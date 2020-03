New Zealand đóng cửa biên giới ngăn chặn Covid-19

Trong một thông báo quan trọng vào chiều nay (19/3), Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tuyên bố, bắt đầu từ nửa đêm nay, nước này sẽ áp dụng lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân nước ngoài, bao gồm cả những người đến từ các quốc đảo Thái Bình Dương.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. Ảnh: Getty.

“Bắt đầu từ 11h 59 tối 19/3, chúng tôi sẽ đóng cửa biên giới đối với tất cả những người không phải là công dân và thường trú nhân New Zealand. Điều này đồng nghĩa với việc khách du lịch hoặc những người được cấp visa tạm thời bao gồm sinh viên vàngười lao động thờivụ sẽ không được phép nhập cảnh New Zealand”, Thủ tướng Jacinda Ardern nói.

Thủ tướng Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cũng cho biết, công dân và thường trú nhân của New Zealand cùng với các thành viên gia đình trực tiếp sẽ vẫn được phép nhập cảnh song những người này sẽ phải tự cách ly trong 14 ngày.

Tuy nhiên, quyết định mới cũng áp dụng một số ngoại lệ đối với các trường hợp bao gồm nhân viên y tế và công dân các quốc đảo Thái Bình Dương đến New Zealand vì lý do nhân đạo. Ngoài ra, những hành khách đã lên tàu biển hoặc máy bay trước thời điểm lệnh cấm có hiệu lực sẽ vẫn được phép nhập cảnh New Zealand.

Quy định đóng cửa biên giới sẽ không áp dụng đối với các dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường biển và đường hàng không và sẽ được xem xét điều chỉnh sau 16 ngày.

Tính đến chiều 19/3, New Zealand đã ghi nhận 28 ca nhiễm Covid-19, trong đó đa số các ca nhiễm đều từ nước ngoài trở về. Trong 2 ngày gần đây, mỗi ngày New Zealand ghi nhận 8 ca nhiễm mới và hiện đã có 8 thành phố của nước này có các ca nhiễm Covid-19./.