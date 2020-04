Thống đốc New York: Mỹ đã hành động quá muộn để kiểm soát Covid-19

Phát biểu tại cuộc họp báo hàng ngày cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh tại New York, Thống đốc Andrew Cuomo cho rằng Mỹ đã không hành động trong hai tháng kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở Trung Quốc.

Sự chậm trễ trong ứng phó với Covid-19 khiến Mỹ trở thành quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch Coivd-19. Ảnh: AP

Theo ông Cuomo, từ đầu tháng 1 cho đến khi Mỹ đình chỉ các chuyến bay với châu Âu vào tháng 3, 2,2 triệu người đã tới New York và New Jersey trên khoảng 13.000 chuyến bay từ châu Âu. Ông Cuomo cũng dẫn báo cáo của các nhà nghiên cứu cho rằng bùng phát dịch bệnh tại New York có khả năng xuất phát từ châu Âu.

“Chúng ta đóng cửa trước bằng cách áp đặt lệnh cấm đi lại với Trung Quốc là việc làm đúng, nhưng lại để cửa sau mở rộng. Những người mắc Covid-19 đã rời khỏi Trung Quốc vào thời điểm Mỹ áp đặt lệnh cấm đi lại với nước này. Đó là lý do để các nhà nghiên cứu đang nói rằng virus đã lây nhiễm 28.000 người Mỹ, bao gồm 10.000 người New York vào thời điểm đó.

Do vậy, bài học cần rút ra ở đây, đó là dịch bệnh bùng phát ở bất kỳ nơi nào cũng có nghĩa sẽ bùng phát ở mọi nơi. Khi chúng ta chứng kiến dịch bệnh bùng phát tại Trung Quốc vào tháng 12 năm ngoái, cần hình dung rằng chỉ hôm sau dịch bệnh đã xuất hiện ở Mỹ”, ông Cuomo nhấn mạnh.

New York hiện vẫn là tâm dịch Covid-19 ở Mỹ với 276.000 ca nhiễm và hơn 8.000 người tử vong. Trong khi đó, một số bang khác của Mỹ đã bắt đầu mở cửa lại một phần nền kinh tế bất chấp sự cảnh báo của các chuyên gia y tế công cộng trong khi số ca nhiễm và tử vong do Covid-19 tiếp tục ở mức cao.

Tại hai bang Georgia và Oklahoma, với sự bật đèn xanh của các thống đốc là người của đảng Cộng hòa, một số loại hình doanh nghiệp đã chính thức nối lại hoạt động.

Theo sắc lệnh của Thống đốc Brian Kemp, các doanh nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp tại bang Georgia, như cắt tóc, spa, phòng gym, sân chơi bowling… đã mở cửa trở lại. Các rạp chiếu phim, câu lạc bộ và nhà hàng cũng sẽ được hoạt động trở lại từ ngày 27/4 tới.

Quyết định mở cửa lại nền kinh tế của ông Kem đã vấp phải sự phản ứng từ lãnh đạo các cấp chính quyền bao gồm Tổng thống Donald Trump và các chuyên gia y tế công cộng, những người đã cảnh báo việc sớm mở cửa trở lại các doanh nghiệp có thể khiến virus SARS-CoV-2 lây lan rộng tại bang miền Nam này.

Theo Sở Y tế Công cộng, trong vòng 24 giờ qua, Georgia ghi nhận 635 ca nhiễm mới và có thêm 20 người tử vong vì mắc Covid-19. Đến nay, bang Georgia đã có ít nhất 22.150 người nhiễm bệnh và gần 900 người tử vong.

Tương tự Georgia và Oklahoma, cùng ngày, bang Alaska đã cho phép các nhà hàng nối lại phục vụ ăn tối, các cửa hàng bán lẻ và doanh nghiệp khác cũng được mở cửa trở lại, song tất cả đều áp dụng hạn chế về quy mô phục vụ và hoạt động.

Thống đốc Florida, ông Ron DeSantis, cũng đã cho phép một số bãi biển phía Bắc của bang mở cửa trở lại từ hôm qua. Tuy nhiên, việc tụ họp từ 50 người trở lên vẫn bị cấm và người dân được khuyến khích duy trì khoảng cách trên bãi biển khi tập thể dục hoặc tham gia các hoạt động như lướt sóng./.