New York sẽ nâng mức xét nghiệm Covid-19 lên 40.000 người mỗi ngày

Phát biểu trong cuộc họp báo hàng ngày về diễn biến tình hình dịch bệnh, Thống đốc Cuomo bày tỏ hy vọng bang New York có thể tiến hành xét nghiệm 40.000 người mỗi ngày. Các đối tượng được ưu tiên bao gồm những người ứng phó đầu tiên, nhân viên y tế và nhân viên làm việc trong các lĩnh vực thiết yếu.

Thống đốc New York Andrew Cuomo phát biểu trước truyền thông trong chuyến thăm một bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 ở Manhattan, New York, hôm 23/4. Ảnh: Reuters.

Ông Cuomo cũng thông báo sẽ ký một sắc lệnh hành pháp nhằm cho phép các dược sĩ độc lập tiến hành xét nghiệm những trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19. Động thái này sẽ khai thác mạng lưới gồm hơn 5.000 nhà thuốc tại bang New York.



Hiện tại, mỗi ngày bang New York xét nghiệm khoảng 20.000 mẫu bệnh phẩm và trung bình khoảng 6.000 trường hợp nhiễm bệnh mới được xác nhận. Bang New York đã xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho các nhân viên tuyến đầu tại một số bệnh viện lớn. Việc xét nghiệm cho lao động trong lĩnh vực giao thông công cộng, lực lượng cảnh sát bang và thành phố sẽ bắt đầu vào tuần tới.

New York là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất so với tất cả các bang của Mỹ, với hơn 282.000 trường hợp được xác nhận dương tính và hơn 22.000 người tử vong vì mắc bệnh Covid-19. Tuy nhiên, Thống đốc Cuomo cho biết đã có những dấu hiệu đầy hứa hẹn khi số bệnh nhân phải nhập viện tại New York tiếp tục giảm./.