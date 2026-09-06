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Công tác tìm kiếm nạn nhân lũ quét tại Nepal vẫn tiếp diễn khẩn trương

Chủ Nhật, 11:59, 06/09/2026
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VOV.VN - Hơn một tuần sau trận sạt lở đất kinh hoàng xảy ra ở khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc hôm 26/8, công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn tiếp diễn khẩn trương tại Nepal. Những người sống sót quay trở lại ngôi nhà đã bị tàn phá của mình để cố gắng thu hồi bất cứ thứ gì còn sót lại từ đống đổ nát.

 

Ngôi làng Devighat bị lũ quét tàn phá thuộc đô thị Bidur của Nepal, những cư dân bị ảnh hưởng đang phải gồng mình gánh chịu hậu quả nặng nề của thảm họa. Các tình nguyện viên từ nhiều tổ chức đang có mặt tại hiện trường để hỗ trợ người dân đánh giá mức độ hư hại của nhà cửa. Tuy nhiên, các nhân viên cứu trợ cảnh báo chặng đường phục hồi sẽ còn dài và đầy gian nan, đòi hỏi sự hỗ trợ bền bỉ từ chính phủ.

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Khắc phục hậu quả lũ quét ở Nepal. Ảnh: Reuters.

Bà Pushpa Adhikari, một nhân viên công tác xã hội, cho biết: "Sẽ mất nhiều thời gian để khắc phục hậu quả vì mức độ tàn phá ở đây rất lớn; thiệt hại không hề nhỏ. Đây chỉ là một trong những nơi chịu ảnh hưởng, nhưng phạm vi tàn phá đã lan rộng khắp nơi. Do đó, chính quyền cần bố trí nơi ở cho các gia đình bị mất nhà cửa. Việc sắp xếp chỗ ở nên dựa trên số lượng thành viên trong gia đình; chẳng hạn, một gia đình có mười người cần được cung cấp đủ phòng tương ứng".

Tuy nhiên, trước khi công tác tái thiết quy mô lớn có thể bắt đầu, ưu tiên cấp bách của chính phủ vẫn là tìm kiếm và thu hồi thi thể các nạn nhân. Các đội tìm kiếm và cứu nạn đã đẩy mạnh nỗ lực dọn dẹp hàng nghìn tấn bùn đất và mảnh vỡ. 

Ông Ranjan Lal Sherstha, một trưởng nhóm cứu hộ, cho biết: “Ngay cả khi thảm họa đã trôi qua hơn một tuần, công tác thu hồi thi thể vẫn chưa hoàn tất. Chỉ riêng trong ngày hôm qua, khoảng 20 đến 22 thi thể đã được tìm thấy tại một ngôi nhà. Công tác tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang được tiếp tục. Đây là một thảm kịch lớn đối với Nepal. Chúng tôi từng chứng kiến ​​nhiều tình huống khó khăn trước đây, nhưng thảm họa lần này là nghiêm trọng nhất".

Trong khi đó, quân đội Nepal tiếp tục công việc xây dựng một cây cầu tạm tại thị trấn Devighat thuộc miền trung - nơi bị tàn phá nặng nề bởi lũ lụt. Chính quyền tiếp tục tiếp cận những người sống sót và chuyển hàng cứu trợ cần thiết đến các khu vực bị ảnh hưởng.

Hôm qua (5/9), Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun đã đến Nepal, gặp gỡ các quan chức Hàn Quốc được cử đến Nepal để hỗ trợ công tác tìm kiếm-cứu nạn, cũng như một số thân nhân của 9 công dân Hàn Quốc bị mất tích tại một dự án thủy điện. Ít nhất 1.344 người đã thiệt mạng tại Nepal. Khoảng 4.887 người vẫn đang mất tích, trong đó có 583 công dân nước ngoài; nhiều người trong số họ là khách hành hương và người đi bộ đường dài.

Trần Nga/VOV1 biên dịch
Nguồn: Reuters
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