOV.VN - Chính phủ Nepal quyết định lấy ngày 7/9 làm ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong trận lũ quét đặc biệt nghiêm trọng ngày 26/8 vừa qua.

Nepal tổ chức quốc tang tưởng niệm các nạn nhân vụ lũ quét

Nepal tổ chức quốc tang tưởng niệm các nạn nhân vụ lũ quét

VOV.VN - Chính phủ Nepal quyết định lấy ngày 7/9 làm ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong trận lũ quét đặc biệt nghiêm trọng ngày 26/8 vừa qua.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ