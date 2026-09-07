Người phụ nữ Nepal được tìm thấy sống sót thần kỳ sau khi gia đình đã làm tang lễ

Mười ngày sau, lực lượng cứu hộ Nepal tìm thấy bà Shrestha còn sống bên trong ngôi nhà đã sập tại ngôi làng Betrawati bị tàn phá nặng nề. Bà đã sống sót nhờ một khoảng không gian hẹp còn sót lại giữa dòng nước và bùn lầy.

Ngôi nhà đã sập của người phụ nữ Nepal tên Shrestha. Ảnh: Reuters.

“Ngôi nhà bốn tầng đã bị lũ cuốn trôi và nằm lại giữa vùng cát lún. Khi đi quanh khu vực đó, chúng tôi nghe thấy tiếng kêu cứu ‘Hãy cứu tôi với’”, viên cảnh sát Mahendra Darnal cho biết.

Trong một chiến dịch giải cứu kéo dài 45 phút vào 5/9, ông Darnal cùng đội của mình đã tìm thấy bà Shrestha trong một không gian chật hẹp và đưa bà đến bệnh viện quân đội.

“Tôi đã liên lạc với gia đình bà ấy. Họ thậm chí đã bắt đầu nghi lễ để tang kéo dài 11 ngày”, ông Darnal nói.

Bà Shrestha nằm trong số hàng trăm người mất tích tại Betrawati - một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi lũ lụt ở Nepal, nơi hiện bị bao phủ bởi lớp trầm tích trắng cô đặc gần như bê tông. Các đội cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm và thu hồi nhiều thi thể.

Clip của Cảnh sát Nepal và Văn phòng Thủ tướng Nepal về cuộc giải cứu thần kỳ này:

Khu chợ của thị trấn và hầu hết các tòa nhà dân cư - một số cao tới 4 tầng - gần như bị chôn vùi hoàn toàn dưới đống đổ nát do dòng lũ quét qua thung lũng; đây là một phần của thảm họa đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.300 người trên khắp Nepal, trong khi hàng ngàn người khác vẫn chưa rõ tung tích.

Người ta thấy các nhân viên cứu hộ đội mũ bảo hộ đang đào bới bằng xẻng, trong khi một số người khác bò qua các khe hở của những tòa nhà bị sập và thỉnh thoảng thổi còi để thu hút sự chú ý của bất kỳ ai còn sống sót đang bị mắc kẹt.

Ông Darnal cho biết, 5 ngày trước đó, 24 thi thể đã được tìm thấy trong tình trạng phân hủy tại khu vực chợ Betrawati, bên trong một tòa nhà từng là một cửa hiệu nhỏ.

Nepal giải cứu 2 người sau 10 ngày mắc kẹt vì lũ quét VOV.VN - Lực lượng cứu hộ Nepal vừa tìm thấy 2 người còn sống sau 10 ngày mắc kẹt vì lũ quét, trong khi chiến dịch tìm kiếm hàng nghìn người mất tích vẫn tiếp diễn.

Tiếp tục tìm kiếm sự sống

11 ngày sau khi vụ sập băng gây ra trận lũ lụt tàn khốc, vẫn còn gần 5.000 người mất tích.

Hàng trăm thi thể đã bị cuốn trôi, dạt lên bờ sông ở những nơi cách xa huyện Rasuwa bị tàn phá. Tại Chitwan, cách đó hàng trăm km, nhiều đợt chôn cất tập thể đã được tiến hành cho những thi thể không xác định được danh tính và đang trong tình trạng phân hủy nặng. Ngay cả khi hy vọng đang dần tắt, giới chức Nepal vẫn tiếp tục nỗ lực tìm kiếm những người mắc kẹt trong các đường hầm và dưới những lớp bùn dày đã đông cứng bao phủ các tòa nhà.

Kể từ 4/9, họ đã giải cứu được ba người khỏi các đường hầm, trong đó có một công dân Trung Quốc tại khu vực sông Trishuli - nơi ước tính có hơn 900 người đang bị mắc kẹt.

Những người khác, như Shrestha, đã sống sót trong những hoàn cảnh phi thường; trong số đó có một bé trai 8 tuổi đã được đoàn tụ với mẹ mình.